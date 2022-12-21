ЕС за четыре месяца сократил потребление газа на 20%

Потребление природного газа в Евросоюзе в течение августа-ноября 2022 сократилось на 20% по сравнению с аналогичными периодами за прошедшие пять лет.

Об этом сообщило статистическое агентство ЕС Eurostat, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Потребление природного газа в ЕС за август-ноябрь 2022 года сократилось на 20,1% по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы (август-ноябрь) в период с 2017 по 2021 год", - говорится в сообщении.

Как отмечается, регламент Совета ЕС о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, являющийся частью плана REPowerEU, направленного на избавление зависимости ЕС от российского ископаемого топлива, предусматривает сокращение на 15% в период с августа 2022 года по март 2023 года.

Согласно данным Eurostat, в течение августа-ноября этого года сокращение потребления природного газа в 18 странах-членах превысило целевой показатель в 15%, в некоторых – с большим отрывом (свыше 40%). Наибольшее потребление сократилось в Финляндии (-52,7%), Латвии (-43,2%) и Литве (-41,6%).

"Шесть государств-членов, сократив потребление природного газа, еще не достигли целевого показателя в 15%. На Мальте же (+7,1%) и в Словакии (+2,6%) потребление природного газа возросло", - проинформировали в статистическом агентстве ЕС.

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Напомним, ЕС принимает меры по уменьшению зависимости от поставок российского газа, объем которого на время начала российской войны против Украины составил 40%, а в сентябре уменьшился до 9% от общего объема газового импорта.