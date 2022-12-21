Оккупанты заставляют крымчан покинуть недвижимость на пляжах для строительства окопов

Российские захватчики в оккупированном Крыму заставляют местных жителей, имеющих недвижимость на пляжах, оставить ее для строительства оборонных сооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представительство президента в АРК.

"Как стало известно Представительству, оккупанты продолжают готовить окопы. В с. Межводное местных жителей, имеющих недвижимость на пляже, заставляют все освободить и оставить, потому что мешают "делать оборонительные сооружения", - говорится в сообщении.

В то же время милитаризация оккупированного Крыма набирает обороты. Руководитель оккупационной администрации Аксенов заявил, что планируется увеличение показателей военно-промышленного комплекса полуострова в 2023 году.

Смотрите: На ПП "Чонгар" взорвался грузовик: "Хохлы начали доставать до перешейка. Ракета или еще что-то. В Симферополь я больше х#й поеду". ВИДЕО