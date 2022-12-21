Оккупанты заставляют крымчан покинуть недвижимость на пляжах для строительства окопов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики в оккупированном Крыму заставляют местных жителей, имеющих недвижимость на пляжах, оставить ее для строительства оборонных сооружений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представительство президента в АРК.
"Как стало известно Представительству, оккупанты продолжают готовить окопы. В с. Межводное местных жителей, имеющих недвижимость на пляже, заставляют все освободить и оставить, потому что мешают "делать оборонительные сооружения", - говорится в сообщении.
В то же время милитаризация оккупированного Крыма набирает обороты. Руководитель оккупационной администрации Аксенов заявил, что планируется увеличение показателей военно-промышленного комплекса полуострова в 2023 году.
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нада було їх ще копати заставити с пєснєй і пляской
Аби грошей нагрести та зайняти чимось скрєпних, а то ще думати почнуть.
Слава ЗСУ!!
Cначала владельцев земельных участков нагнут на "оказание всесторонней помощи в организации сопутствующих мероприятий", а затем с казенной мордой перестанут пускать на новоиспеченный "военный объект афигенной важности", а там и до смены прав собственности на приглянувшийся участок рукой подать.
И взвоют потом белугою "пошитi в дурнi" владельцы прибережных бизнесов. Как грицца "за мое жито мене ж i побито".