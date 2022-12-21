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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты заставляют крымчан покинуть недвижимость на пляжах для строительства окопов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

Российские захватчики в оккупированном Крыму заставляют местных жителей, имеющих недвижимость на пляжах, оставить ее для строительства оборонных сооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представительство президента в АРК.

"Как стало известно Представительству, оккупанты продолжают готовить окопы. В с. Межводное местных жителей, имеющих недвижимость на пляже, заставляют все освободить и оставить, потому что мешают "делать оборонительные сооружения", - говорится в сообщении.

В то же время милитаризация оккупированного Крыма набирает обороты. Руководитель оккупационной администрации Аксенов заявил, что планируется увеличение показателей военно-промышленного комплекса полуострова в 2023 году.

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Топ комментарии
+13
Всьо "падамашнєму"!
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21.12.2022 09:21
+11
Отжимают у холопов недвижимость под предлогом обороны. Идиоту понятно, со стороны моря никто не зайдет😂🤣😂
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21.12.2022 09:30
+10
панікі нєт
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21.12.2022 09:20
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панікі нєт
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21.12.2022 09:20 Ответить
Всьо "падамашнєму"!
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21.12.2022 09:21 Ответить
камні с нєба
нада було їх ще копати заставити с пєснєй і пляской
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21.12.2022 09:22 Ответить
хтось може сказати, навіщо окопи на пляжах? море захищати?
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21.12.2022 09:27 Ответить
І дійсно, "спецоперація" же на материковій Україні, чого кіпішувати.
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21.12.2022 09:30 Ответить
Це із серії пірамідок Шинсе у Білгородській області чи ще десь на болотах.

Аби грошей нагрести та зайняти чимось скрєпних, а то ще думати почнуть.
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21.12.2022 09:47 Ответить
Ефект бояри.
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21.12.2022 10:02 Ответить
Отжимают у холопов недвижимость под предлогом обороны. Идиоту понятно, со стороны моря никто не зайдет😂🤣😂
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21.12.2022 09:30 Ответить
Фанерний маршал надає фанерні накази
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21.12.2022 09:38 Ответить
Ета проста благаустройства кримскіх пляжей...
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21.12.2022 09:40 Ответить
Готуються до нового пляжного сезону!! 😄
Слава ЗСУ!!
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21.12.2022 10:00 Ответить
Не надо там ничего строить-копать, надо просто профилактически высечь море. Имеется ведь иранский опыт, как-никак союзники.
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21.12.2022 10:14 Ответить
Я реально не понимаю, на хера на пляжах рыть окопы , . С моря их атаковать не будут , зачем, если можно зайти с перешейка . Орезать мост , и все они долго не продержаться. Или они собрались защищаться до последнего, пока их не скинут в море . Кому поила в голову гениальная идея, рыть окопы ??? Суровикину ???
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21.12.2022 10:27 Ответить
Вариант "отжать под шумок кусок чужого пляжа" не рассматривается?
Cначала владельцев земельных участков нагнут на "оказание всесторонней помощи в организации сопутствующих мероприятий", а затем с казенной мордой перестанут пускать на новоиспеченный "военный объект афигенной важности", а там и до смены прав собственности на приглянувшийся участок рукой подать.
И взвоют потом белугою "пошитi в дурнi" владельцы прибережных бизнесов. Как грицца "за мое жито мене ж i побито".
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21.12.2022 10:44 Ответить
Не понимаю: они ожидают украинский десант с моря???
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21.12.2022 10:54 Ответить
Специально держат обитателей Крыма в напряжении и вселяют мысль, что на них нападёт страшная Украина. Авось получится собрать больше зомби по мобилизации.
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21.12.2022 11:51 Ответить
А для чого окопи на пляжах? Вони збираються захищатись на березі моря? Чи з моря?
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21.12.2022 12:15 Ответить
Цікаво, а ті "сопствєнікі заімєлі сопственость прі біндерофцах" чи вже після "асвабаждєнія"?
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21.12.2022 12:36 Ответить
Пляж "Омаха".
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21.12.2022 12:38 Ответить
 
 