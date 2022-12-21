Окупанти змушують кримчан залишати нерухомість на пляжах для будівництва окопів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники в окупованому Криму змушують місцевих мешканців, які мають нерухомість на пляжах, залишити її для "будівництва оборонних споруд".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Представництво президента в АРК.
"Як стало відомо Представництву, окупанти продовжують готувати окопи. У с. Міжводне місцевих мешканців, які мають нерухомість на пляжі, змушують все звільнити та залишити, бо заважають "дєлать оборонітільниє сооруженія", - йдеться в повідомленні.
Водночас мілітаризація окупованого Криму набирає обертів. Керівник окупаційної адміністрації Аксьонов заявив, що планується збільшення показників військово-промислового комплексу півострова у 2023 році
Топ коментарі
+13 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар21.12.2022 09:21
+11 Kenny Trio
показати весь коментар21.12.2022 09:30
+10 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар21.12.2022 09:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
нада було їх ще копати заставити с пєснєй і пляской
Аби грошей нагрести та зайняти чимось скрєпних, а то ще думати почнуть.
Слава ЗСУ!!
Cначала владельцев земельных участков нагнут на "оказание всесторонней помощи в организации сопутствующих мероприятий", а затем с казенной мордой перестанут пускать на новоиспеченный "военный объект афигенной важности", а там и до смены прав собственности на приглянувшийся участок рукой подать.
И взвоют потом белугою "пошитi в дурнi" владельцы прибережных бизнесов. Как грицца "за мое жито мене ж i побито".