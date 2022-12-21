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Окупанти змушують кримчан залишати нерухомість на пляжах для будівництва окопів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

Російські загарбники в окупованому Криму змушують місцевих мешканців, які мають нерухомість на пляжах, залишити її для "будівництва оборонних споруд".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Представництво президента в АРК.

"Як стало відомо Представництву, окупанти продовжують готувати окопи. У с. Міжводне місцевих мешканців, які мають нерухомість на пляжі, змушують все звільнити та залишити, бо заважають "дєлать оборонітільниє сооруженія", - йдеться в повідомленні.

Водночас мілітаризація окупованого Криму набирає обертів. Керівник окупаційної адміністрації Аксьонов заявив, що планується збільшення показників військово-промислового комплексу півострова у 2023 році

Також читайте: Путін розпорядився давати безкоштовно землю в Криму учасникам війни проти України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Всьо "падамашнєму"!
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21.12.2022 09:21
+11
Отжимают у холопов недвижимость под предлогом обороны. Идиоту понятно, со стороны моря никто не зайдет😂🤣😂
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21.12.2022 09:30
+10
панікі нєт
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21.12.2022 09:20
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панікі нєт
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21.12.2022 09:20 Відповісти
Всьо "падамашнєму"!
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21.12.2022 09:21 Відповісти
камні с нєба
нада було їх ще копати заставити с пєснєй і пляской
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21.12.2022 09:22 Відповісти
хтось може сказати, навіщо окопи на пляжах? море захищати?
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21.12.2022 09:27 Відповісти
І дійсно, "спецоперація" же на материковій Україні, чого кіпішувати.
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21.12.2022 09:30 Відповісти
Це із серії пірамідок Шинсе у Білгородській області чи ще десь на болотах.

Аби грошей нагрести та зайняти чимось скрєпних, а то ще думати почнуть.
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21.12.2022 09:47 Відповісти
Ефект бояри.
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21.12.2022 10:02 Відповісти
Отжимают у холопов недвижимость под предлогом обороны. Идиоту понятно, со стороны моря никто не зайдет😂🤣😂
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21.12.2022 09:30 Відповісти
Фанерний маршал надає фанерні накази
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21.12.2022 09:38 Відповісти
Ета проста благаустройства кримскіх пляжей...
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21.12.2022 09:40 Відповісти
Готуються до нового пляжного сезону!! 😄
Слава ЗСУ!!
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21.12.2022 10:00 Відповісти
Не надо там ничего строить-копать, надо просто профилактически высечь море. Имеется ведь иранский опыт, как-никак союзники.
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21.12.2022 10:14 Відповісти
Я реально не понимаю, на хера на пляжах рыть окопы , . С моря их атаковать не будут , зачем, если можно зайти с перешейка . Орезать мост , и все они долго не продержаться. Или они собрались защищаться до последнего, пока их не скинут в море . Кому поила в голову гениальная идея, рыть окопы ??? Суровикину ???
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21.12.2022 10:27 Відповісти
Вариант "отжать под шумок кусок чужого пляжа" не рассматривается?
Cначала владельцев земельных участков нагнут на "оказание всесторонней помощи в организации сопутствующих мероприятий", а затем с казенной мордой перестанут пускать на новоиспеченный "военный объект афигенной важности", а там и до смены прав собственности на приглянувшийся участок рукой подать.
И взвоют потом белугою "пошитi в дурнi" владельцы прибережных бизнесов. Как грицца "за мое жито мене ж i побито".
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21.12.2022 10:44 Відповісти
Не понимаю: они ожидают украинский десант с моря???
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21.12.2022 10:54 Відповісти
Специально держат обитателей Крыма в напряжении и вселяют мысль, что на них нападёт страшная Украина. Авось получится собрать больше зомби по мобилизации.
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21.12.2022 11:51 Відповісти
А для чого окопи на пляжах? Вони збираються захищатись на березі моря? Чи з моря?
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21.12.2022 12:15 Відповісти
Цікаво, а ті "сопствєнікі заімєлі сопственость прі біндерофцах" чи вже після "асвабаждєнія"?
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21.12.2022 12:36 Відповісти
Пляж "Омаха".
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21.12.2022 12:38 Відповісти
 
 