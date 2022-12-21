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Новости За рубежом
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В России будут сажать пожизненно за помощь диверсантам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

тюрьма

Госдума РФ приняла закон о пожизненном заключении при содействии диверсионной деятельности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Закон дополняет Уголовный кодекс РФ статьей "Содействие диверсионной деятельности".

За "склонение, вербовку или привлечение лица" для осуществления диверсии, вооружения или подготовки других людей с этой целью, а также финансирование диверсии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом (300 тыс. - 700 тыс. руб. .или в размере зарплаты за два-четыре года) или без него или пожизненного лишения свободы.

Также в Уголовном кодексе будут предусмотрены наказания за "пособничество" диверсии, создание "диверсионного сообщества" и "прохождение обучения с целью осуществления диверсионной деятельности".

Смотрите: Пригожин просит Госдуму уравнять завербованных в тюрьмах "вагнеровцев" по правам с военнослужащими РФ. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+6
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21.12.2022 10:41
+5
Браво.
Старые зеки у Вагнера закончились, да здравствуют новые зеки.
Опять же, выплат делать не нужно.
Жигули могут не напрягаться.
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21.12.2022 10:45
+4
Є чудове українське слово - довічно. Редакціє, нумо українською спілкуватися,- вже начасі!
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21.12.2022 10:26
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Є чудове українське слово - довічно. Редакціє, нумо українською спілкуватися,- вже начасі!
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21.12.2022 10:26 Ответить
Кому треба? В якій палаті?
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21.12.2022 11:45 Ответить
Наполеоне, відійтіть від дзеркала і лягайте. Зараз Вам принесуть ше пігулок.
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21.12.2022 12:51 Ответить
Якби ти їх ковтав, наполєони б не марилися.
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21.12.2022 15:57 Ответить
Мировое сообщество признало Россию страной спонсором терроризма. Нынешний режим во главе с Путинном сделал ее таковой. Российской Госдуме необходимо принять закон о привлечении Путина и его режима до пожизненного заключения или это сделает международный суд.
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21.12.2022 10:32 Ответить
Читайте новости, США готовит закон о признании даже не спонсором, а страной террористом.
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21.12.2022 11:24 Ответить
так хто ж на Мокші зможе хйла посадити за усі його диверсантські штучки проти недоімперії, які розвалюють Московію?
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21.12.2022 10:35 Ответить
Так їх, так... ібо ***** 💩💩💩
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21.12.2022 10:35 Ответить
Немає слів щоб щось сказати про цих дурнуватих людей.
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21.12.2022 10:41 Ответить
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21.12.2022 10:41 Ответить
Воно з дитинства вже підаром було!
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21.12.2022 10:43 Ответить
Браво.
Старые зеки у Вагнера закончились, да здравствуют новые зеки.
Опять же, выплат делать не нужно.
Жигули могут не напрягаться.
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21.12.2022 10:45 Ответить
Нелегітимне зборище якихось покидьків просто гвалтує в збочеий спосіб 100млн. людей. Хоча..які це люди? Це істоти. Зомбі с порожніми черепами.
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21.12.2022 10:48 Ответить
В России и так все пожизненно сидят.
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21.12.2022 10:53 Ответить
Отличный закон! Сильно просился такой закон к нам в 2014 г, ранней весной. Та и 25 февраля 2022г тоже.
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21.12.2022 11:04 Ответить
Нам бы тоже не мешало такой срок ввести по отношению к пророссийским диверсантам в Украине.
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21.12.2022 11:04 Ответить
Так кацапія сама ж готує диверсантів!
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21.12.2022 11:20 Ответить
Головне, що під цю статтю можна підвести будь-кого на Рабсєї. Країна - гулаг!
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21.12.2022 11:50 Ответить
 
 