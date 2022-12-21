В России будут сажать пожизненно за помощь диверсантам

Госдума РФ приняла закон о пожизненном заключении при содействии диверсионной деятельности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Закон дополняет Уголовный кодекс РФ статьей "Содействие диверсионной деятельности".

За "склонение, вербовку или привлечение лица" для осуществления диверсии, вооружения или подготовки других людей с этой целью, а также финансирование диверсии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом (300 тыс. - 700 тыс. руб. .или в размере зарплаты за два-четыре года) или без него или пожизненного лишения свободы.

Также в Уголовном кодексе будут предусмотрены наказания за "пособничество" диверсии, создание "диверсионного сообщества" и "прохождение обучения с целью осуществления диверсионной деятельности".

Смотрите: Пригожин просит Госдуму уравнять завербованных в тюрьмах "вагнеровцев" по правам с военнослужащими РФ. ДОКУМЕНТ