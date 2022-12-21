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Новини За кордоном
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Держдума (675) закон (1327) Росія (47279) диверсія (275)

У Росії саджатимуть пожиттєво за допомогу диверсантам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

тюрьма

Держдума РФ ухвалила закон про довічне ув’язнення за сприяння диверсійній діяльності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Закон доповнює Кримінальний кодекс РФ статтею "Сприяння диверсійній діяльності".

За "схиляння, вербування або залучення особи" для здійснення диверсії, озброєння або підготовку інших людей з цією метою, а також фінансування диверсії передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до 15 років зі штрафом (300 тис. - 700 тис. руб. або у розмірі зарплати за два-чотири роки) або без нього або довічного позбавлення волі.

Також у Кримінальному кодексі буде передбачено покарання за "пособництво" диверсії, створення "диверсійної спільноти" та "проходження навчання з метою здійснення диверсійної діяльності".

Також читайте: Пригожин просить Держдуму зрівняти завербованих у в’язницях "вагнерівців" у правах із військовослужбовцями РФ. ДОКУМЕНТ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
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21.12.2022 10:41
+5
Браво.
Старые зеки у Вагнера закончились, да здравствуют новые зеки.
Опять же, выплат делать не нужно.
Жигули могут не напрягаться.
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21.12.2022 10:45
+4
Є чудове українське слово - довічно. Редакціє, нумо українською спілкуватися,- вже начасі!
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21.12.2022 10:26
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Є чудове українське слово - довічно. Редакціє, нумо українською спілкуватися,- вже начасі!
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21.12.2022 10:26 Відповісти
Кому треба? В якій палаті?
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21.12.2022 11:45 Відповісти
Наполеоне, відійтіть від дзеркала і лягайте. Зараз Вам принесуть ше пігулок.
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21.12.2022 12:51 Відповісти
Якби ти їх ковтав, наполєони б не марилися.
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21.12.2022 15:57 Відповісти
Мировое сообщество признало Россию страной спонсором терроризма. Нынешний режим во главе с Путинном сделал ее таковой. Российской Госдуме необходимо принять закон о привлечении Путина и его режима до пожизненного заключения или это сделает международный суд.
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21.12.2022 10:32 Відповісти
Читайте новости, США готовит закон о признании даже не спонсором, а страной террористом.
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21.12.2022 11:24 Відповісти
так хто ж на Мокші зможе хйла посадити за усі його диверсантські штучки проти недоімперії, які розвалюють Московію?
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21.12.2022 10:35 Відповісти
Так їх, так... ібо ***** 💩💩💩
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21.12.2022 10:35 Відповісти
Немає слів щоб щось сказати про цих дурнуватих людей.
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21.12.2022 10:41 Відповісти
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21.12.2022 10:41 Відповісти
Воно з дитинства вже підаром було!
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21.12.2022 10:43 Відповісти
Браво.
Старые зеки у Вагнера закончились, да здравствуют новые зеки.
Опять же, выплат делать не нужно.
Жигули могут не напрягаться.
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21.12.2022 10:45 Відповісти
Нелегітимне зборище якихось покидьків просто гвалтує в збочеий спосіб 100млн. людей. Хоча..які це люди? Це істоти. Зомбі с порожніми черепами.
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21.12.2022 10:48 Відповісти
В России и так все пожизненно сидят.
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21.12.2022 10:53 Відповісти
Отличный закон! Сильно просился такой закон к нам в 2014 г, ранней весной. Та и 25 февраля 2022г тоже.
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21.12.2022 11:04 Відповісти
Нам бы тоже не мешало такой срок ввести по отношению к пророссийским диверсантам в Украине.
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21.12.2022 11:04 Відповісти
Так кацапія сама ж готує диверсантів!
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21.12.2022 11:20 Відповісти
Головне, що під цю статтю можна підвести будь-кого на Рабсєї. Країна - гулаг!
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21.12.2022 11:50 Відповісти
 
 