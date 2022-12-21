Российские войска обстреляли приграничья Сумщины и Харьковщины из вертолетов и минометов

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки обстреляли Зноб-Новгородскую громаду Сумщины и Золочевскую Харьковщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Вчера, 20 декабря, продолжались обстрелы из России приграничья деоккупированных территорий Украины. Под огнем вражеской авиации и минометов оказались Зноб-Новгородская громада Сумщины и Золочевская Харьковщины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после обеда оккупанты с вертолета МИ-24 совершили 6 пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Золочевской общины. По приграничной Зноб-Новгородской громаде захватчики целили из минометов из района населенного пункта Белая Березка - зафиксировано почти два десятка взрывов мин 120 мм калибра.

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Также в одном случае подразделениями Сил обороны в Сумской области уничтожен вражеский дрон-разведчик, сообщили в пресс-службе.