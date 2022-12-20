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Новости Война в Украине
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Пограничники сбили дрон-разведчик над Сумщиной

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон

В Сумской области пограничники сегодня обезвредили дрон-разведчик врага.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ , передает Цензор.НЕТ.

Пограничный наряд, несший службу на одном из направлений госграницы, заметил приближение вражеского коптера. Охранники границы применили антидроновую пушку и открыли прицельный огонь из стрелкового оружия, которым поразили воздушную цель. Остатки беспилотника упали в нескольких сотнях метров от позиций пограничников.

Отмечается, что, скорее всего, это был дрон-разведчик, собиравший разведывательные данные в пограничные украинской территории.

Пограничники подчеркнули, что за прошедшие сутки вражеские дроны, которые залетали с территории россии, дважды сбрасывали взрывные устройства на приграничье Сумщины.

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Кацапские дебилы даже на китайский коптер свою дебильную зе лепят.
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20.12.2022 20:21 Ответить
По ихнему это амулет, отпугивающий нацистов.
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20.12.2022 22:13 Ответить
Ну все! Тепер моцкалі перестануть кожного дня обстрілювати Сумщину зі своєї теріторії!
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20.12.2022 23:34 Ответить
 
 