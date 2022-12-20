Прикордонники збили дрон-розвідник над Сумщиною

У Сумській області прикордонники сьогодні знешкодили дрон-розвідник ворога.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків держрубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників.

Зазначається, що скоріш за все це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані в прикордонні української території.

Прикордонники наголосили, що минулої доби ворожі дрони, які залітали з території росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумщини.

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