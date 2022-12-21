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В Украине масштабная воздушная тревога
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей Украине объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Что явилось причиной объявления тревоги, пока не отмечается. По данным телеграмм-каналов, в Беларуси пошли на взлет истребители.
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+20 Валентина Саюн c856325a
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+16 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий21.12.2022 12:47
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ничего, ничего кацапы. Еще и не то будет.
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