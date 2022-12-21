В Украине масштабная воздушная тревога

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Что явилось причиной объявления тревоги, пока не отмечается. По данным телеграмм-каналов, в Беларуси пошли на взлет истребители.

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