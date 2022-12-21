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В Україні масштабна повітряна тривога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога

Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Що стало причиною оголошення тривоги, наразі не зазначається. За даними телеграм-каналів, у Білорусі пішли на зліт винищувачі.

Читайте також: У більшості областей повітряна тривога

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Горіть в пеклі москалі. Тримайтесь
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21.12.2022 12:35
+18
По ходу салютуют за утилизацию первых 100 тысяч кацапов !
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21.12.2022 12:47
+16
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21.12.2022 12:47
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Горіть в пеклі москалі. Тримайтесь
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21.12.2022 12:35 Відповісти
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21.12.2022 12:47 Відповісти
У припадочных очередное обострение !
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21.12.2022 12:43 Відповісти
Мстят за визит Президента Украины в Вашингтон.

ничего, ничего кацапы. Еще и не то будет.
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21.12.2022 14:56 Відповісти
Скоріш за все почалися навчання бульбо пілотів, про які домовився пуйло з бульбофюрером
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21.12.2022 12:43 Відповісти
Це тому що клоун подався до Байдена.
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21.12.2022 12:44 Відповісти
По ходу салютуют за утилизацию первых 100 тысяч кацапов !
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21.12.2022 12:47 Відповісти
Кацапе, ти спалився на піндосі.
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21.12.2022 12:55 Відповісти
А казали-вимагали розбомбити оті аеродроми! Так ні -"ми жє нє агрєсарі"
Дідько б їх вхопив!
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21.12.2022 12:52 Відповісти
По факту утилизация мавзолейных Шизофреников путлера отстаёт от графика Маршала Финляндии Маннергейма образца зимы 1940 года... Манергейм нафигачил 390 000 убитых и раненых крыс Сралина..
Маршал Залужный замочил в сортире рюZZkих баранов 379 000......
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21.12.2022 12:53 Відповісти
Тоді не існувало захисту для бійців, бронежилетів, нормальних касок, систем розвідки і тд. Не існувало навіть антибіотиків для поранених, тому втрати були такими великими.
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21.12.2022 13:06 Відповісти
Крім того абсолютна більшість радянських солдатів просто замерзла на смерть, оскільки була у літньому одязі.
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21.12.2022 17:53 Відповісти
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21.12.2022 13:01 Відповісти
Фото Леоніда Бикова тут не дуже доречне. Він з України родом
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21.12.2022 13:25 Відповісти
Дійсно. Так само як і недоречно тут - фото українського актора Володимира Талашко, який також родом з України, з волинського міста Ковель..
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21.12.2022 15:44 Відповісти
Тримайтеся хлопці і дівчата. З кожною атакою в них меньше ракет, а Україна ближче до перемоги.
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21.12.2022 13:07 Відповісти
+
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21.12.2022 13:14 Відповісти
Замечательного режиссера и актера Украины Леонида Быкова..КГБ Дохлого Сссра убило по сценарию Убийства Виктора Цоя..автоавария... заснул утром после глубокого сна за рулём...
Крысы мавзолейные вы тупое Быдло.. Чикатилы задроченные...👹👹👹
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21.12.2022 13:08 Відповісти
Знову клятий іран підкинув дронів, може вже пора оте посольство вигнати на фіг або позбавити його цивілізації - прибрати воду, опалення, світло, на крайній випадок.
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21.12.2022 13:10 Відповісти
Иран продал баллистические ракеты.. Путлерским баранам..о нам с вами кажуть о мопедах Аятоллы Хаменеи..
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21.12.2022 13:15 Відповісти
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21.12.2022 13:27 Відповісти
Вроде тихо
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21.12.2022 14:12 Відповісти
Відбій, Слава Богу.
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21.12.2022 14:27 Відповісти
🙏🙏🙏
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21.12.2022 15:08 Відповісти
Ненавижу тварей кацапских,горите в аду поколениями и будьте прокляты до седьмого колена!Аминь
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30.04.2023 23:49 Відповісти
 
 