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В Україні масштабна повітряна тривога
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Що стало причиною оголошення тривоги, наразі не зазначається. За даними телеграм-каналів, у Білорусі пішли на зліт винищувачі.
Топ коментарі
+20 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар21.12.2022 12:35
+18 AbOriginal_UA
показати весь коментар21.12.2022 12:47
+16 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.12.2022 12:47
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Крысы мавзолейные вы тупое Быдло.. Чикатилы задроченные...👹👹👹