В Україні масштабна повітряна тривога

Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Що стало причиною оголошення тривоги, наразі не зазначається. За даними телеграм-каналів, у Білорусі пішли на зліт винищувачі.

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