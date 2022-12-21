Педагога-предателя будут судить на Харьковщине

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора образовательного учреждения по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Харьковская областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что директор учебного заведения в с. Андреевка Купянского района активно поддерживал "русский мир". В августе он провел совещание работников и сообщил, что обучение в заведении будет производиться по российской программе, а оплата работникам будет выплачиваться в российских рублях.

7 сентября в поселке Большой Бурлук Купянского района коллаборант получил российские учебники по стандартам образования государства-агрессора, которые в дальнейшем привезли в учебное заведение. После этого он дал указание работникам раздать полученные им российские учебники учащимся, чтобы организовывать образовательный процесс по программе РФ.

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1 ноября правоохранители задержали коллаборанта.