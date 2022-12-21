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Освітянина-зрадника судитимуть на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

колаборант

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора освітнього закладу за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор навчального закладу у с. Андріївка Куп‘янського району активно підтримував "русский мир". У серпні він провів нараду працівників та повідомив, що навчання у закладі буде здійснюватись за російською програмою, а оплата працівникам виплачуватиметься у російських рублях.

7 вересня у селищі Великий Бурлук Куп’янського району колаборант отримав російські підручники за стандартами освіти держави-агресора, які у подальшому привіз до навчального закладу. Після цього він надав вказівку працівникам роздати отримані ним російські підручники учням, аби організовувати освітній процес за програмою РФ.

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1 листопада правоохоронці затримали колаборанта.

Автор: Анастасія Потіха
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21.12.2022 17:08 Відповісти
Да что там судить, надо таких ликвидировать без суда и следствия, как врагови народа..
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21.12.2022 18:52 Відповісти
 
 