Відомі майже всі прізвища педагогів-зрадників, які співпрацювали з окупантами, - Шкарлет

Владі відомі майже всі прізвища педагогів-зрадників, і вони відповідатимуть перед законом.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кількість вчителів, які погодилися на колабораційні дії та співпрацювали з окупантами, вкрай низька. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони абсолютно повною мірою відповідатимуть перед законом за свої колабораціоністські дії. Це справа правоохоронних органів, я сподіваюся, що всіх буде залучено", - наголосив він.

Міністр зазначив, що трудові відносини з такими освітянами розірвані.

Раніше Шкарлет заявляв, що лише 1,2% освітян на окупованих територіях погодилися працювати за російськими програмами.

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