Відомі майже всі прізвища педагогів-зрадників, які співпрацювали з окупантами, - Шкарлет
Владі відомі майже всі прізвища педагогів-зрадників, і вони відповідатимуть перед законом.
Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Кількість вчителів, які погодилися на колабораційні дії та співпрацювали з окупантами, вкрай низька. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони абсолютно повною мірою відповідатимуть перед законом за свої колабораціоністські дії. Це справа правоохоронних органів, я сподіваюся, що всіх буде залучено", - наголосив він.
Міністр зазначив, що трудові відносини з такими освітянами розірвані.
Раніше Шкарлет заявляв, що лише 1,2% освітян на окупованих територіях погодилися працювати за російськими програмами.
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Викладач історіі (брехливої) - аморальна людина. але не злодій. Лишити такого права навчати дітей - варто.
Злодій - це той, чиї дії та бездіяльність привели до десятків тисяч смертей, втрати територій, тотальної брехні в медіа.
Влаштовувати шоу: вбивці та державні злочинці судять адміністративних порушників - гідна новина для ємарафону!
Якраз "викладачі історіі (брехливої)" в тому числі є тими, завдяки кому народжується "тотальна брехня в медіа". Отже, вони, по-вашому, теж злодії.
розбещувати дітей?
>Викладач... географії
Чий Крим?
>англійської...
українську викладали?
>втрати територій
"коли пруссаки перемогли австрійців, то була перемога прусських вчителів над австрійськими вчителями" (Оскар Пешель).
2. ...
Вони же БоНеВтікли! як правоохоронці та сбушники у першу же добу!
https://twitter.com/i/status/1591828006263492608
також Ткаченком і тими, хто прикриває МП!!!