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Відомі майже всі прізвища педагогів-зрадників, які співпрацювали з окупантами, - Шкарлет

школа,окупанти,окупація

Владі відомі майже всі прізвища педагогів-зрадників, і вони відповідатимуть перед законом.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кількість вчителів, які погодилися на колабораційні дії та співпрацювали з окупантами, вкрай низька. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони абсолютно повною мірою відповідатимуть перед законом за свої колабораціоністські дії. Це справа правоохоронних органів, я сподіваюся, що всіх буде залучено", - наголосив він.

Міністр зазначив, що трудові відносини з такими освітянами розірвані.

Раніше Шкарлет заявляв, що лише 1,2% освітян на окупованих територіях погодилися працювати за російськими програмами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На визволеній території Херсонщини зруйновано 22 заклади освіти, ще 84 пошкоджено, - Шкарлет

Автор: 

освіта (1310) вчитель (399) колабораціонізм (1168) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+21
А депутатів-зрадників вже вичислили?
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14.11.2022 10:52
+17
А когда найдут предателей на самых верхах,благодаря которым херсонцы прожили 9 месяцев в аду? Или у нас только учителя предатели?
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14.11.2022 10:57
+12
Повесить ***** вместе с теми учителями. Тем более, что они последние лет 25-30 ничему не учат ( кто в теме, тот знает). Это, кстати касается и высшей школы. Там ******, шо творится. Когда потянут на виселицу, не забыть бы прокуроров, судей, таможенников, налоговиков. Тех можно всех подряд, без разбора
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14.11.2022 10:56
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А депутатів-зрадників вже вичислили?
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14.11.2022 10:52 Відповісти
Повесить ***** вместе с теми учителями. Тем более, что они последние лет 25-30 ничему не учат ( кто в теме, тот знает). Это, кстати касается и высшей школы. Там ******, шо творится. Когда потянут на виселицу, не забыть бы прокуроров, судей, таможенников, налоговиков. Тех можно всех подряд, без разбора
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14.11.2022 10:56 Відповісти
- Это очень сложное дело, только состоятельному человеку под силу. ©
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14.11.2022 11:00 Відповісти
єрмак не педагог?
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14.11.2022 11:23 Відповісти
Всі вони здриснуть за парєбрік разом з кацапами.
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14.11.2022 10:53 Відповісти
А когда найдут предателей на самых верхах,благодаря которым херсонцы прожили 9 месяцев в аду? Или у нас только учителя предатели?
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14.11.2022 10:57 Відповісти
Для мене це головна тема! Якщо виборці знову стануть настільки ЗЕлупленими навіть після того, якими зрадами почалась ця війна і оберуть в переЗЕденти цього Блазня, чи іншого, а в ВРУ більшість з ЗЕлуплених "слуг", то на Україні можна буде поставити хрест.
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14.11.2022 11:29 Відповісти
Вже встиг сплагіатити!
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14.11.2022 11:10 Відповісти
Як можна стати зрадником, навчаючи дітей?! Викладач математики, біології, географії, англійської...., як може зрадити?!
Викладач історіі (брехливої) - аморальна людина. але не злодій. Лишити такого права навчати дітей - варто.
Злодій - це той, чиї дії та бездіяльність привели до десятків тисяч смертей, втрати територій, тотальної брехні в медіа.
Влаштовувати шоу: вбивці та державні злочинці судять адміністративних порушників - гідна новина для ємарафону!
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14.11.2022 11:23 Відповісти
Ви самі собі протирічите, відмазуючи колаборантів.
Якраз "викладачі історіі (брехливої)" в тому числі є тими, завдяки кому народжується "тотальна брехня в медіа". Отже, вони, по-вашому, теж злодії.
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14.11.2022 13:28 Відповісти
>навчаючи дітей?
розбещувати дітей?
>Викладач... географії
Чий Крим?
>англійської...
українську викладали?
>втрати територій
"коли пруссаки перемогли австрійців, то була перемога прусських вчителів над австрійськими вчителями" (Оскар Пешель).
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14.11.2022 23:25 Відповісти
Прошу огласить весь список!
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14.11.2022 11:33 Відповісти
1. Шкарлет.
2. ...
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14.11.2022 13:23 Відповісти
Вопрос задан не ради вопроса. Не хватает у нас пока учителей для работы с детьми беженцев из Украины. Как бы в такой ситуации в наши школы бы не просочились зрадники из Украины...
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14.11.2022 13:30 Відповісти
Думаю, тут мають бути відповідні комунікації між міністерствами обох країн.
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14.11.2022 14:24 Відповісти
Які зрадники?

Вони же БоНеВтікли! як правоохоронці та сбушники у першу же добу!
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14.11.2022 11:39 Відповісти
Вимагайте справедливості , не мовчіть , бо через деякий час ще онуки і правнуки гинутимуть !
https://twitter.com/i/status/1591828006263492608
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14.11.2022 11:48 Відповісти
Сегодня правительство Литвы бесплатно на 3 года передало здание международной Украинской школе здание в Вильнюсе. В договоре указано, что школа должна работать по программе министерства образования Украины, получит такое же финансирование, как и литовские школы. Единственное ограничение - запрет на платное образование. После оформления санитарного паспорта помещения для школы будут переданы и в городе Клайпеда. Всего украинская школа имеет 1165 учеников
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14.11.2022 11:49 Відповісти
Дякуємо, браття!
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14.11.2022 13:35 Відповісти
Скажут,что заставили под угрозой расстрела.И все.Дальше детей учить будут
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14.11.2022 11:52 Відповісти
Нужно показательно их судить, Чтобы те кто сейчас на окупированных территориях понимали что за все отвечать придется а не так как в 2014 когда власть сепаров поняла и простила
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14.11.2022 11:53 Відповісти
Шкарлет сам зрадник іще той. я б на місці СБУ і НАБУ якраз ним би самим зацікавилась.
також Ткаченком і тими, хто прикриває МП!!!
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14.11.2022 12:37 Відповісти
Перший зрадник - сам шкарлет.
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14.11.2022 13:22 Відповісти
 
 