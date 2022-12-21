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Новости Война в Украине
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На войне погиб бывший пленник Кремля Геннадий Афанасьев. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На фронте погиб активист сопротивления российской оккупации Крыма и бывший политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о смерти Афанасьева сообщил его друг и блогер Мирослав Олешко.

"Прощай Друг, кум. Люблю тебя. Ты вечно с нами, потому что мы помним", - написал он.

На войне погиб бывший пленник Кремля Геннадий Афанасьев 01

Где именно и когда погиб Афанасьев, Олешко не сообщил.

У бывшего политзаключенного осталась жена и маленькая дочь, родившаяся в октябре 2020 года.

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Позже Герой Украины, "Луганский партизан" Владимир Жемчугов уточнил информацию о гибели на фронте бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева.

"Уходят лучшие. Мы не простим, мы не забудем! К сожалению, руководство штаба ТРО в Киеве уже все известно. Афанасьев Геннадий Сергеевич 08.11.1990 г.р. 130 батальон ТРО 241 бригада. Позывной "Тор". Погиб на Луганщине под Белогоровкой. Тело уже находится в Краматорске в морге, завтра отправят в Днепр", - написал Жемчугов в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что родственникам уже сообщили о гибели.

"В Кривом Роге будет процедура опознания. Ждем выезда", - добавил он в комментариях.

Напомним, в мае 2014 г. после анкесии Крыма ФСБ РФ задержала Геннадия Афанасьева.

Активиста обвинили в якобы подготовке террористических актов. Долгое время он был политзаключенным Кремля. Однако позже его все-таки удалось вернуть в Украину в результате обмена.

В 2018 году Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить Афанасьеву денежную компенсацию из-за бесчеловечных условий конвоирования.
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Топ комментарии
+48
Был Человеком с большой буквы и погиб за правое дело. Придет время и в освобожденном Севастополе появится улица им. Геннадия Афанасьева
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21.12.2022 16:02
+46
Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
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21.12.2022 15:54
+32
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21.12.2022 15:57
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Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
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21.12.2022 15:54 Ответить
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21.12.2022 15:57 Ответить
Был Человеком с большой буквы и погиб за правое дело. Придет время и в освобожденном Севастополе появится улица им. Геннадия Афанасьева
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21.12.2022 16:02 Ответить
R.I.P. Пам'ятаємо.
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21.12.2022 16:08 Ответить
Скільки на нього вилили бруду "супергерої" з диванів .... Море.
Геннадій довів, що він достойна людина.
На відміну від ницих диванних клопів.

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21.12.2022 16:16 Ответить
так.. і на нього лили бруд, і на Сенцова, і на Балуха.. а вони - люди зі стержнем. і тоді готові були боротись за Україну, і зараз.
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21.12.2022 16:45 Ответить
"У колишнього політв'язня залишилася дружина та маленька донечка, яка народилася у жовтні 2020 року."

Джерело: https://censor.net/ua/n3388373

*
Можливо сім'ї потрібна допомога?
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21.12.2022 17:01 Ответить
Спасибо за нашу свободу . Прости нас . Будем помнить тебя , Геннадий , и всех погибших за Украину. Земля пухом , Душе - царство Божие .
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21.12.2022 16:21 Ответить
Просто неймовірно боляче.
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21.12.2022 16:48 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.12.2022 16:48 Ответить
С.У.М.
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21.12.2022 17:09 Ответить
Svitla Pam'yat' Zagiblomu Zaxisniku Ukraini !
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21.12.2022 18:07 Ответить
Вічна пам'ять і царство небесне ГЕРОЮ, найщиріші співчуття його мамі, дружині і донечці.
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21.12.2022 21:30 Ответить
Земля пухом Героям України.
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21.12.2022 21:57 Ответить
 
 