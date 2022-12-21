На войне погиб бывший пленник Кремля Геннадий Афанасьев. ФОТО

На фронте погиб активист сопротивления российской оккупации Крыма и бывший политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о смерти Афанасьева сообщил его друг и блогер Мирослав Олешко.

"Прощай Друг, кум. Люблю тебя. Ты вечно с нами, потому что мы помним", - написал он.

Где именно и когда погиб Афанасьев, Олешко не сообщил.

У бывшего политзаключенного осталась жена и маленькая дочь, родившаяся в октябре 2020 года.

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Позже Герой Украины, "Луганский партизан" Владимир Жемчугов уточнил информацию о гибели на фронте бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева.

"Уходят лучшие. Мы не простим, мы не забудем! К сожалению, руководство штаба ТРО в Киеве уже все известно. Афанасьев Геннадий Сергеевич 08.11.1990 г.р. 130 батальон ТРО 241 бригада. Позывной "Тор". Погиб на Луганщине под Белогоровкой. Тело уже находится в Краматорске в морге, завтра отправят в Днепр", - написал Жемчугов в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что родственникам уже сообщили о гибели.

"В Кривом Роге будет процедура опознания. Ждем выезда", - добавил он в комментариях.

Напомним, в мае 2014 г. после анкесии Крыма ФСБ РФ задержала Геннадия Афанасьева.

Активиста обвинили в якобы подготовке террористических актов. Долгое время он был политзаключенным Кремля. Однако позже его все-таки удалось вернуть в Украину в результате обмена.

В 2018 году Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить Афанасьеву денежную компенсацию из-за бесчеловечных условий конвоирования.