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Новини Війна в Україні
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На війні загинув колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На фронті загинув активіст спротиву російській окупації Криму і колишній політв’язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про смерть Афанасьєва повідомив його друг і блогер Мирослав Олешко.

"Прощавай Друже, куме. Люблю тебе. Ти вічно з нами, бо ми пам’ятаємо", - написав він.

На війні загинув колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв 01

Де саме і коли загинув Афанасьєв, Олешко не повідомив.

У колишнього політв'язня залишилася дружина та маленька донечка, яка народилася у жовтні 2020 року.

Пізніше Герой України, "луганський партизан" Володимир Жемчугов уточнив інформацію про загибель на фронті колишнього політв'язня Геннадія Афанасьєва.

"Йдуть найкращі. Ми не пробачимо, ми не забудемо! На жаль, керівництво штабу ТРО у Києві вже все відомо. Афанасьєв Геннадій Сергійович 08.11.1990 р. н. 130 батальйон ТРО 241 бригада. Позивний "Тор". Загинув на Луганщині поблизу Білогорівки. Тіло вже перебуває в Краматорську в морзі, завтра відправлять до Дніпра", - написав Жемчугов у соціальній мережі "Фейсбук".

Також він зазначив, що родичам уже повідомили про загибель.

"У Кривому Розі буде процедура впізнання. Чекаємо на виїзд", - додав він у коментарях.

Також дивіться: 6 грудня у бою з рашистами на Донеччині загинув солдат Антон Незола. ФОТО

Нагадаємо, у травні 2014 року після анкесії Криму ФСБ РФ затримала Геннадія Афанасьєва.

Активіста звинуватили у нібито підготовці терористичних актів. Тривалий час він був політичним в'язнем Кремля. Однак пізніше його все ж вдалося повернути в Україну в результаті обміну.

У 2018 році Європейський суд з прав людини зобов’язав РФ виплатити Афанасьєву грошову компенсацію через нелюдські умови конвоювання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Был Человеком с большой буквы и погиб за правое дело. Придет время и в освобожденном Севастополе появится улица им. Геннадия Афанасьева
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21.12.2022 16:02
+46
Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
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21.12.2022 15:54
+32
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21.12.2022 15:57
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Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
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21.12.2022 15:54 Відповісти
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21.12.2022 15:57 Відповісти
Был Человеком с большой буквы и погиб за правое дело. Придет время и в освобожденном Севастополе появится улица им. Геннадия Афанасьева
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21.12.2022 16:02 Відповісти
R.I.P. Пам'ятаємо.
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21.12.2022 16:08 Відповісти
Скільки на нього вилили бруду "супергерої" з диванів .... Море.
Геннадій довів, що він достойна людина.
На відміну від ницих диванних клопів.

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21.12.2022 16:16 Відповісти
так.. і на нього лили бруд, і на Сенцова, і на Балуха.. а вони - люди зі стержнем. і тоді готові були боротись за Україну, і зараз.
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21.12.2022 16:45 Відповісти
"У колишнього політв'язня залишилася дружина та маленька донечка, яка народилася у жовтні 2020 року."

Джерело: https://censor.net/ua/n3388373

*
Можливо сім'ї потрібна допомога?
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21.12.2022 17:01 Відповісти
Спасибо за нашу свободу . Прости нас . Будем помнить тебя , Геннадий , и всех погибших за Украину. Земля пухом , Душе - царство Божие .
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21.12.2022 16:21 Відповісти
Просто неймовірно боляче.
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21.12.2022 16:48 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.12.2022 16:48 Відповісти
С.У.М.
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21.12.2022 17:09 Відповісти
Svitla Pam'yat' Zagiblomu Zaxisniku Ukraini !
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21.12.2022 18:07 Відповісти
Вічна пам'ять і царство небесне ГЕРОЮ, найщиріші співчуття його мамі, дружині і донечці.
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21.12.2022 21:30 Відповісти
Земля пухом Героям України.
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21.12.2022 21:57 Відповісти
 
 