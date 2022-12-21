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Сичеславские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные подразделения ПВО 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада Десантно-штурмовых войск "приземлили" российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач".
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Как сообщают в командовании, на счету подразделений ПВО Десантно-штурмовых войск уже 100 сбитых воздушных объектов противника.
Отмечается, что сегодня самолет сбил расчет зенитного ракетного комплекса.
На счету Сичеславской бригады уже 34 сбитых средства воздушного нападения врага:
- 20 самолетов;
- 7 вертолетов;
- 7 БПЛА и крылатые ракеты.
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+22 alexandr shamov
показать весь комментарий21.12.2022 16:16
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показать весь комментарий21.12.2022 17:16
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