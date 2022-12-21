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Сичеславские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су-25

Военные подразделения ПВО 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада Десантно-штурмовых войск "приземлили" российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщают в командовании, на счету подразделений ПВО Десантно-штурмовых войск уже 100 сбитых воздушных объектов противника.

Отмечается, что сегодня самолет сбил расчет зенитного ракетного комплекса.

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На счету Сичеславской бригады уже 34 сбитых средства воздушного нападения врага:

  • 20 самолетов;
  • 7 вертолетов;
  • 7 БПЛА и крылатые ракеты.
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Топ комментарии
+22
Бей кацапа до потери пульса.
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21.12.2022 16:16
+13
Бейте сволочей кацапских , нет жалости к проклятым рашистам . Убивайте их ,хлопцы , берегите себя . СЛАВА ЗСУ!
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21.12.2022 16:26
+10
За таким рахунком там вже бригада-мільонер. Хлопці треба ставати мільярдерами - шоб потім знищити бенюмойского.
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21.12.2022 17:16
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Бей кацапа до потери пульса.
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21.12.2022 16:16 Ответить
вподобайка
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21.12.2022 16:24 Ответить
Бейте сволочей кацапских , нет жалости к проклятым рашистам . Убивайте их ,хлопцы , берегите себя . СЛАВА ЗСУ!
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21.12.2022 16:26 Ответить
Божествєнно!!!
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21.12.2022 16:33 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.12.2022 16:43 Ответить
За таким рахунком там вже бригада-мільонер. Хлопці треба ставати мільярдерами - шоб потім знищити бенюмойского.
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21.12.2022 17:16 Ответить
Если я правильно понимаю различия, то, например на американском тандерболте бронированная только кабина и некоторые агрегаты, а в данном... изделии - еще и корпус.
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21.12.2022 17:53 Ответить
Ай-яй-яй - бронювали жи ж, старалися...
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21.12.2022 17:39 Ответить
Хоч бронюй, хоч не бронюй,
А від Stinger'а все-одно отримаєш......
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21.12.2022 18:01 Ответить
Срач 25 раз!
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21.12.2022 18:58 Ответить
Найшов де грачувати...
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21.12.2022 19:40 Ответить
Слава хлопьями,так держать
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22.12.2022 00:46 Ответить
 
 