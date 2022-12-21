Сичеславские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач"

Военные подразделения ПВО 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада Десантно-штурмовых войск "приземлили" российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщают в командовании, на счету подразделений ПВО Десантно-штурмовых войск уже 100 сбитых воздушных объектов противника.

Отмечается, что сегодня самолет сбил расчет зенитного ракетного комплекса.

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На счету Сичеславской бригады уже 34 сбитых средства воздушного нападения врага: