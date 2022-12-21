Січеславські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 "Грач"

Військові підрозділу ППО 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ "приземлили" російський броньований штурмовик Су-25 "Грач".

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook-сторінку Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як повідомляють у командуванні, на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ вже 100 збитих повітряних об'єктів ворога.

Зазначається, що сьогодні літак збив розрахунок зенітного ракетного комплексу.

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На рахунку Січеславської бригади вже 34 збитих засобів повітряного нападу ворога: