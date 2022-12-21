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Січеславські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 "Грач"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су-25

Військові підрозділу ППО 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ "приземлили" російський броньований штурмовик Су-25 "Грач".

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook-сторінку Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як повідомляють у командуванні, на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ вже 100 збитих повітряних об'єктів ворога.

Зазначається, що сьогодні  літак  збив розрахунок зенітного ракетного комплексу.

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На рахунку Січеславської бригади вже 34 збитих засобів повітряного нападу ворога:

  • 20 літаків;
  • 7 вертольотів;
  • 7 БПЛА та крилатих ракет.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Бей кацапа до потери пульса.
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21.12.2022 16:16
+13
Бейте сволочей кацапских , нет жалости к проклятым рашистам . Убивайте их ,хлопцы , берегите себя . СЛАВА ЗСУ!
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21.12.2022 16:26
+10
За таким рахунком там вже бригада-мільонер. Хлопці треба ставати мільярдерами - шоб потім знищити бенюмойского.
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21.12.2022 17:16
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Бей кацапа до потери пульса.
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21.12.2022 16:16 Відповісти
вподобайка
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21.12.2022 16:24 Відповісти
Бейте сволочей кацапских , нет жалости к проклятым рашистам . Убивайте их ,хлопцы , берегите себя . СЛАВА ЗСУ!
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21.12.2022 16:26 Відповісти
Божествєнно!!!
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21.12.2022 16:33 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.12.2022 16:43 Відповісти
За таким рахунком там вже бригада-мільонер. Хлопці треба ставати мільярдерами - шоб потім знищити бенюмойского.
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21.12.2022 17:16 Відповісти
Если я правильно понимаю различия, то, например на американском тандерболте бронированная только кабина и некоторые агрегаты, а в данном... изделии - еще и корпус.
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21.12.2022 17:53 Відповісти
Ай-яй-яй - бронювали жи ж, старалися...
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21.12.2022 17:39 Відповісти
Хоч бронюй, хоч не бронюй,
А від Stinger'а все-одно отримаєш......
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21.12.2022 18:01 Відповісти
Срач 25 раз!
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21.12.2022 18:58 Відповісти
Найшов де грачувати...
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21.12.2022 19:40 Відповісти
Слава хлопьями,так держать
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22.12.2022 00:46 Відповісти
 
 