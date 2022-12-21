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Морпіхи за минулу добу ліквідували 17 окупантів, танк, міномет і сховище боєприпасів, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

Військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу ліквідували трьох російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба ВМС повідомляє у телеграмі.

"Минулої доби, 20 грудня, морські піхотинці знищили 3 окупанти", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого знищено 14 російських військових, танк, бойову машину піхоти, міномет та сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Читайте: Морпіхи за минулу добу ліквідували 19 окупантів, - ВМС ЗСУ

Автор: Анастасія Потіха
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ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ.... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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21.12.2022 12:32 Відповісти
Як раз на це тему 🎶🎶🎶 концерт у Львові

Ot Vinta - 17 москалів (live)

https://youtu.be/0vKsUEqiplU

18.12.2022 00:26
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21.12.2022 15:19 Відповісти
 
 