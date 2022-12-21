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Новости Общество
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игорный бизнес (406) конкуренция (39)

Армянский VBet агрессивно захватывает игорный бизнес в Украине, - СМИ.

Новости Цензор.НЕТ Общество

бізнес,гральний

Под флагом борьбы с российским присутствием в украинском бизнесе армянские владельцы пытаются расчистить рынок от других компаний в бет-индустрии. Об этом говорится в расследовании издания "Апостроф".

Об этом говорится в расследовании издания "Апостроф".

30 октября 2022 года на сайте Президента Украины появилась петиция под номером №22/171744-еп. Она призывает "Наложить санкции на компании, связанные с государством-агрессором и поддерживающие российский бизнес в Украине". В тексте документа под "закрытие" подпадает большая часть компаний из перечня КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей), которая лицензировала все онлайн-казино и букмекерские конторы в Украине. Сегодня эти компании работают на законных основаниях, имеют все необходимые лицензии и платят десятки миллионов налогов, что является большой поддержкой для государственного бюджета в условиях войны. Автор петиции, фотограф Виктория Мелюшкова, экс-работница рекламного агентства Business Tuning Center, клиентом которого является букмекерская контора VBet.

Учредителем ООО "ВБЕТ Украина" указана компания Soft Construct Limited, с регистрацией на острове Мэн. Бенефициаром в реестрах значится гражданин Армении Бадалян Виген Ромикович. Бадалян через компании Radon V.B., и разработчиков Soft Construct Limited и BetConstruct в партнерских отношениях с российской букмекерской конторой Фонбет. Кроме этого, через компанию Fastex, принадлежащую SoftConstruct, армянский игровой гигант спонсирует и является организатором Russian Poker Tour.

Журналисты напомнили, что именно VBet вытеснили "Фавбет" из спонсорства Украинской Премьер Лиги летом 2021 года, что очень странно совпало с обысками в офисах "Фавбет". Впоследствии, VBet стали спонсором национальной сборной. В прошлом сезоне VBet должен был оплатить 1 млн долларов украинским клубам, но украинские футбольные клубы получили всего 720 тыс. Другие средства, по информации авторов статьи, осели в УАФ.

Армянский игорный холдинг, принимая украинские патриотические формы, поглощает украинский игорный бизнес и расшатывает ситуацию на чувствительных темах. А под чьим политическим влиянием Армения всем известно, - утверждают журналисты "Апострофа".
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Топ комментарии
+17
Вірменія на стороні Росії і підтримує ПУТЛЕРА тому навіщо допустили в Україну вірменський ігорний бізнес? Для того щоб збагатити Росію?
Але свідома людина не буде вкладати гроші в ті країни які підтримують війну
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21.12.2022 18:31
+16
тьфу... хіба є ще такі довбури, що носять гроші "в казино"?
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21.12.2022 18:28
+9
боротьба за лоха......
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21.12.2022 18:28
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тьфу... хіба є ще такі довбури, що носять гроші "в казино"?
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21.12.2022 18:28 Ответить
ні ви не праві - математично і то і то казин
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21.12.2022 18:51 Ответить
Перепрошую, але все-таки ставки на спорт і казино - це дуже різні речі. Казино (у т. ч. "онлайн") - це сугубо фарт, везіння і не більше того.
Ставки на спорт (беттінг) - це аналіз інформації про поточну форму окремих спортсменів чи спортивних команд, це співставлення різного роду факторів: погодні умови, травматизм, турнірна мотивація, букмекерські котирування тощо.
Поєднує казино і спортивні ставки лише той нюанс, що завжди потрібно вміти вчасно зупинитися )
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21.12.2022 18:51 Ответить
В ставках у казіно є аналіз роботи певних моделей ігрових автоматів. Люди купляють їх у приватну власність і вивчають у гаражі.
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21.12.2022 19:43 Ответить
Еслиб не было бы ЛОХа на земле жилося плохо!! знайте что выйграеше остается только собственник игровой платформы!!!!
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21.12.2022 18:28 Ответить
боротьба за лоха......
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21.12.2022 18:28 Ответить
Не тільки. Це ще пральна машинка для брудних грошей. Хто там знає скільки народу прийшло і скільки бабла програло? Береш в бандюків мільон, записуєш, шо хтось невдало поставив ставку, платиш податок і ось в тебе вже чистенькі і білі грошенята (не так грубо, але суть така).
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21.12.2022 19:09 Ответить
А что, на них в Украине азеров нет, что-ли? Пусть напомнят чей Карабах..
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21.12.2022 20:15 Ответить
слушне зауваження.... треба дати Аліеву 25% від прибутку Пашиняна....))
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21.12.2022 20:33 Ответить
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21.12.2022 19:11 Ответить
Вірменія на стороні Росії і підтримує ПУТЛЕРА тому навіщо допустили в Україну вірменський ігорний бізнес? Для того щоб збагатити Росію?
Але свідома людина не буде вкладати гроші в ті країни які підтримують війну
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21.12.2022 18:31 Ответить
і припхалась до нас свої бізнеси робити з расіськими грошима
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21.12.2022 18:57 Ответить
Грабувати українців можуть тільки українці! Геть вірменських аферистів з Украни!
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21.12.2022 18:32 Ответить
Виходить так, що не вміють, а вірмени в цьому спеціалісти😂😂😂
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21.12.2022 19:07 Ответить
Наші пройдисвіти швидко вчаться, а їх у нас достатньо.
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21.12.2022 21:50 Ответить
Це Арахамія протекцію робить.
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21.12.2022 21:01 Ответить
То не вірменський, а роssійський бізнес під прикриттям
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21.12.2022 19:02 Ответить
Ніколи не розумів тих, хто ходить гратися в ті автомати... ну то їх особиста справа...
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21.12.2022 19:11 Ответить
Нехай спробують, ще раз Карабах захопити... захопителі, блін!
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21.12.2022 19:36 Ответить
А у нас в Украину едут все кому не лень, включая криминалитет и делают что хотят....А мы потом удивляемся, почему так живем....на все пох....
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21.12.2022 20:20 Ответить
Тому що в їгральному бізнесі має бути податок у 75 процентів, а не 25 як у нас. Це зробили для своїх їх ОПи.
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21.12.2022 21:00 Ответить
Цієї срані взагалі не має тут бути. Треба в шію їх гнати!
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21.12.2022 21:02 Ответить
Вас кто нибудь силой заставляет идти и проиграть свои деньги?
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21.12.2022 21:26 Ответить
Це срань, незалежно від права. Викинути з країни разом з розробниками. В парашляндію хай пхають, а тут має бути чисто
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23.12.2022 17:48 Ответить
Україно,тобі мало всякого непотрібу,яке тебе засмічує?Тобі ще ар продажних не вистачає?Між іншим,в мордорі придивіться до прізвищ головних пропагандонів.Тварюки без мила в сраку залізуть!Спитайте у азербайджанців.Вони вам багато чого розкажуть про сусідів!
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21.12.2022 21:27 Ответить
Шо ці тварі тут вообще роблять в Украіні,вигнати всіх в московію і пусть там грають,по добру і здоровью.
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21.12.2022 21:36 Ответить
Це оточення Святого Бенджаміна замовляє Павелку музон і платить гроші.
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21.12.2022 21:44 Ответить
Сводят хозяйсивенные счеты. Шо вірменский бізнес буде викачувати гроші із України, що "український" буде робити точнісінько те саме. По правді все це під час війни треба закрити. Тільки для влади-це дуже великі надходження до 3ишень.
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21.12.2022 23:10 Ответить
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13.03.2023 23:30 Ответить
 
 