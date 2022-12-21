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гральний бізнес (215) конкуренція (20)

Вірменський VBet агресивно захоплює гральний бізнес в Україні, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

бізнес,гральний

Під прапором боротьби проти російської присутності в українському бізнесі вірменські власники намагаються розчистити ринок від інших компаній в бет-індустрії.

Про це йдеться в розслідування видання "Апостроф".

30 жовтня 2022 року на сайті Президента України з’явилася петиція під номером №22/171744-еп. Вона закликає "Накласти санкції на компанії, що пов’язані з державою-агресором і підтримують російський бізнес в Україні". У тексті документу під "закриття" підпадає більша частина компаній з переліку КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей), яка ліцензувала усі онлайн-казино та букмекерські контори в Україні. Сьогодні ці компанії працюють на законних підставах, мають усі необхідні ліцензії та сплачують десятки мільйонів податків, що є неабиякою підтримкою для державного бюджету в умовах війни. Авторка петиції, фотограф Вікторія Мелюшкова, екс-працівниця рекламної агенції Business Tuning Center, клієнтом якої є букмекерською контора VBet.

Засновником ТОВ "ВБЕТ Україна" зазначено компанію Soft Construct Limited, з реєстрацією на острові Мен. Бенефіціаром в реєстрах значиться громадянин Вірменії Бадалян Віген Ромікович. Бадалян через компанії Radon V.B., та розробників Soft Construct Limited і BetConstruct є у партнерських відносинах з російською букмекерською конторою Фонбет. Окрім цього через компанію Fastex, що належить SoftConstruct вірменський ігровий гігант спонсорує та є організатором Russian Poker Tour.

Журналісти нагадали, що саме VBet витіснили "Фавбет" зі спонсорства Української Прем’єр Ліги влітку 2021 року, що дуже дивним чином співпало з обшуками в офісах "Фавбет". Згодом VBet стали спонсором національної збірної. У минулому сезоні VBet мав сплатити 1 млн доларів українським клубам, але українські футбольні клуби отримали лише 720 тис. Інші кошти, за інформацією авторів статті, осіли в УАФ.

Вірменський ігорний холдинг приймаючи українські патріотичні форми поглинає український ігорний бізнес та розхитує ситуацію на чутливих темах. А під чиїм політичним впливом є Вірменія всім відомо, - стверджують журналісти "Апострофу".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Вірменія на стороні Росії і підтримує ПУТЛЕРА тому навіщо допустили в Україну вірменський ігорний бізнес? Для того щоб збагатити Росію?
Але свідома людина не буде вкладати гроші в ті країни які підтримують війну
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21.12.2022 18:31
+16
тьфу... хіба є ще такі довбури, що носять гроші "в казино"?
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21.12.2022 18:28
+9
боротьба за лоха......
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21.12.2022 18:28
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тьфу... хіба є ще такі довбури, що носять гроші "в казино"?
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21.12.2022 18:28 Відповісти
ні ви не праві - математично і то і то казин
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21.12.2022 18:51 Відповісти
Перепрошую, але все-таки ставки на спорт і казино - це дуже різні речі. Казино (у т. ч. "онлайн") - це сугубо фарт, везіння і не більше того.
Ставки на спорт (беттінг) - це аналіз інформації про поточну форму окремих спортсменів чи спортивних команд, це співставлення різного роду факторів: погодні умови, травматизм, турнірна мотивація, букмекерські котирування тощо.
Поєднує казино і спортивні ставки лише той нюанс, що завжди потрібно вміти вчасно зупинитися )
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21.12.2022 18:51 Відповісти
В ставках у казіно є аналіз роботи певних моделей ігрових автоматів. Люди купляють їх у приватну власність і вивчають у гаражі.
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21.12.2022 19:43 Відповісти
Еслиб не было бы ЛОХа на земле жилося плохо!! знайте что выйграеше остается только собственник игровой платформы!!!!
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21.12.2022 18:28 Відповісти
боротьба за лоха......
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21.12.2022 18:28 Відповісти
Не тільки. Це ще пральна машинка для брудних грошей. Хто там знає скільки народу прийшло і скільки бабла програло? Береш в бандюків мільон, записуєш, шо хтось невдало поставив ставку, платиш податок і ось в тебе вже чистенькі і білі грошенята (не так грубо, але суть така).
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21.12.2022 19:09 Відповісти
А что, на них в Украине азеров нет, что-ли? Пусть напомнят чей Карабах..
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21.12.2022 20:15 Відповісти
слушне зауваження.... треба дати Аліеву 25% від прибутку Пашиняна....))
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21.12.2022 20:33 Відповісти
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21.12.2022 19:11 Відповісти
Вірменія на стороні Росії і підтримує ПУТЛЕРА тому навіщо допустили в Україну вірменський ігорний бізнес? Для того щоб збагатити Росію?
Але свідома людина не буде вкладати гроші в ті країни які підтримують війну
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21.12.2022 18:31 Відповісти
і припхалась до нас свої бізнеси робити з расіськими грошима
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21.12.2022 18:57 Відповісти
Грабувати українців можуть тільки українці! Геть вірменських аферистів з Украни!
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21.12.2022 18:32 Відповісти
Виходить так, що не вміють, а вірмени в цьому спеціалісти😂😂😂
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21.12.2022 19:07 Відповісти
Наші пройдисвіти швидко вчаться, а їх у нас достатньо.
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21.12.2022 21:50 Відповісти
Це Арахамія протекцію робить.
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21.12.2022 21:01 Відповісти
То не вірменський, а роssійський бізнес під прикриттям
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21.12.2022 19:02 Відповісти
Ніколи не розумів тих, хто ходить гратися в ті автомати... ну то їх особиста справа...
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21.12.2022 19:11 Відповісти
Нехай спробують, ще раз Карабах захопити... захопителі, блін!
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21.12.2022 19:36 Відповісти
А у нас в Украину едут все кому не лень, включая криминалитет и делают что хотят....А мы потом удивляемся, почему так живем....на все пох....
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21.12.2022 20:20 Відповісти
Тому що в їгральному бізнесі має бути податок у 75 процентів, а не 25 як у нас. Це зробили для своїх їх ОПи.
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21.12.2022 21:00 Відповісти
Цієї срані взагалі не має тут бути. Треба в шію їх гнати!
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21.12.2022 21:02 Відповісти
Вас кто нибудь силой заставляет идти и проиграть свои деньги?
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21.12.2022 21:26 Відповісти
Це срань, незалежно від права. Викинути з країни разом з розробниками. В парашляндію хай пхають, а тут має бути чисто
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23.12.2022 17:48 Відповісти
Україно,тобі мало всякого непотрібу,яке тебе засмічує?Тобі ще ар продажних не вистачає?Між іншим,в мордорі придивіться до прізвищ головних пропагандонів.Тварюки без мила в сраку залізуть!Спитайте у азербайджанців.Вони вам багато чого розкажуть про сусідів!
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21.12.2022 21:27 Відповісти
Шо ці тварі тут вообще роблять в Украіні,вигнати всіх в московію і пусть там грають,по добру і здоровью.
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21.12.2022 21:36 Відповісти
Це оточення Святого Бенджаміна замовляє Павелку музон і платить гроші.
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21.12.2022 21:44 Відповісти
Сводят хозяйсивенные счеты. Шо вірменский бізнес буде викачувати гроші із України, що "український" буде робити точнісінько те саме. По правді все це під час війни треба закрити. Тільки для влади-це дуже великі надходження до 3ишень.
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21.12.2022 23:10 Відповісти
Як на мене то чудове казино, трохи розкажу про нього. Диво Колесо Vbet - це незабутній досвід в онлайн казино Вбет! Що це за чудо-колесо? Це головоломка, яка захоплює весь світ і тепер доступна для гравців в онлайн-форматі. Граючи в Колесо Фортуни в Vbet https://studyandfun.com.ua/ ви маєте можливість виграти вражаючі призи, від грошей до різноманітних подарунків. Ви можете спробувати свою удачу у будь-який час дня і ночі, насолоджуючись приємною атмосферою в онлайн казино Вбет
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13.03.2023 23:30 Відповісти
 
 