Пресс-конференция Байдена и Зеленского по итогам переговоров. ВИДЕО
Совместная пресс-конференция президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров в Белом доме.
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+21 Ан Мур
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+14 Максім ХОЙ #398010
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+11 Drbest Good
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-є!
- а Петріоти дасте?!
Переговоры Президентов состоялись.
Пресс конференция проведена.
Встреча в Конгрессе- на очереди.
ху&ло в глубоком ауте и
рвёт последние волосы на голове.
Ті, хто писали йому цей абсолютно неадекватний спіч, були невігласами у галузі американської політики. Зверхність адміністрації Зе не дозволила їм зпуститися «з небес» і проконсультуватись з професіоналами. Навіть Блінкін і Огризко могли спрямувати зе-авторів у потрібне русло. Але де там!
Насправді конгресмени мали почути від Зе, чітко і ясно, - чому Америка має допомагати Україні. Чому САМЕ Україні, що відбуваться там такого беспрецедентного, що робить допомогу цій країні, як там кажуть, absolute must?
Зе мусив почати з того, що напад з боку роzzії був віроломним і неспровокованим, і навести аналогії з нападом на Перл-Харбор у 2-й світовій війні. Розповісти про беспрецеденту жорстокість нападників, згвалтування, катування та інші військові злочини роzzії. Далі намалювати масштаби руйнування інфраструктури і економіки у цілому. Надати інформацію про страшні жертви серед цивільного населення, з конкретними прикладами (Маіруполь, Буча та ін.) І розповісти кілька реальних історій про героїзм українських вояків, таких, від яких дух захоплює навіть у бувалих військових. А серед конгресменів і сенаторів США є немало тих, хто служив у збройних силах, - уклоністи там не у пошані!
І нарешті, пояснити американським політикам, як колективний Захід виграє від того, що до нього приєднається така сильна і вмотивована нація, яка кров'ю своїх громадян довела свою прихильність ідеям демократичного Заходу і готовність за них боротися.
Нотомість, бескінечні «дякую», перемішані з прямими чи завуальоаними проханнями давати більше…
Зе і його ляльководи неправильно зрозуміли смисл цього запрошення. Це не була демонстрація пошани до його персони і заслуг.
Його запросили на ПРЕЗЕНТАЦІЮ КЕЙЗА. Він мав зіграти роль salesman'а чи брокера, який повинен був переконати покупців чи інвесторів щось придбати або зробити інвестиції.
І на мій погляд, він був у цьому непереконливим. Та ще й із своїм зовнішнім виглядом надто вже переграє. У кожного жанру є свої закони і, як говорить польске прислів'я, - https://pl.m.wiktionary.org/wiki/co co https://pl.m.wiktionary.org/wiki/za za https://pl.m.wiktionary.org/wiki/du%C5%BCo dużo , https://pl.m.wiktionary.org/wiki/to to https://pl.m.wiktionary.org/wiki/niezdrowo niezdrowo.
Протягом своєї двадцятип'ятихвилинної промови Зеленський продовжував налагоджувати додаткові зв'язки з американцями. Зеленський, який вперше прославився як актор на телебаченні, має й інші атрибути, які варто відзначити. Коли він стояв на тому ж помості, що й інший актор, Рональд Рейган, протягом восьми років перебування на посаді, Зеленський виголосив свою промову в іншому, але не менш ефективному риторичному стилі.
https://www.forbes.com/sites/jerryweissman/2022/12/22/zelensky-connects-with-his-audience/?sh=2c39f8876f2f
ПОбеда (подписание капитуляци) не предусмотрена...
Суд над преступниками не предусмотрен.
Демилитаризация рашки, безъядерный статус - даже вопрос не ст0ит.
И, если взять во внимание тщательную подготовку визита и подбора слов, - то это не забывчивость, а по-сути - выгодный для х***ла выход из ситуации при таких раскладах.
Его хотят отпустить жить дальше и через 10 лет снова вторгнуться в УКраину.
Недоречними виглядають. на тлі цього дійства . піар--акції ЗЕ--шелихвостів...Голвний дипломат України Кульбаба / мабуть у сруликів це ментально--генетичне: демонструвати Світу про свою геніальність і винятковість.../ все вискакував із колуарів і " ЗАСПОКОЮВАВ " - нас :---Всьо буде хорошо !!! Мовляв: -- Дивіться.!!! Це все ми ініціювали...
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P.S/ Це так нагадує мультик "Жабка мандрівничка " На прохання скреготушечки взяти і її у Африку--жерафрику гусині взялися нести гілочку. за яку і вчепилася скракля...Летять..У жаб*ячому царстві подив :---- Дивіться--дивіться ! І хто це лишень придумав !?Це вже стало НЕ стерпно. для анбітної КВАКУШІ !!! --- Це я... Це я !!! І гепнулася вонючку-багнючку.