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Пресс-конференция Байдена и Зеленского по итогам переговоров. ВИДЕО

Совместная пресс-конференция президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров в Белом доме.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232) США (26409)


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Топ комментарии
+21
Після промови Байдена на спільній пресусі вата і ***** на параші знову димітимуть смородом
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22.12.2022 00:01
+14
-мівіна є?
-є!
- а Петріоти дасте?!
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22.12.2022 00:01
+11
Все идеи по плану

Переговоры Президентов состоялись.
Пресс конференция проведена.
Встреча в Конгрессе- на очереди.

ху&ло в глубоком ауте и
рвёт последние волосы на голове.
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22.12.2022 02:04
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Після промови Байдена на спільній пресусі вата і ***** на параші знову димітимуть смородом
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22.12.2022 00:01 Ответить
-мівіна є?
-є!
- а Петріоти дасте?!
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22.12.2022 00:01 Ответить
Ще напиши, немає сечі терпіти ті пекельні борошна, а путлер відомо хто
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22.12.2022 00:36 Ответить
зеля буде говоріть медленно. шоб дерьмак успевал и в маляву записывать, и видосик для истории снимать )
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22.12.2022 00:05 Ответить
Невже не можна було знайти в Україні нормальних перекладачів?Слухати переклад з англійської ( белькотіння ) - справжня мука!
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22.12.2022 00:10 Ответить
Це відношення до інтеграції!
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22.12.2022 00:29 Ответить
Не звизди, бо це пишуть тільки на кацапських ресурсах. Про переговори Байден сказав, що Америка забезпечить Зеленському сильну позицію.
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22.12.2022 05:00 Ответить
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22.12.2022 01:17 Ответить
Все идеи по плану

Переговоры Президентов состоялись.
Пресс конференция проведена.
Встреча в Конгрессе- на очереди.

ху&ло в глубоком ауте и
рвёт последние волосы на голове.
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22.12.2022 02:04 Ответить
Після відповідей цього не голеного опудала на запитання в черговий раз переконався, що то безтолоч рідкісна, яку не можна випускати за межі сцени Кварталу-95, а тим більше надавати слово без попередньо написаного кимось папірця...Крапка!
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22.12.2022 04:07 Ответить
Я все розумію, ти хворий?
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22.12.2022 05:01 Ответить
Як же у псевдопатріотів підгорає, аж приємно на душі. От як би це бум шоколадний.....🤣🤣🤣
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22.12.2022 04:35 Ответить
все-таки не варто було бідену зустрічатись з зеленським. біден вже зовсім не в тому віці!
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22.12.2022 04:42 Ответить
Промова Зе перед Конгресом США - то є втрачена можливість завоювати серця політиків-опонентів до ідеї посилення надання американської домопоги Україні.

Ті, хто писали йому цей абсолютно неадекватний спіч, були невігласами у галузі американської політики. Зверхність адміністрації Зе не дозволила їм зпуститися «з небес» і проконсультуватись з професіоналами. Навіть Блінкін і Огризко могли спрямувати зе-авторів у потрібне русло. Але де там!

Насправді конгресмени мали почути від Зе, чітко і ясно, - чому Америка має допомагати Україні. Чому САМЕ Україні, що відбуваться там такого беспрецедентного, що робить допомогу цій країні, як там кажуть, absolute must?

Зе мусив почати з того, що напад з боку роzzії був віроломним і неспровокованим, і навести аналогії з нападом на Перл-Харбор у 2-й світовій війні. Розповісти про беспрецеденту жорстокість нападників, згвалтування, катування та інші військові злочини роzzії. Далі намалювати масштаби руйнування інфраструктури і економіки у цілому. Надати інформацію про страшні жертви серед цивільного населення, з конкретними прикладами (Маіруполь, Буча та ін.) І розповісти кілька реальних історій про героїзм українських вояків, таких, від яких дух захоплює навіть у бувалих військових. А серед конгресменів і сенаторів США є немало тих, хто служив у збройних силах, - уклоністи там не у пошані!

І нарешті, пояснити американським політикам, як колективний Захід виграє від того, що до нього приєднається така сильна і вмотивована нація, яка кров'ю своїх громадян довела свою прихильність ідеям демократичного Заходу і готовність за них боротися.

Нотомість, бескінечні «дякую», перемішані з прямими чи завуальоаними проханнями давати більше…

Зе і його ляльководи неправильно зрозуміли смисл цього запрошення. Це не була демонстрація пошани до його персони і заслуг.
Його запросили на ПРЕЗЕНТАЦІЮ КЕЙЗА. Він мав зіграти роль salesman'а чи брокера, який повинен був переконати покупців чи інвесторів щось придбати або зробити інвестиції.

І на мій погляд, він був у цьому непереконливим. Та ще й із своїм зовнішнім виглядом надто вже переграє. У кожного жанру є свої закони і, як говорить польске прислів'я, - https://pl.m.wiktionary.org/wiki/co co https://pl.m.wiktionary.org/wiki/za za https://pl.m.wiktionary.org/wiki/du%C5%BCo dużo , https://pl.m.wiktionary.org/wiki/to to https://pl.m.wiktionary.org/wiki/niezdrowo niezdrowo.
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22.12.2022 05:19 Ответить
Неправда, дуже добра промова, американцям сподобалась: https://www.youtube.com/watch?v=97jcn1jfkyc
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22.12.2022 22:01 Ответить
Два речення з американськими ідіомами. Зробивши це, він одразу прив'язався до своєї аудиторії, необхідна техніка для будь-якого оратора, і навіть важливіша для лідера іноземної країни, який розмовляє англійською як другою мовою.

Протягом своєї двадцятип'ятихвилинної промови Зеленський продовжував налагоджувати додаткові зв'язки з американцями. Зеленський, який вперше прославився як актор на телебаченні, має й інші атрибути, які варто відзначити. Коли він стояв на тому ж помості, що й інший актор, Рональд Рейган, протягом восьми років перебування на посаді, Зеленський виголосив свою промову в іншому, але не менш ефективному риторичному стилі.

https://www.forbes.com/sites/jerryweissman/2022/12/22/zelensky-connects-with-his-audience/?sh=2c39f8876f2f
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23.12.2022 04:34 Ответить
Визит состоялся. Сказанное сказано. Не отменить. Делать нам--- народу, и для себя. После победы тексты будем обсуждать этой встречи, если найдутся желающие поковырять пальцем в носу, а не в доме как охота некоторым.
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22.12.2022 06:02 Ответить
Забирай себе, еще и скинемся
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22.12.2022 07:04 Ответить
Дякую за жарт.-----------СПІЧ, у, чол. Коротка привітальна застільна промова (на урочистому обіді, банкеті і т. ін.)
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22.12.2022 07:08 Ответить
сПраведливый мир - "Территории и компенсации..." То есть:

ПОбеда (подписание капитуляци) не предусмотрена...
Суд над преступниками не предусмотрен.
Демилитаризация рашки, безъядерный статус - даже вопрос не ст0ит.

И, если взять во внимание тщательную подготовку визита и подбора слов, - то это не забывчивость, а по-сути - выгодный для х***ла выход из ситуации при таких раскладах.

Его хотят отпустить жить дальше и через 10 лет снова вторгнуться в УКраину.
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22.12.2022 10:08 Ответить
Позиція Байден . його виступ /та ажніяк не КВН --івські піарні ініціативи ЗЕ-- коміка /.---це далекосяжна. значима подія. для переможного поступу України.. НЕ дивлячись на підступне шкідництво ЗЕ--охвістя. супердержава. США. переконливо підтвердила---- НЕ покине нас з допомогою сам-на-сам . у спротиві азійським людожерам... Це дань Великого амереканського народу .-- народу України. що бореться за СВОБОДУ і перемагає...
Недоречними виглядають. на тлі цього дійства . піар--акції ЗЕ--шелихвостів...Голвний дипломат України Кульбаба / мабуть у сруликів це ментально--генетичне: демонструвати Світу про свою геніальність і винятковість.../ все вискакував із колуарів і " ЗАСПОКОЮВАВ " - нас :---Всьо буде хорошо !!! Мовляв: -- Дивіться.!!! Це все ми ініціювали...

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P.S/ Це так нагадує мультик "Жабка мандрівничка " На прохання скреготушечки взяти і її у Африку--жерафрику гусині взялися нести гілочку. за яку і вчепилася скракля...Летять..У жаб*ячому царстві подив :---- Дивіться--дивіться ! І хто це лишень придумав !?Це вже стало НЕ стерпно. для анбітної КВАКУШІ !!! --- Це я... Це я !!! І гепнулася вонючку-багнючку.
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22.12.2022 18:37 Ответить
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22.12.2022 19:40 Ответить
 
 