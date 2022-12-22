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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден – Зеленскому: Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо

байден,зеленський

Президент США Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Президент США заявил: "300 дней народ Украины показывает России и всему миру свою железную волю, стойкость перед империалистическими аппетитами страны, которая думала, что сможет вас завоевать. И это им не удалось".

Байден подчеркнул: "Украина победила в битвах за Киев, Харьков, Херсон. Господин Зеленский, вы показали, что ищете справедливого мира. А Путин не намерен остановить эту несправедливую войну. Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо".

Также смотрите: Пресс-конференция Байдена и Зеленского по итогам переговоров. ВИДЕО

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232)


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Схоже там в США серйозна напруга навколо допомоги Україні, попросили приїхати, тільки от завхоза з собою тягнути було не обов'язково. Ну і про дальнобійні ракети з безпілотниками схоже поки що мова йти не буде.
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22.12.2022 00:16 Ответить
Проблема вашої логіки це самостійність фігури Зеленського. Як тільки ви від цього відмовитесь, все стане на свої місця
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22.12.2022 03:58 Ответить
😂
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22.12.2022 11:43 Ответить
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22.12.2022 00:19 Ответить
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22.12.2022 00:31 Ответить
Дякую що пресконференція була коротка і обійшлось домашніми заготовками
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22.12.2022 00:25 Ответить
Дуже цікаве формулювання: "... США (НАТО, Німеччина, Франція, ....) будуть підтримувати Україну стільки, скільки треба".
Жодного разу ніхто не сказав, що означає оте "скільки треба". "Скільки треба" для чого? Що заважає чітко сформулювати, якою є мета підтримки? Забезпечити Україні перемогу, але так, щоб "путіннєнапал" на НАТО? Чи щось інше?
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22.12.2022 11:38 Ответить
 
 