Байден – Зеленскому: Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо

Президент США Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Президент США заявил: "300 дней народ Украины показывает России и всему миру свою железную волю, стойкость перед империалистическими аппетитами страны, которая думала, что сможет вас завоевать. И это им не удалось".

Байден подчеркнул: "Украина победила в битвах за Киев, Харьков, Херсон. Господин Зеленский, вы показали, что ищете справедливого мира. А Путин не намерен остановить эту несправедливую войну. Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо".

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