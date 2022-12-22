В ресторане оккупированного Донецка раздался взрыв, экс-руководитель Роскосмоса Рогозин и "премьер-министр ДНР" Хоценко получили ранения

Вечером 22 декабря в ресторане оккупированного Донецка раздался взрыв. В то время там находился экс-руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и "премьер-министр ДНР" Хоценко, оба получили ранения. Охранник Хотенко погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новини Донбасу со ссылкой на российские СМИ.

По сообщению российских СМИ, в оккупированном Донецке был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором праздновал день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, который был приглашен гостем, ранен, его охранник погиб.

У Донецьку обстріляно ресторан "Шеш-Беш", в якому святкував День народження колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.



"Прем'єр-міністра ДНР" Віталія Хоценка, якого було запрошено гостем, поранено, його охоронець загинув. Рогозін не постраждав, повідомляють російські ЗМІ. pic.twitter.com/NJxdvvP2TA — Новини Донбасу (@novostidnua) December 21, 2022

Позже агентство ТАСС сообщило: "Дмитрий Рогозин получил ранения и был госпитализирован после обстрела Донецка со стороны ВС Украины, сообщил нам помощник Рогозина.

"На окраине Донецка обстреляли гостиницу, в которой в последние дни проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник.

Ранения получили также сопровождавшие его лица.

"Удар носил явно целенаправленный характер. Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и произведенная французской фирмой Nexter", - добавил помощник Рогозина.