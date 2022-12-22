В ресторане оккупированного Донецка раздался взрыв, экс-руководитель Роскосмоса Рогозин и "премьер-министр ДНР" Хоценко получили ранения
Вечером 22 декабря в ресторане оккупированного Донецка раздался взрыв. В то время там находился экс-руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и "премьер-министр ДНР" Хоценко, оба получили ранения. Охранник Хотенко погиб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новини Донбасу со ссылкой на российские СМИ.
По сообщению российских СМИ, в оккупированном Донецке был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором праздновал день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, который был приглашен гостем, ранен, его охранник погиб.
У Донецьку обстріляно ресторан "Шеш-Беш", в якому святкував День народження колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.— Новини Донбасу (@novostidnua) December 21, 2022
"Прем'єр-міністра ДНР" Віталія Хоценка, якого було запрошено гостем, поранено, його охоронець загинув. Рогозін не постраждав, повідомляють російські ЗМІ. pic.twitter.com/NJxdvvP2TA
Позже агентство ТАСС сообщило: "Дмитрий Рогозин получил ранения и был госпитализирован после обстрела Донецка со стороны ВС Украины, сообщил нам помощник Рогозина.
"На окраине Донецка обстреляли гостиницу, в которой в последние дни проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник.
Ранения получили также сопровождавшие его лица.
"Удар носил явно целенаправленный характер. Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и произведенная французской фирмой Nexter", - добавил помощник Рогозина.
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збирався в космос полетіти. Повернить батуд!
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Аді, чом із гарматов поцілило-єс у гузичник? Бізівно, губи́ харчувати смучий син ніц хтів... ))0)0)))