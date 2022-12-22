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В ресторане оккупированного Донецка раздался взрыв, экс-руководитель Роскосмоса Рогозин и "премьер-министр ДНР" Хоценко получили ранения

Вечером 22 декабря в ресторане оккупированного Донецка раздался взрыв. В то время там находился экс-руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и "премьер-министр ДНР" Хоценко, оба получили ранения. Охранник Хотенко погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новини Донбасу со ссылкой на российские СМИ.

По сообщению российских СМИ, в оккупированном Донецке был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором праздновал день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, который был приглашен гостем, ранен, его охранник погиб.

У Донецьку обстріляно ресторан "Шеш-Беш", в якому святкував День народження колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

"Прем'єр-міністра ДНР" Віталія Хоценка, якого було запрошено гостем, поранено, його охоронець загинув. Рогозін не постраждав, повідомляють російські ЗМІ. pic.twitter.com/NJxdvvP2TA

— Новини Донбасу (@novostidnua) December 21, 2022

Позже агентство ТАСС сообщило: "Дмитрий Рогозин получил ранения и был госпитализирован после обстрела Донецка со стороны ВС Украины, сообщил нам помощник Рогозина.

"На окраине Донецка обстреляли гостиницу, в которой в последние дни проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник.

Ранения получили также сопровождавшие его лица.

"Удар носил явно целенаправленный характер. Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и произведенная французской фирмой Nexter", - добавил помощник Рогозина.

Автор: 

Донецьк (6320) обстрел (26906) Рогозин Дмитрий (243)


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Топ комментарии
+67
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
москалi **#чі!
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22.12.2022 00:35
+50
...ушел, подранок
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22.12.2022 00:30
+45
Громадянська війна між ЛНР та ДНР у самому розпалі.
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22.12.2022 00:37
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Да , русiше швайне теперь и своей тени буде жахатися... Раздухарился, видишь ли, пя-атух мокшанский.
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22.12.2022 08:04 Ответить
А в жирную рогозискую свынюку западло пулять, окромя как по его дупi.
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22.12.2022 08:30 Ответить
Жалко что не ликвидировали этих террористов полностью. Нужно больше тротила!
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22.12.2022 08:44 Ответить
В недалекому будущем

В жопу раненьій Шойгу
Тихо уползал в тайгу,
А за ним вослед ползло
С топором в спине *****.
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22.12.2022 08:52 Ответить
М О Л О Д Ц Ы! ! ! Это лучший результат, осколок в позвоночник, шоб ты **** всю жизнь под себя ходил, растение, и шоб твои родственники тебя удавили подушкой,когда надоест тебе жопу мыть))))) Прям праздник какой то. Слава Украине!!!
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22.12.2022 14:16 Ответить
Отец Рогозина был коммунистом до последних дней, а сыночек - русский фашист, какое умиление
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22.12.2022 08:53 Ответить
#какаяразніца ?
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22.12.2022 09:24 Ответить
Коммунисты и фашисты это одна монета. На одной странице стороне гравировка гитлера, на другой сталина
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22.12.2022 14:13 Ответить
Насправді режим у дохрущовському СРСР являв собою типовий фашизм. У найгіршому розумінні цього слова. Тільки казати про це було зась.
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22.12.2022 15:04 Ответить
Навіть прапори булі однакового кольору - червоні.
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22.12.2022 16:21 Ответить
з тепловізора стрельнули
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22.12.2022 09:14 Ответить
Не говорите чушь. Тепловизор, это что бы тепло было...
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22.12.2022 10:45 Ответить
Невже хтось думає, що там справді був замах. Якби хотіли замочити, то замочили б. То Рогозін сам організував, бо дуже не хоче перебувати на Донбасі. Фюрер його туда заслав, а він ну не хоче. Тільки гадаю, фюрер свою думку не змінить - залишиться Дмитрику на Донбасі.
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22.12.2022 09:19 Ответить
Ну а где Рогозина еще ловить? Только в столовой (его довольная физиономия является весомым доказательством того, что не все в РФ плохо питаются): чтобы такую ряху иметь необходимо усилено питаться.
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22.12.2022 09:21 Ответить
Второй день рождения...
Второй день рождения в день рождения...
Масло масленое получается...
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22.12.2022 09:28 Ответить
Хомяки не долго живут)
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22.12.2022 09:43 Ответить
Особливо https://youtu.be/VllSgOkIK20 коли на поле виходить серйозний гравець ...
🐹🐹🐹🐹🦎💀💀💀💀

(третій хамстер помер як в тому анекдоті - "со спецэффектами" )
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22.12.2022 14:43 Ответить
живучий **** ( рос. сми пишут, что осколок застрял в позвоночнике, удалить нельзя.
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22.12.2022 09:32 Ответить
О хорошая новость) осколок в позвоночнике может и парализовать и обязательно скажется с возрастом, когда кости потеряют былую гибкость.
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22.12.2022 14:15 Ответить
Земля горіти під ногами повинна у них.
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22.12.2022 09:36 Ответить
а хіба вечір 22-го вже настав??
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22.12.2022 10:23 Ответить
Не в бров, а в глаз
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22.12.2022 14:03 Ответить
це ж рогозіна з танку не могли витягти, коли ця жирна свинюка застрягла в люку?
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22.12.2022 10:24 Ответить
На Донецке в ресторан лучше не идти
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22.12.2022 10:47 Ответить
Мабуть не той салат Цезар замовив рогозін
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22.12.2022 10:48 Ответить
"подача" була наша - "по -українськи" ))
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22.12.2022 11:18 Ответить
Он топтал бамбас!Получи фашист гранату!
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22.12.2022 11:18 Ответить
не захтів пожерти у москві і приперся в Україну? Дивись концерт про "в костре протухшем таял угольок"
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22.12.2022 11:23 Ответить
Почему повезло жирному хряку. Прям обидно.
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22.12.2022 11:35 Ответить
Если снаряд был американский или французский, то этот ***** Рогозин получил немножечко Демократии в свой фашистский пердак
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22.12.2022 11:44 Ответить
Ага, після вечері в ресторані нациста Рогозіна глибоко вразили демократичні цінності
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22.12.2022 13:58 Ответить
Фсё! ***** теперь из своего бункера -- ни на шаг!
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22.12.2022 11:44 Ответить
Бог шельму помітив і в тімячко і в сіднички.........так що сховатися не вийде мітенька
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22.12.2022 12:16 Ответить
Альо! Народ! А хто вкрав батуд? Це ж цей прохіндей
збирався в космос полетіти. Повернить батуд!
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22.12.2022 13:59 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет." (с)
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22.12.2022 13:12 Ответить
Если в позвоночнике или около кусок снаряда навсегда, то, подозреваю, это не очень приятно. Боюсь, наш космонавт выведен из строя.
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22.12.2022 13:49 Ответить
Пожрати спокійно не дадуть.
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22.12.2022 14:12 Ответить
Ввечері 22 грудня в ресторані окупованого Донецьку пролунав вибух. Джерело:
Це інфа з майбутнього?
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22.12.2022 14:13 Ответить
))) згадав анекдот про Брежнєва, вбивство Анвара Садата і різницю з ґеґипетською timezone... "Позвонил только что в Каир, выразил Джихан Садат глубокое соболезнование. А она мне - да вы что, Аллах с вами, у нас всё нормально, Анварчик на парад собирается..."
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22.12.2022 14:29 Ответить
Віді, сарака губи́ харчував-єс та й мухариці трапив, ото й потроїв-єс-си 🍄🍄🍄
Аді, чом із гарматов поцілило-єс у гузичник? Бізівно, губи́ харчувати смучий син ніц хтів... ))0)0)))
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22.12.2022 14:19 Ответить
все было душевно . по домашнему . как говорил илон маск ..батут работает..
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22.12.2022 14:45 Ответить
У нас є вислів: ранений на всю голову. Тепер буде: ранений на всю сраку.
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22.12.2022 18:34 Ответить
А что написал в твиттере Илан Маск? )))
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23.12.2022 09:25 Ответить
Мало ...
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23.01.2023 18:33 Ответить
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