Путин хотел ослабить НАТО, но вместо этого укрепил его, - Байден
Страны-члены НАТО никогда не были столь объединены, как сегодня, когда их объединил вопрос поддержки Украины
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США Джо Байден сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 21 декабря в Белом доме.
"Я никогда не видел большего объединения НАТО по какому-либо другому вопросу. Мы все знаем, о чем идет речь, все европейские партнеры это полностью понимают. Со времен Второй мировой мы не видели такого большого вторжения в большую европейскую страну. И мы не видим, что Путин хочет изменить свои действия, если Украина и другие страны не будут этому сопротивляться. Путин хотел ослабить НАТО, но вместо этого укрепил его. Он хотел, чтобы Европа раскололась, но Европа объединилась из-за его действий", - сказал он, напомнив о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии.
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Але і розширив - нейтральні скандинавські країни - тільки думали чи їм це потрібно
про приєднання до НАТО Швеції та Фінляндії. Джерело: