РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10433 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 703 4

Путин хотел ослабить НАТО, но вместо этого укрепил его, - Байден

сша,байден,зеленський

Страны-члены НАТО никогда не были столь объединены, как сегодня, когда их объединил вопрос поддержки Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США Джо Байден сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 21 декабря в Белом доме.

"Я никогда не видел большего объединения НАТО по какому-либо другому вопросу. Мы все знаем, о чем идет речь, все европейские партнеры это полностью понимают. Со времен Второй мировой мы не видели такого большого вторжения в большую европейскую страну. И мы не видим, что Путин хочет изменить свои действия, если Украина и другие страны не будут этому сопротивляться. Путин хотел ослабить НАТО, но вместо этого укрепил его. Он хотел, чтобы Европа раскололась, но Европа объединилась из-за его действий", - сказал он, напомнив о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пресс-конференция Байдена и Зеленского по итогам переговоров. ВИДЕО

Байден Джо (2785) НАТО (9962)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что ни делает дурак, все он делает не так.
показать весь комментарий
22.12.2022 00:45 Ответить
Эта тварь умудрился объединить украинцев , усилить НАТО, пересраться со всем миром, сделать изгоями кацапов, уничтожить свои лучшие войска. ТАЛАНТ. МНОГОХОДОВОЧНИК.
показать весь комментарий
22.12.2022 00:46 Ответить
Кацапи 20 років писали, що їм пох на авторитаризм, "главноє штобьі харашо кармілі", (фу, худоба тупа).
показать весь комментарий
22.12.2022 00:49 Ответить
не тільки підсилив і об"єднав - бо вони реально зобачили - для чого їм НАТО ...
Але і розширив - нейтральні скандинавські країни - тільки думали чи їм це потрібно
про приєднання до НАТО Швеції та Фінляндії. Джерело:
показать весь комментарий
22.12.2022 03:59 Ответить
 
 