Успех Украины на поле боя поможет избежать Третьей мировой войны, - Байден

Президент США Джо Байден считает, что успех Украины на поле боя поможет избежать 3-й мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о возможных поставках в Украину дальнобойного оружия, в том числе ракет ATACMS на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины, Байден напомнил, что "до российского вторжения США выделяли огромный объем поддержки в сфере безопасности".

"Мы предоставили Украине то, чтобы ей было необходимо, чтобы защищать себя. Более 20 млрд было выделено на оборонную помощь. Сейчас было выделено 2,5 млрд дополнительно. Сейчас мы работаем с партнерами, чтобы развить возможности в 4 направлениях - ПВО, мы представили сотни артиллерийских систем, мы работаем над снабжением танков и бронированной техники и поставили более 200 000 боеприпасов", - сказал президент США.

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Сейчас очень важно, отметил Байден, "чтобы оставался союз в поддержку Украины. Сейчас мы оказываем такую поддержку, чтобы она не привела к разделам и проблемам в ЕС и НАТО. Мы оказываем то, что помогает на поле боя".

"Я провел несколько сотен часов с нашими европейскими союзниками. И объяснял, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают, но они не хотят войны с Россией, 3-й мировой. Этого можно избежать, если Украина обеспечит успех на поле боя", - подчеркнул Байден.