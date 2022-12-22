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Новости Война
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Успех Украины на поле боя поможет избежать Третьей мировой войны, - Байден

байден

Президент США Джо Байден считает, что успех Украины на поле боя поможет избежать 3-й мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о возможных поставках в Украину дальнобойного оружия, в том числе ракет ATACMS на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины, Байден напомнил, что "до российского вторжения США выделяли огромный объем поддержки в сфере безопасности".

"Мы предоставили Украине то, чтобы ей было необходимо, чтобы защищать себя. Более 20 млрд было выделено на оборонную помощь. Сейчас было выделено 2,5 млрд дополнительно. Сейчас мы работаем с партнерами, чтобы развить возможности в 4 направлениях - ПВО, мы представили сотни артиллерийских систем, мы работаем над снабжением танков и бронированной техники и поставили более 200 000 боеприпасов", - сказал президент США.

Смотрите также: Пресс-конференция Байдена и Зеленского по итогам переговоров. ВИДЕО 

Сейчас очень важно, отметил Байден, "чтобы оставался союз в поддержку Украины. Сейчас мы оказываем такую поддержку, чтобы она не привела к разделам и проблемам в ЕС и НАТО. Мы оказываем то, что помогает на поле боя".

"Я провел несколько сотен часов с нашими европейскими союзниками. И объяснял, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают, но они не хотят войны с Россией, 3-й мировой. Этого можно избежать, если Украина обеспечит успех на поле боя", - подчеркнул Байден.

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26409)


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Топ комментарии
+12
Прочитав текст статті.

Питання: "Чи буде надано Україні далекобійну зброю, в тому числі ATACMS?"

Відповідь Байдена: .......

Хтось побачив зв'язок між першим і другим?
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22.12.2022 01:01
+10
Задовбали . Так дайте Україні те , щоб забеспечіло успіх . Дають тільки так , щоб був паритет с кацапами
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22.12.2022 01:00
+8
Переведу:
Байден считает, что Украина должна победить, но при этом РФ не должна проиграть, т.е. Украина должна сдерживать рашистов, вести позиционную войну и по возможности выталкивать рашу голыми руками. Конечно, это приведёт к повышенным жертвам украинцев, но Байдену на это плевать. Во первых это дешевле, а во вторых медленное и долгое ослабление раши позволит избежать применения рашей ядерного оружия ( в это верит Байден). Кроме того быстрое и сокрушительное поражение раши приведёт к распаду раши и через это к потере контроля над ядерным арсеналом. Байден не хочет заниматься такими проблемами. Он уставший.
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22.12.2022 01:20
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Задовбали . Так дайте Україні те , щоб забеспечіло успіх . Дають тільки так , щоб був паритет с кацапами
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22.12.2022 01:00 Ответить
у нас нет паритета в технике. И кто-то публиковал бюджет кацапии 60 млрд/год на войну. Ну и наш, со всеми донациями...
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22.12.2022 01:09 Ответить
задовбал зрадофіли. Не подобається шо дає США - гордовито відмовся і візьми в іншому місці.
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22.12.2022 12:39 Ответить
Троллику, і не ліньки тобі сто перший раз писати одне й теж?
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22.12.2022 21:28 Ответить
ПНХ! Важко просто подякувати США? Як ви тупорилі задовбали своїм "мало-мало"! А що типадло зробило, крім диванного пзджу?!
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22.12.2022 23:13 Ответить
Прочитав текст статті.

Питання: "Чи буде надано Україні далекобійну зброю, в тому числі ATACMS?"

Відповідь Байдена: .......

Хтось побачив зв'язок між першим і другим?
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22.12.2022 01:01 Ответить
ответ нет
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22.12.2022 01:11 Ответить
Переведу:
Байден считает, что Украина должна победить, но при этом РФ не должна проиграть, т.е. Украина должна сдерживать рашистов, вести позиционную войну и по возможности выталкивать рашу голыми руками. Конечно, это приведёт к повышенным жертвам украинцев, но Байдену на это плевать. Во первых это дешевле, а во вторых медленное и долгое ослабление раши позволит избежать применения рашей ядерного оружия ( в это верит Байден). Кроме того быстрое и сокрушительное поражение раши приведёт к распаду раши и через это к потере контроля над ядерным арсеналом. Байден не хочет заниматься такими проблемами. Он уставший.
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22.12.2022 01:20 Ответить
Байден цим займається, на відміну від вас. Він не хоче використовувати ті сценарії, які на його думку призведуть до ядерної ескалації, і можливо, він не правий. Хіба він перешкоджає комусь діяти інакше?
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22.12.2022 01:59 Ответить
А не хочете розказати хто відгодував двох монстрів а тепер боїться ескалації? В мене чуйка підказує що справжні аналітики попереджали чим подібне закінчиться але пох гроші не пахнуть.
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22.12.2022 07:16 Ответить
я можу розказати. Монстрів вигодовували російсьеій нарід здебільшого, а українсбкий нарід на свою голову - трошки меншею Але голосування за Януковича чи Зєлю - це робили не американці і не Байден.
Тож нема на шо нарікати. Самі винуваті. Шо за інфантильні пошуки винного завжди?
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22.12.2022 12:40 Ответить
Російський народ - тобто в випадку з московією це нарад за всі гроші купляв ресурси сам в себе сам розробляв західні технології і виключно сам інвестував в економіку? "Тож нема на шо нарікати. Самі винуваті. Шо за інфантильні пошуки винного завжди? " - вже подібне писав "я не знав що Україна настільки багата", щодо інфатилізму чи як там - те що ви написали це просто бімба США бачили що кацапстан робив починаючи з 1991 року і робив вигляд що "нічого не бачу не чую " вони напевно думали що якось воно і буде (про Ічкерію і про Сирію як найжахливіші речі що зробив кацапстан нагадувати не треба надіюсь), а ви пишете що ми самі винуваті і я просто шукаю хто винуватий .
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22.12.2022 15:26 Ответить
Гроші не пахнуть - це ви про російський газ, вугілля, білоруський бензин і їх спільну електрику, чи не так?
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22.12.2022 13:06 Ответить
Навіть не знав що Україна настільки багата країна + всі передові технології наші та що там ми єдина наддержава світу.
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22.12.2022 15:32 Ответить
У наддержави існу багато інших проблем, не припускаєте?
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22.12.2022 16:06 Ответить
Ваша відповідь класичний приклад " ти йому про кругле а він тобі про тепле".
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22.12.2022 16:22 Ответить
Хіба це не ви перекладаєте власні проблеми на інших? І сподіваєтесь, що усі будуть займатись виключно вашими питаннями.
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22.12.2022 16:39 Ответить
"Навіть не знав що Україна настільки багата країна + всі передові технології наші та що там ми єдина наддержава світу. " - дубль номер два і до речі "чим більша сила тим більша відповідальність за її використання" цей вислів також стосується України ?
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22.12.2022 16:47 Ответить
Ви звинувачуєте наддержаву у безконтрольному використанні сили щодо України? Визначіться кінець кінцем, чого ви хочете! Застосування сили будь що, чи відповідальності за неї.
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22.12.2022 16:51 Ответить
Про кацапстан мова не йшла я про те що США( +Європа ну і Україна але наша участь у цьому відносно мізерна) відгодували а тепер через це ми потерпаємо ( і не тільки ми Ічкерія і Сирія це просто найбільш яскраві приклади - а ви мені про проблеми які важливіші за те що зараз відбувається в нас в чому США і посприяли і не зарубали ще на початку. А що кацапстан наддержава - не знав дякую що просвітили( сарказм якщо що).
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22.12.2022 17:02 Ответить
Якщо ви не розумієте про що йдеться, то не варто було і починати
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27.12.2022 04:08 Ответить
Якщо ви про ядерну ескалацію про яку ви писали то я розумію що нікому не хочеться капзди до того ж повної - але це хіба відміняє той факт що "цивілізований світ" відгодував двох монстрів?
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27.12.2022 04:48 Ответить
В тому попередньому дописі йшлося про логічні помилки у ваших. Відповідальгість за силу означає перш за все утримання від її застосування. Відповідальний - має розраховувати на те, що інші суб'єкти є спроможними на самостійні дії, і втручатися лише задля збереження рівня загальної безпеки, а не на користь окремої сторони конфлікту. Відповідальність передбачає утримання від прямої дії замість іншого суб'єкта, навіть якщо це загрожує зникненню суб'єкта, чи перетворення його на об'єкт, якщо мова йде про держави. Та й тут залишається питання, що є більш прийнятним для відповідального суб'єкта сили - наявність суб'єкта, чи об'єкта у кожному конкретному випадку. Як суб'єкт, ви можете апелювати до інших суб'єктів, сподіватись на їх участь, але розраховувати можете лише на власні зусилля, і на те, що ваші зусилля виявляться зручними для одних, і незручними для інших.

Повертаючись від логічних побудов до предмету суперечки: ваше твердження щодо "відгодовування монстра" є вашим оціночним судженням, зробленим з вашої конкретної точки зору. Тоді як з точки зору інших, це було посиленням власної спроможності за рахунок втягування потенційного супротивника в економічну взаємодію в конкурентному середовищі. Це була спроба уникнути об'єднання двох потенційних супротивників у коаліцію. Спроба залучення і навіть асиміляції одного з потенційних суперників, щоби уникнути його асиміляції іншим.
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27.12.2022 15:12 Ответить
він перешкоджає діяти інакше - напшиклад Шольцу. Шольц сказал, что пока Байден не даст танки и он не даст Леопарды.
Размовы про эскалации - маячня для малюков.
Перемоги без эскалации быть не может.
Если не буде эскалации в Украине, то, не будет перемоги, но тогда эскалация будет уже на западном кордоне Украины. До Гитлер в Украине 6 остановится
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22.12.2022 10:33 Ответить
Бо гитлер в Украине не остановится
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22.12.2022 11:45 Ответить
ескалатор, з якого окопу строчиш свої опуси? Невже окопи вже в Рамштайні?
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22.12.2022 12:41 Ответить
Еге ж, сидить бідний Шольц, якого Байден і тримає за руки, щоби не дав чогось зайвого.
Маячня, це було - ми могли б збільшити фінансування війська, але ж мали класти асфальт. А відповідальні політики мають враховувати навіть малоймовірні небезпеки задля безпеки свого народу.
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22.12.2022 13:04 Ответить
Так, тримає за руки
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22.12.2022 15:17 Ответить
Зрозуміло. Ви сидите поруч, і трмаєте за руки Байдена, тому бачите це краще за інших.
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22.12.2022 15:21 Ответить
Дать цитату Шольца?
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22.12.2022 18:31 Ответить
І ти зареєструвався на цензорі вчора щоб нам про це розказати? Кацапьоздол ****.

Не переживай, Байден ще достатньо має енергії, щоб вигрібній ямі-404 наступив *******. І він наступить. Це невідворотно. А найкраще то, що ******* вам наступить від українців. На полі бою. І ви ні *** з цим не зможете зробити. Тож смокчіть, смачного, ******** орківські.
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22.12.2022 17:31 Ответить
Браво!!!Всё по делу.Очень грамотно подано.Есть тут адекватные(НА цензоре) но в основном недоразвитые дауны.Иной раз читая коменты и рацпредложения....поднимаеться давление,от тупости авторов.
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22.12.2022 18:48 Ответить
хай би на ЮМЗ зробили...раніше получалось а зараз що?
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22.12.2022 10:53 Ответить
а я прочитала ще й це----------------''на після переговорів із президентом України, Байден нагадав, що "до російського вторгнення США виділяли величезний обсяг підтримки у сфері безпеки".----------------це ті гроші на які гравець будував дороги?
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23.12.2022 07:32 Ответить
Якої, нах, "третьої світової"? З ким?
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22.12.2022 01:08 Ответить
С чмобиками с мосинками
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22.12.2022 03:26 Ответить
З Харкова пишеш під постріли мосінок чи з Херсона ? А ні ..... мабуть із Запоріжжя чи Дніпра ((( чи то на Сумщині такий прапор у отг прикордонної ? (( Сидиш де сидиш - закрийся і не дзявкай , шапкозакидач ! Дивися он куди від мосінок здриснув , далі ніж кацапня від мобілізації ((
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22.12.2022 19:03 Ответить
Чмошнік ! На болота із своїм vpn , любитель аднакласніков ((
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23.12.2022 18:03 Ответить
Чмоня =>
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24.12.2022 13:30 Ответить
⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.
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22.12.2022 01:10 Ответить
Джерело інформації?
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22.12.2022 01:12 Ответить
Сколько танков даст США?
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22.12.2022 01:22 Ответить
Мільйон рашистiв положити досить.
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22.12.2022 01:53 Ответить
більше ніж Німеччина.

Достатньо шоб ти заткнув пельку, чи тобі ще треба, "немец"?
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22.12.2022 12:43 Ответить
Пускай старый ссыкун с Золкиным по сизо покатается, а потом вернутся в США, и посетит их тренировочные базы. Вот тогда поймёт, вместо тысячи слов.
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22.12.2022 03:24 Ответить
москалі + більшість їх нацменшин - ніякі вояки
Чому вони і на Кадирова багато військових задач ложать ...
А , окупуй Раша Україну - і отримала би і багато мобілізованих бойових одиниць
Достатньо подивитися - як вони гребуть мужиків воювати - на вже окупованих землях
Ну - а так - треба - і дальше на захід ...
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22.12.2022 04:10 Ответить
Меседж байдена: ми дамо вам додаткові три мільйони луків і стріл, а також 5 млн сухпайків, ми віримо що ви переможете і не буде третьої світової. ****, а де літаки, де далекобійні ракети, де дрони??? Вони у Вашингтоні взагалі там *********?
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22.12.2022 06:06 Ответить
все перераховане вами пошукайте в кабінці виборчої дільниці. Спочатку на виборах Яника, потім - Зєлі.
Байден тут до чого, до того шо НАМ треба?
будь вдячний за те шо дають.
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22.12.2022 12:44 Ответить
Дають не Зеле, а украинскому народу
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22.12.2022 15:18 Ответить
Так дають народу, але є проблема, народ дуже непослідовний, то голосує за міцного господарника з СІЗО, то за телевізійного героя. Дуже небезпечно дурням давати багато зброї, бо невідомо куди їх завтра потягне.
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23.12.2022 00:34 Ответить
Вы рассуждаете в абсолютных, идеальных категориях, каких в жизни не бывает. Рузвельт давал помощь Сталину против Гитлера. И это в конце обернулось большой небезпекой. Но был ли у Рузвельта выбор?
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23.12.2022 00:48 Ответить
Світ нічому не навчився з історії поторення 2 світової хоче Байден не хоче а прийдеться світові воювати з росією
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22.12.2022 07:01 Ответить
Можна дуужже багато розбирати що сказав Байден.
А галстук який одів Байден все одно показує що він повністю ЗА Україну.
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22.12.2022 08:38 Ответить
Чисто военная помощь США в уходящем году не превышала 1,3 млрд в месяц. ,не превысит она этой цифры и в наступающем.Обїцянки -цяцянки ,щоб мати політичні дівіденди перед республіканцями . Не знаю, дадуть ЗЕ змогу зустрітись з лідерами опозіції чи ні. Але Люся не віре в обіцянки Білого Дому.Тому чекаємо работи нового Конгресу.Він ,можливо, буде лакмусовим папірцем. Україні треба негайно виробляти свою далекобийну зброю.Порошенко на своїх заводах може вироблятиНептуни,Грім і багато чого вкрай необхідного Україні. Він Великий менеджер!!
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22.12.2022 09:31 Ответить
На наших оборонных заводах долго не проработаешь,имея за спиной неуменьшающееся к-во корректировщиков-любителей"русского мира"(в силу нашего либерального законодательства к таковым).Байден осторожничает с помощью ВСУ,но отлично понимает,что победа раши подтолкнет к экспансии другие страны и в первую голову Поднебесную..
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22.12.2022 10:17 Ответить
Еще раз напоминаю .кто не хочет - ищет причины. Кто хочет -ищет возможности.Можно купить высокоточные станки,оборудование ,электронику итд. Одну деталь могут производить 15 фирм. в разных концах Украины. Разбили одну,14 фирм не прерывают процесс. Конечную сборку производить только на границе с НАТО под прикрытием их Пэтриот.Это только один из возможных вариантов,а их -тысячи.
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22.12.2022 10:37 Ответить
правильно. Если дядя СЭМ чего-то нам не дает, чтобы мы слишком быстро не освободились от оккупации - значит у дяди СЭМА планы так проработаны, чтобы эту курицу жарили долго и на медленном огне.
Претензии по этому поводу не принимаются. Да, украинцы за это платят своими жизнями.
Вот такая высокая цена за тупость на избирательных участках.
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22.12.2022 12:46 Ответить
Ты иди из окопа в Бахмуте расскажи, что всё правильно дядя Сэм думает. Или родных своих туда отправь, хотя бы.
А то самые умные те, кто сидит за сотни километров от линии фронта.
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22.12.2022 13:31 Ответить
Йому заборонили пекти хліб у Херсоні. А ви про зброю.
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23.12.2022 07:35 Ответить
тогда для начала Украина должна отказать России в транзите газа в европу. А то как-то странно получается, мы требуем прекратить покупать русскую нефть а сами получаем доход и рос газа.
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22.12.2022 12:49 Ответить
Тяни талкай хорош в том случае если полностью прекратить пополнение бюджета параши от торговли нефтью. А если будет как до этого что параша получила 120 миллиардов за девять месяцев войны тогда все растянется хрен знает на сколько что плохо для народа Украины.
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22.12.2022 13:56 Ответить
В США опробован пуск крылатых ракет морского и воздушного базирования, таких, как Томагавк и семейства AGM со сбрасываемого с транспортного самолета пускового контейнера, вот что нам нужно, 1000 Томагавков, что б раз и навсегда успокоить путина
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22.12.2022 14:01 Ответить
Гідний нащадок славетного козака Байди!
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22.12.2022 16:48 Ответить
байден затягує цю війну.
абсолютно аморальна ріал-політик.
на боротьбу з потеплінням виділяють більше грошей ніж на приборкання росії.
в калфіорнії губернатор н'юсом виділяє мільйярди на виплату репарацій нащадкам чорношкірих рабів - цікаво як вони вичислять нащадків тих хто приїхав вже після скасування рабства?
навіщо він це робить ? щоб попасти в клан обами, де визначають наступного після байдена Президента США, який виграє вибори завдяки поштовим технологіям.
отакі пріоритети.
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22.12.2022 18:08 Ответить
Все буде гаразд..США лідіруют більше 2х сторічч.Чому? Тому що кожні 2 роки вибори.Завжди можна дати під сраку на виборах.Демократи-страшні популісти-комуністи.Дуже нравиться лохторату.Лохторат став більш цвітним.ледащім,Більш райдужним. Гарно ,коли все в міру.Центрісти є і серед демокравтів і серед республіканців Це ядро і втримує США від фатальних помилок.Так буде і зараз.
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23.12.2022 12:12 Ответить
Дедушка Джо лицо мировой демократии и справедливости!
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22.12.2022 19:23 Ответить
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22.12.2022 20:03 Ответить
Ось тут сперечаються з приводу "двох монстрів" і хто їх вигодував. Два ******* монстри - це рашка і Китай. І вигодував цих монстрів - Захід.👈
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22.12.2022 20:08 Ответить
Успіх України на полі бою допоможе уникнути Третьої світової війни, - Байден Джерело: Но не забудте добавить, США и Европа Украине ничего не должны. Украина должна была построить 3000 танков, 6000 БМП, 2000 САУ, 500 РСЗО, 600 самолетов и вертолетов, десятки дивизионов, ПКР и ПВО, тысячи крылатых и оперативно-тактических ракет, десятки тысячь "Стугн", минимум 1 миллион снарядов разных калибров, и спасти НАТО от 3-й мировой.
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22.12.2022 20:13 Ответить
Президенти, парламенти та уряди інших країн дійсно не мають ніяких зобов'язань перед громадянами України. Вони повинні забезпечувати безпеку та процвітання своїх держав саме для цього їх обирали. Українці теж обрали собі лідерів, які не відповідають займаним посадам і не змогли забезпечити безпеку та процвітання українцям. Але дивним чином претензії українці адресують державним діячам інших держав. Уряди інших держав Україні допомагають тільки в межах небезпеки, яка існує для їхніх держав і не більше, який сенс Германії допомагати Україні швидко перемогти Росію, а ніякого. Чим довше буде війна тим довше буде зберігатися низькою ціна на ресурси, що вигідно Германії, збільшується фінансування ВПК і він перестає буди тягарем для Германії, а стає ведучою галуззю економіки і ще багато цікавих плюшок. Який сенс закінчувати дійство, яке приносить прибуток державі, відповідальність за яку на тебе поклав народ? Легкий та цілком розумний шлях. З точки зору українців цинічний, але українці не являються виборцями в Германії, Англії, США.
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23.12.2022 01:13 Ответить
Пока война ресурсы дешевеют - это что-то новенькое в кацапских методичках.
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23.12.2022 01:26 Ответить
 
 