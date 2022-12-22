Успех Украины на поле боя поможет избежать Третьей мировой войны, - Байден
Президент США Джо Байден считает, что успех Украины на поле боя поможет избежать 3-й мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о возможных поставках в Украину дальнобойного оружия, в том числе ракет ATACMS на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины, Байден напомнил, что "до российского вторжения США выделяли огромный объем поддержки в сфере безопасности".
"Мы предоставили Украине то, чтобы ей было необходимо, чтобы защищать себя. Более 20 млрд было выделено на оборонную помощь. Сейчас было выделено 2,5 млрд дополнительно. Сейчас мы работаем с партнерами, чтобы развить возможности в 4 направлениях - ПВО, мы представили сотни артиллерийских систем, мы работаем над снабжением танков и бронированной техники и поставили более 200 000 боеприпасов", - сказал президент США.
Сейчас очень важно, отметил Байден, "чтобы оставался союз в поддержку Украины. Сейчас мы оказываем такую поддержку, чтобы она не привела к разделам и проблемам в ЕС и НАТО. Мы оказываем то, что помогает на поле боя".
"Я провел несколько сотен часов с нашими европейскими союзниками. И объяснял, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают, но они не хотят войны с Россией, 3-й мировой. Этого можно избежать, если Украина обеспечит успех на поле боя", - подчеркнул Байден.
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Питання: "Чи буде надано Україні далекобійну зброю, в тому числі ATACMS?"
Відповідь Байдена: .......
Хтось побачив зв'язок між першим і другим?
Байден считает, что Украина должна победить, но при этом РФ не должна проиграть, т.е. Украина должна сдерживать рашистов, вести позиционную войну и по возможности выталкивать рашу голыми руками. Конечно, это приведёт к повышенным жертвам украинцев, но Байдену на это плевать. Во первых это дешевле, а во вторых медленное и долгое ослабление раши позволит избежать применения рашей ядерного оружия ( в это верит Байден). Кроме того быстрое и сокрушительное поражение раши приведёт к распаду раши и через это к потере контроля над ядерным арсеналом. Байден не хочет заниматься такими проблемами. Он уставший.
Тож нема на шо нарікати. Самі винуваті. Шо за інфантильні пошуки винного завжди?
Повертаючись від логічних побудов до предмету суперечки: ваше твердження щодо "відгодовування монстра" є вашим оціночним судженням, зробленим з вашої конкретної точки зору. Тоді як з точки зору інших, це було посиленням власної спроможності за рахунок втягування потенційного супротивника в економічну взаємодію в конкурентному середовищі. Це була спроба уникнути об'єднання двох потенційних супротивників у коаліцію. Спроба залучення і навіть асиміляції одного з потенційних суперників, щоби уникнути його асиміляції іншим.
Размовы про эскалации - маячня для малюков.
Перемоги без эскалации быть не может.
Если не буде эскалации в Украине, то, не будет перемоги, но тогда эскалация будет уже на западном кордоне Украины. До Гитлер в Украине 6 остановится
Маячня, це було - ми могли б збільшити фінансування війська, але ж мали класти асфальт. А відповідальні політики мають враховувати навіть малоймовірні небезпеки задля безпеки свого народу.
Не переживай, Байден ще достатньо має енергії, щоб вигрібній ямі-404 наступив *******. І він наступить. Це невідворотно. А найкраще то, що ******* вам наступить від українців. На полі бою. І ви ні *** з цим не зможете зробити. Тож смокчіть, смачного, ******** орківські.
💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.
Достатньо шоб ти заткнув пельку, чи тобі ще треба, "немец"?
Чому вони і на Кадирова багато військових задач ложать ...
А , окупуй Раша Україну - і отримала би і багато мобілізованих бойових одиниць
Достатньо подивитися - як вони гребуть мужиків воювати - на вже окупованих землях
Ну - а так - треба - і дальше на захід ...
Байден тут до чого, до того шо НАМ треба?
будь вдячний за те шо дають.
А галстук який одів Байден все одно показує що він повністю ЗА Україну.
Претензии по этому поводу не принимаются. Да, украинцы за это платят своими жизнями.
Вот такая высокая цена за тупость на избирательных участках.
А то самые умные те, кто сидит за сотни километров от линии фронта.
абсолютно аморальна ріал-політик.
на боротьбу з потеплінням виділяють більше грошей ніж на приборкання росії.
в калфіорнії губернатор н'юсом виділяє мільйярди на виплату репарацій нащадкам чорношкірих рабів - цікаво як вони вичислять нащадків тих хто приїхав вже після скасування рабства?
навіщо він це робить ? щоб попасти в клан обами, де визначають наступного після байдена Президента США, який виграє вибори завдяки поштовим технологіям.
отакі пріоритети.