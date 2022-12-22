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Новости Агрессия России против Украины Война
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Это не рождественские подарки, - Резников о новом пакете помощи США

резніков

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на оглашение США о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Очередная американская военная помощь для украинской армии – это не рождественские подарки. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью", – отметил Резников.

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Автор: 

США (26409) Резников Алексей (1170)


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Дякую що надають допомогу, але це їх обов'язок. Найкращий подарунок буде коли ваше шобло держзрадників сяде на довічне разом з усіма хто працював на росію протягом 30 з лишком років здаючи суверенітет українців.
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22.12.2022 02:30 Ответить
Більше ніж Кучма на парашу ніхто не працював, і що?
Сидить на почесній пенсії.
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22.12.2022 02:35 Ответить
США отправляют Patriots в Украину в рамках пакета помощи на 1,85 миллиарда долларов
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22.12.2022 02:36 Ответить
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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22.12.2022 05:08 Ответить
 
 