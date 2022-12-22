Это не рождественские подарки, - Резников о новом пакете помощи США
Министр обороны Алексей Резников отреагировал на оглашение США о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Очередная американская военная помощь для украинской армии – это не рождественские подарки. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью", – отметил Резников.
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