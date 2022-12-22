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Новости Война
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Следующий год - решающий в этой войне, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский назвал следующий год решающим в войне.

Об этом глава государства заявил во время обращения к Конгрессу США, передает Цензор.НЕТ.

"Наши две нации являются союзниками в этой битве. И в следующем году – решающее время в ней. Время, когда украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей с вами свободы. Свободы людей, стоящих за свои ценности", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что эту битву нельзя заморозить или отложить.

"Ее нельзя игнорировать, надеясь, что океан или что-то другое защитят сами собой. От Соединенных Штатов и до Китая, от Европы и до Латинской Америки, от Африки и до Австралии – мир слишком взаимосвязан, слишком взаимосвязан, чтобы кто-то один мог остаться где-то в стороне и в то же время в безопасности, когда продолжается такое сражение", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Конгресс США (1228) США (26409)


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Филип Бридлав: нужно дать Украине возможность наносить глубокие удары по агрессору
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22.12.2022 09:00 Ответить
Гарно сказав якби так ще і діяв Зе!
Штатам Хвала, за допомогу!
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22.12.2022 09:05 Ответить
Якось нагадує совок. Определяющий, решающий, завершающий.
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22.12.2022 09:07 Ответить
Так, наступний рік має бути вирішальним, бо такі темпи війни знищують всі запаси як наші, так і ворога. Але з нами весь цивілізованний світ, а особливо США і Англія. А там де вони - там перемога!!!
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22.12.2022 09:12 Ответить
Під кінець року - «святковий» атракціон небаченої щедрості від влади на улюблені теми.

На дороги у Рівненській і Полтавській областях виділлили 786,5 млн грн!

На телешоу: лише за концепцію і продюсування програми «Тихий вечір», яку веде колега Зеленського по 95 кварталу Олена Кравець бюджет видав 880 тисяч гривень від Державного Підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».

Також по 15 млн бюджетних грн отримали телеканали «Інтер» та 1+1 на (!!!) «Послуги зі створення (виробництва) інформаційних аудіовізуальних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору та пов'язаних з відсіччю і стримуванням збройної агресії Російської Федерації проти України та її наслідками»

Інтеру! Від агресії рф! Он де цинізм! Платить Державне Підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».

Роздача мільйонів своїм. А громадяни у зруйнованих окупантами будинках потерплять.
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22.12.2022 09:13 Ответить
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22.12.2022 09:31 Ответить
Такого трагічного розвитку війни можна було уникнути,вся причина ''він сам та його дуже переконливий завгосп'', ось про це зе промовчав.
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22.12.2022 10:08 Ответить
Що таке, за 2-3 місяця війна не закінчилась?
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22.12.2022 14:39 Ответить
 
 