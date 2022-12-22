Следующий год - решающий в этой войне, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал следующий год решающим в войне.
Об этом глава государства заявил во время обращения к Конгрессу США, передает Цензор.НЕТ.
"Наши две нации являются союзниками в этой битве. И в следующем году – решающее время в ней. Время, когда украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей с вами свободы. Свободы людей, стоящих за свои ценности", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что эту битву нельзя заморозить или отложить.
"Ее нельзя игнорировать, надеясь, что океан или что-то другое защитят сами собой. От Соединенных Штатов и до Китая, от Европы и до Латинской Америки, от Африки и до Австралии – мир слишком взаимосвязан, слишком взаимосвязан, чтобы кто-то один мог остаться где-то в стороне и в то же время в безопасности, когда продолжается такое сражение", - добавил президент.
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