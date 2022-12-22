Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, - КМВА
Сейчаспроблема не генерация, а доставка електричества потребителям.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать.
Энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. Нужно время. Выстоим несмотря ни на что. Верим в нашу Победу", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+6 Яков Онаневич
показать весь комментарий22.12.2022 09:53
+4 Alex Sav #513490
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+1 Володимир Ліпко
показать весь комментарий22.12.2022 10:32
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якщо до язика генератор- будемо продавати
довбні б.
І я уклінно вдячна енергетикам і усім комунальникам, хто не спить ночами, часто під обстрілами, шоб дати українцям світло, тепло та воду.
До речі, в енергетиків сьогодні професійне свято.
Вітаю!
Впевенена, комунальники взагалі і енегретики зокрема - це невидимі герої, які заслуговують від нас на окремий пам'ятник після війни.
Тож нехай лампочка не згасає!
раньше тепло давали и горячую воду, когда электричество включали, а со вчерашнего дня отопление намертво отключили.
но света правда больше дают.
Ты умеешь писать, не умея читать!
ТИбе ж написали в ПЕРВОЙ строчке "Наразі проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам", нахера ты рассуждаешь "Завозите уголь с мазутом на ТЭЦ для электрогенерации"?????????????????????
слушай дальше враньё, типа ковида
за кого голосовал? Против Парашенка, который сьел брата и запил водкой, Роттердама+ и получил полномасштабную войну. Теперь хорошо
Что мешает ТЭЦ4 сгенерировать энергию и запитать Осокорки и всю округу?
А умник?
Какое это имеет отношение к тому, что мне точно известно - бьют и по станциям и по полстанциям с трансформаторами и по ЛЭПам.
У меня кума на Трипольке работает. Так что я имею инфу из первых рук. Кроме того, у меня есть глаза и вижу дым над обоими трубами на ТЭЦ и котельной на Выдубичах. То есть, чем их топить - ЕСТЬ.
Кроме того, даже при попадании на станции - турбины на станциях находятся не под открытым небом, и машзалы защищены бетоном. А вот трансформаторные подстанции бетоном защитить нельзя - будет перегрев.
идиоты и боты достали своей зрадофилией.
А, придурок?
26.09.17
Я - порохобот. Здрасьте!
Автор:
д..бы.
д..бка.