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Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, - КМВА

світло

Сейчаспроблема не генерация, а доставка електричества потребителям.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать.

Энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. Нужно время. Выстоим несмотря ни на что. Верим в нашу Победу", - говорится в сообщении.

Читайте также: Через неделю-полторы Киев вернется к плановым отключениям, но в лучшем случае свет будет 10 часов в сутки, – Харченко

Автор: 

Киев (25475) энергетика (2551) Тарифы на электроэнергию (2163) Попко Сергей (57)


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Топ комментарии
+6
Потрібно наперіод війни ДТЕК передати військовій адміністрації, Ахметов не зацікавлений у вирішині цих проблем
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22.12.2022 09:53
+4
верховну зраду посадити на велосіпед-приеднати генератор-і щоб до вечора вся столиця блищала як ялинка!!
якщо до язика генератор- будемо продавати
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22.12.2022 09:29
+1
прінуждєніє к міру на условіях пасєрєдінє.які ж ви уйобки,Господи прости.....
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22.12.2022 10:32
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верховну зраду посадити на велосіпед-приеднати генератор-і щоб до вечора вся столиця блищала як ялинка!!
якщо до язика генератор- будемо продавати
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22.12.2022 09:29 Ответить
вони вже в Австрію і Францію крутять пєдалі ..
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22.12.2022 10:47 Ответить
можна дізнатися, до чого народні депутати до блекауту в Україні? вони керують іранськими дронами чи шо?
довбні б.
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22.12.2022 12:33 Ответить
я бачила. Я завжди вмикаю світло в кімнаті на ніч, бо якщо вдень не було світла - встаю о 2 ночі і готую. Отже, якщо о 1 чи о 2 чи о 3 дали світло - хтось не спав всю ніч, аби я могла хоча б вночі приготувати на сім'ю на кілька днів.
І я уклінно вдячна енергетикам і усім комунальникам, хто не спить ночами, часто під обстрілами, шоб дати українцям світло, тепло та воду.
До речі, в енергетиків сьогодні професійне свято.
Вітаю!
Впевенена, комунальники взагалі і енегретики зокрема - це невидимі герої, які заслуговують від нас на окремий пам'ятник після війни.
Тож нехай лампочка не згасає!
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22.12.2022 12:36 Ответить
Потрібно наперіод війни ДТЕК передати військовій адміністрації, Ахметов не зацікавлений у вирішині цих проблем
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22.12.2022 09:53 Ответить
Борисполь третьи сутки без света. Люди одуревают. Светилось у "мера" и избранных все это время. Собрались и пошли к этому немеру. Отключили слава Богу всех и воду дают по часам. Вопрос порешали, теперь хорошо. Ну не уроды?
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22.12.2022 10:24 Ответить
На Виноградарі в Києві також за 2,5 добі світло дали 1 раз вночі на 2 години, але з вчорашнього обіду вже краще наче.
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22.12.2022 11:12 Ответить
что же краще?

раньше тепло давали и горячую воду, когда электричество включали, а со вчерашнего дня отопление намертво отключили.

но света правда больше дают.
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22.12.2022 13:45 Ответить
А чо не пошли на Красную площадь - отсосать пуйлу?
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22.12.2022 12:20 Ответить
вот это уровень зиленгского избирателей)
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22.12.2022 12:54 Ответить
На Виноградарі в Києві також за 2,5 добі світло дали 1 раз вночі на 2 години, але з вчорашнього обіду вже краще наче.
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22.12.2022 12:34 Ответить
там вообще мер уникум. Помню в марте во время ком. суток оно объявило эвакуацию Борисполя. Народ ополоумел. Потом он сказал, что его не так поняли, но нервов попортил
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23.12.2022 00:31 Ответить
Завозите уголь с мазутом на ТЭЦ для электрогенерации, как это было всегда. Скоты не успели? Частные? А вы на кой хрен тогда надо?
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22.12.2022 10:27 Ответить
Просто поразительно!
Ты умеешь писать, не умея читать!
ТИбе ж написали в ПЕРВОЙ строчке "Наразі проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам", нахера ты рассуждаешь "Завозите уголь с мазутом на ТЭЦ для электрогенерации"?????????????????????
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22.12.2022 10:34 Ответить
ты не умеешь ни писать ни читать. а тем более думать!
слушай дальше враньё, типа ковида
за кого голосовал? Против Парашенка, который сьел брата и запил водкой, Роттердама+ и получил полномасштабную войну. Теперь хорошо
Что мешает ТЭЦ4 сгенерировать энергию и запитать Осокорки и всю округу?
А умник?
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22.12.2022 11:50 Ответить
Я голосовала за Порошенко.
Какое это имеет отношение к тому, что мне точно известно - бьют и по станциям и по полстанциям с трансформаторами и по ЛЭПам.
У меня кума на Трипольке работает. Так что я имею инфу из первых рук. Кроме того, у меня есть глаза и вижу дым над обоими трубами на ТЭЦ и котельной на Выдубичах. То есть, чем их топить - ЕСТЬ.
Кроме того, даже при попадании на станции - турбины на станциях находятся не под открытым небом, и машзалы защищены бетоном. А вот трансформаторные подстанции бетоном защитить нельзя - будет перегрев.
идиоты и боты достали своей зрадофилией.
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22.12.2022 12:24 Ответить
вот это твой максимальный уровень развития
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22.12.2022 12:55 Ответить
Тибе, дегенерату, нужно прямо от ТЭЦ в розетку подать 15000 вольт - и ты сразу успокоишься!
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22.12.2022 14:21 Ответить
иди видосик просмотри на фейсбук, дурачина со своими 15к необразованное
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22.12.2022 14:34 Ответить
И какое напряжение для запитки осокорков вырабатывает ТЭЦ?
А, придурок?
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22.12.2022 14:16 Ответить
такое, которое всегда и подавало дебил
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22.12.2022 14:33 Ответить
Ты жопой не виляй, ты цифру назови!
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23.12.2022 09:44 Ответить
зесосёнку запитали, бегом отрабатывай
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23.12.2022 11:40 Ответить
мудило ты туповатое....

26.09.17

Я - порохобот. Здрасьте!

Автор:
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23.12.2022 15:48 Ответить
прінуждєніє к міру на условіях пасєрєдінє.які ж ви уйобки,Господи прости.....
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22.12.2022 10:32 Ответить
Одеська обл. північ вже третя доба блекаут , а чому про це не пишуть ? до цього місяць по 2 години на добу а тепер і зовсім без всього . Чи це такий подарунок до нр.??
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22.12.2022 10:46 Ответить
если там третий день блэкаут, то откуда ты это знаешь - ведь там видимо нет связи, и у тебя давно сел телефон, не так ли?
д..бы.
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22.12.2022 12:31 Ответить
а тебе "генератор" и "старлинк" не о чём , плять, не говорит .
д..бка.
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22.12.2022 13:03 Ответить
 
 