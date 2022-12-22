Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, - КМВА

Сейчаспроблема не генерация, а доставка електричества потребителям.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать.

Энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. Нужно время. Выстоим несмотря ни на что. Верим в нашу Победу", - говорится в сообщении.

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