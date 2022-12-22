Армия Беларуси обучает у себя мобилизованных россиян, - разведка Великобритании
Российских мобилизованных, вероятно, готовят белорусские военные.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные силы Беларуси, вероятно, недавно взяли на себя значительную, но более сдержанную роль в обучении тысяч мобилизованных российских резервистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможное использование белорусских инструкторов является попыткой частично исправить отсутствие российских военных инструкторов, многие из которых либо воюют в Украине, либо уже отвоевали.
В разведке добавили, что хотя у РФ и Беларуси есть большой опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных россиян белорусами – "смена ролей".
"Белорусские силы традиционно считались Россией ниже российских сил, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы", - подытожили в британской разведке.
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Викопувати бульбу?
В них є, чому вчитись?
Як вважаєте, вони самі пішли з сайту на початку війни, чи їм заборонили відвідувати Цензор? Мені реально цікаво, тому що білорусів тут було багато і вони впливали на наші думки своїми дописами.
на жаль і увладі усі роки Незалежности були такиж погляди - тому і маемо таку криваву війну