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Новости Война
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Армия Беларуси обучает у себя мобилизованных россиян, - разведка Великобритании

окупанти

Российских мобилизованных, вероятно, готовят белорусские военные.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Беларуси, вероятно, недавно взяли на себя значительную, но более сдержанную роль в обучении тысяч мобилизованных российских резервистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможное использование белорусских инструкторов является попыткой частично исправить отсутствие российских военных инструкторов, многие из которых либо воюют в Украине, либо уже отвоевали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси россияне везут технику и оккупантов к границе с Украиной, - "Белорусский Гаюн"

В разведке добавили, что хотя у РФ и Беларуси есть большой опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных россиян белорусами – "смена ролей".

"Белорусские силы традиционно считались Россией ниже российских сил, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы", - подытожили в британской разведке.

Автор: 

Беларусь (7887) Великобритания (4927) россия (95365) внешняя разведка (374)


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Топ комментарии
+7
А чому армія білокацапії може когось навчити?
Викопувати бульбу?
В них є, чому вчитись?
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22.12.2022 10:19
+5
Білорусі як незалежної держави вже не існує мінімум рік
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22.12.2022 10:36
+4
Цікаво, куди поділися усі білоруси з Цензора? Їх тут було багато, з різними поглядами, але відчувалось, що більшість з них - це кагебешники на цілодобовому чергуванні.

Як вважаєте, вони самі пішли з сайту на початку війни, чи їм заборонили відвідувати Цензор? Мені реально цікаво, тому що білорусів тут було багато і вони впливали на наші думки своїми дописами.
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22.12.2022 10:24
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А чому армія білокацапії може когось навчити?
Викопувати бульбу?
В них є, чому вчитись?
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22.12.2022 10:19 Ответить
Німий вчить глухого.
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22.12.2022 10:27 Ответить
велика помилка недооцінювати ворога...
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22.12.2022 10:31 Ответить
А цікаво- коли мобіків призивають , їм говорять на какой термін ? Чи на 25 років, якщо доживуть ?
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22.12.2022 10:22 Ответить
Цікаво, куди поділися усі білоруси з Цензора? Їх тут було багато, з різними поглядами, але відчувалось, що більшість з них - це кагебешники на цілодобовому чергуванні.

Як вважаєте, вони самі пішли з сайту на початку війни, чи їм заборонили відвідувати Цензор? Мені реально цікаво, тому що білорусів тут було багато і вони впливали на наші думки своїми дописами.
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22.12.2022 10:24 Ответить
Ага! Один одного "облизують" - "на периферії" І нам "кістки перемивають" Якби Ви посилання не виклали - я-б і не знав що вони про мене ще пам"ятають!
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22.12.2022 11:08 Ответить
Це все - противники українського націонализму, вони дивились кацап тв і важають , що українці - таки собі селюки, третій сорт.
на жаль і увладі усі роки Незалежности були такиж погляди - тому і маемо таку криваву війну
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22.12.2022 11:13 Ответить
А їх просто "засміяли" Коли їм писалося: "Піднімайте "Майдан"! Якщо не скинете Луку - завтра Лука поламає вам хребти і зробить наймитами кацапів!", вони "рвали жопу" стосовно того, що у них "асобий путь" Коли їм, все-таки, Лука "поламав хребти" - почали "віддзявкуваться" Ну, а коли на Київ та Чернігів полетіли ракети і бомби з Білорусі - їм тут відкрито почали "в морду плювать"!
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22.12.2022 11:01 Ответить
Бидлорус собаці брат....!
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22.12.2022 10:24 Ответить
Білорусі як незалежної держави вже не існує мінімум рік
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22.12.2022 10:36 Ответить
І чому вони їх навчать? Їсти драники? Киздячити співвітчизників? Казати "живе Бєларусь"?
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22.12.2022 10:58 Ответить
Білоруси володіють головною тайною: як добре маршувати "пруським кроком" та підхід до начальника і відхід від нього. А всі енерали на чолі з бульбенфюрером мають на головних уборах майданчики для взльоту палубної авіації
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22.12.2022 11:11 Ответить
 
 