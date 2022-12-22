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Новости Война
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Передача Patriot Украине также укрепит безопасность Польши, - министр обороны Блащак

блащак,маріуш

Передача ЗРК Patriot Украине укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"Размещение американской системы Patriot в Украине укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков. Это прекрасное решение администрации США. Оппозиция, заявившая о "невозможности" передачи ЗРК в Украину, в который раз дискредитировала себя", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Польши Блащак настаивает на передаче Patriot Украине: Системы в Польше не будут успевать сбивать ракеты в местах у границы, как, например, Пшеводув

Автор: 

ПВО (2709) Польша (8399) Блащак Мариуш (79)


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Топ комментарии
+6
А що Польща ще недостатньо зробила для України? Може досить весь світ хаяти?
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22.12.2022 10:28
+4
Припиніть цей дурнуватий стогін. Як лише язик повертається щось говорити проти Польщі.
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22.12.2022 10:47
+2
Podobni się nie dało , tak mówiły Szwaby. A jednak się dało.
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22.12.2022 11:03
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А що Польща ще недостатньо зробила для України? Може досить весь світ хаяти?
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22.12.2022 10:28 Ответить
Припиніть цей дурнуватий стогін. Як лише язик повертається щось говорити проти Польщі.
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22.12.2022 10:47 Ответить
Ты адекватный?
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22.12.2022 11:01 Ответить
Kacapski bucu lub ukraiński nacjonalisto od Szuhewycza, spierdalaj.
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22.12.2022 11:04 Ответить
Podobni się nie dało , tak mówiły Szwaby. A jednak się dało.
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22.12.2022 11:03 Ответить
 
 