Передача Patriot Украине также укрепит безопасность Польши, - министр обороны Блащак

Передача ЗРК Patriot Украине укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"Размещение американской системы Patriot в Украине укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков. Это прекрасное решение администрации США. Оппозиция, заявившая о "невозможности" передачи ЗРК в Украину, в который раз дискредитировала себя", - подчеркнул он.

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