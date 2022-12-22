Передача Patriot Украине также укрепит безопасность Польши, - министр обороны Блащак
Передача ЗРК Patriot Украине укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.
"Размещение американской системы Patriot в Украине укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков. Это прекрасное решение администрации США. Оппозиция, заявившая о "невозможности" передачи ЗРК в Украину, в который раз дискредитировала себя", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+6 masha s
показать весь комментарий22.12.2022 10:28
+4 Tommy Lee
показать весь комментарий22.12.2022 10:47
+2 szymon bartosik
показать весь комментарий22.12.2022 11:03
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
masha s
показать весь комментарий22.12.2022 10:28 Ответить Мне нравится 6
✘
Tommy Lee
показать весь комментарий22.12.2022 10:47 Ответить Мне нравится 4
Aleksey NotBad
показать весь комментарий22.12.2022 11:01 Ответить Мне нравится 0
szymon bartosik
показать весь комментарий22.12.2022 11:04 Ответить Мне нравится 1
✘
szymon bartosik
показать весь комментарий22.12.2022 11:03 Ответить Мне нравится 2
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль