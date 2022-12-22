Российские войска зря находятся в Нагорном Карабахе. Они не выполняют обязательства, - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская армия в Нагорном Карабахе не выполняет обязательства Москвы по удержанию Лачинского коридора под контролем.
Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.
По его словам, Азербайджан "незаконно закрыл" коридор, который с 1991 года входил в состав НК, что привело к "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе.
Пашинян посетовал, что действия Баку "незаконны и грубо нарушают его международные обязательства, в частности положения декларации от 9 ноября 2020 года".
Пашинян подчеркнул, что "де-факто получается, что российский <...> контингент не выполняет обязательство, зафиксированное в трехстороннем заявлении, то есть содержание Лачинского коридора под контролем".
По его словам, не меняет ситуации происходящее в результате действий Азербайджана, "поскольку основной смысл присутствия российских сил состоит в том, чтобы не допустить такого беззакония".
Пашинян добавил, что Ереван передал Баку предложения по мирному договору.
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Есть старое-старое жизненное наблюдение.
Если кто-то выглядит, как *****, ведет себя, как *****, разговаривает, как *****, то это ***** и есть.
Эту "истину" знает самый простой пьяный моряк в любом порту, а ты, целый премьер-министр целой суверенной республики, строишь удивленные глазки и спрашиваешь старую ***** россию:
- "Да почему вы так с нами?
А потому что *****. ***** по другому не умеет и не понимает.
Без лоха и жизнь плоха.
Слуги дьявола протащили скандальный закон 5556 о грандиозной стройке века в пользу кремлевских нацистов..теперь путлер после войны будет строить новую Украину...
Дожили....
Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху, для вірменського народу…
Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
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Решила миссия ООН проверить состояние соблюдения прав человека в Нагорном Карабахе, со стороны «миротворческого контингента. Сообщили в Кремль . Те дают команду:
- Немедленно обеспечить права местного населения!
Мотнулись «миротворцы» по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает». Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…
Не дарма вони знаходяться там,не дарма.Спробуй їх виженуть ,армянське фуйло,ти все сам зрозумієш.
Несмотря на столетнюю историю связи между этими странами.
Несмотря на желание рф контролировать Армению.
Сам Пашинян это прекрасно понимает.
Это уже поняли многие простые армяне. Современная молодежь уже не учит русский язык и не говорит на нем. Зато знает английский.
Почему этого еще не произошло и Армения все еще связана с Москвой -
это отдельная и не простая тема…
Армения войдет в орбиту цивилизованных стран Запада.
И будет иметь хорошие отношения с Украиной.