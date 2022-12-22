Российские войска зря находятся в Нагорном Карабахе. Они не выполняют обязательства, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская армия в Нагорном Карабахе не выполняет обязательства Москвы по удержанию Лачинского коридора под контролем.

Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.

По его словам, Азербайджан "незаконно закрыл" коридор, который с 1991 года входил в состав НК, что привело к "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе.

Пашинян посетовал, что действия Баку "незаконны и грубо нарушают его международные обязательства, в частности положения декларации от 9 ноября 2020 года".

Пашинян подчеркнул, что "де-факто получается, что российский <...> контингент не выполняет обязательство, зафиксированное в трехстороннем заявлении, то есть содержание Лачинского коридора под контролем".

По его словам, не меняет ситуации происходящее в результате действий Азербайджана, "поскольку основной смысл присутствия российских сил состоит в том, чтобы не допустить такого беззакония".

Пашинян добавил, что Ереван передал Баку предложения по мирному договору.

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