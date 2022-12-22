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Новости
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Российские войска зря находятся в Нагорном Карабахе. Они не выполняют обязательства, - Пашинян

пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская армия в Нагорном Карабахе не выполняет обязательства Москвы по удержанию Лачинского коридора под контролем.

Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.

По его словам, Азербайджан "незаконно закрыл" коридор, который с 1991 года входил в состав НК, что привело к "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе.

Пашинян посетовал, что действия Баку "незаконны и грубо нарушают его международные обязательства, в частности положения декларации от 9 ноября 2020 года".

Пашинян подчеркнул, что "де-факто получается, что российский <...> контингент не выполняет обязательство, зафиксированное в трехстороннем заявлении, то есть содержание Лачинского коридора под контролем".

По его словам, не меняет ситуации происходящее в результате действий Азербайджана, "поскольку основной смысл присутствия российских сил состоит в том, чтобы не допустить такого беззакония".

Пашинян добавил, что Ереван передал Баку предложения по мирному договору.

Читайте также: Пашинян отказался подписывать документы ОДКБ, касающиеся оказания помощи Армении 

Автор: 

Армения (829) россия (95365) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+25
Русские не выполняют взятых на себя обязательств! Какая странная новость.
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22.12.2022 11:02
+24
Одкб удивительная организация, скоро походу они друг друга сами постреляют.а армяне заслужили что с ними происходит. Когда вместе с русней напали на Азербайджан, радовались захвату чужой земли, теперь Ара плачет что русня его желез хер опрокинула. Ара проснись, тебе по губам поводили
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22.12.2022 11:06
+21
Стесняюсь спросить, а ты ждал чего-то другого?
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22.12.2022 11:03
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Гоните рашу нах.. и настанет мир между вами и Азербайджаном . Договоритесь .
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22.12.2022 11:01 Ответить
Русские не выполняют взятых на себя обязательств! Какая странная новость.
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22.12.2022 11:02 Ответить
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22.12.2022 11:07 Ответить
Стесняюсь спросить, а ты ждал чего-то другого?
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22.12.2022 11:03 Ответить
Одкб удивительная организация, скоро походу они друг друга сами постреляют.а армяне заслужили что с ними происходит. Когда вместе с русней напали на Азербайджан, радовались захвату чужой земли, теперь Ара плачет что русня его желез хер опрокинула. Ара проснись, тебе по губам поводили
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22.12.2022 11:06 Ответить
причина банальная. кто должен біл єто обеспечить уже лежит в донецкой степи.
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22.12.2022 11:07 Ответить
Пашинян нарік - дальше не смог прочитать )))
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22.12.2022 11:10 Ответить
Кацапи там уже побоюються Азербайджану. Адже в Україні виявилася справжня "сила" кацапської армії. Тому й Азербайджан став поводитися сміливіше. За підтримки Туреччини.
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22.12.2022 11:11 Ответить
Смотри, Никола.
Есть старое-старое жизненное наблюдение.
Если кто-то выглядит, как *****, ведет себя, как *****, разговаривает, как *****, то это ***** и есть.
Эту "истину" знает самый простой пьяный моряк в любом порту, а ты, целый премьер-министр целой суверенной республики, строишь удивленные глазки и спрашиваешь старую ***** россию:
- "Да почему вы так с нами?
А потому что *****. ***** по другому не умеет и не понимает.
Без лоха и жизнь плоха.
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22.12.2022 11:13 Ответить
Та все набагато простіше - кацапам просто "ніким" виконувать свої "зобов"язання"! Більша половина тих "миротворців" уже давно годують черв"яків українських чи у госпіталях валяються
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22.12.2022 11:26 Ответить
Im nado meste ******** roSSijan, a potom uze dogavarivatca...
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22.12.2022 11:14 Ответить
https://youtu.be/4ew7C3aEvL0 ...

Слуги дьявола протащили скандальный закон 5556 о грандиозной стройке века в пользу кремлевских нацистов..теперь путлер после войны будет строить новую Украину...
Дожили....
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22.12.2022 11:27 Ответить
В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни і боягузи»… Вірменія і Росія…

Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху, для вірменського народу…

Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…

*

Решила миссия ООН проверить состояние соблюдения прав человека в Нагорном Карабахе, со стороны «миротворческого контингента. Сообщили в Кремль . Те дают команду:

- Немедленно обеспечить права местного населения!

Мотнулись «миротворцы» по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает». Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…

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22.12.2022 12:04 Ответить
Ой не зря они там находятся,ой не зря.Попробуй их выгнать ,кацапский прихвостень ,ты все поймёшь сам.
Не дарма вони знаходяться там,не дарма.Спробуй їх виженуть ,армянське фуйло,ти все сам зрозумієш.
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22.12.2022 12:13 Ответить
Пошёлнан!
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22.12.2022 13:27 Ответить
ще одне придурошне яке думає що кацапські війська когось захищають
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22.12.2022 13:45 Ответить
Та ещё вариант есть. Хитромудрые ары, конечно хотели потянуть на свою сторону кацапов, в смысле повоевать за них. Но Турция рядом. И кацапчики это знают. Ары всегда себя держали за шахматистов. Но мода на шахматы ушла.
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22.12.2022 16:40 Ответить
Армения рано или поздно окончательно порвет с кацапами.
Несмотря на столетнюю историю связи между этими странами.
Несмотря на желание рф контролировать Армению.

Сам Пашинян это прекрасно понимает.
Это уже поняли многие простые армяне. Современная молодежь уже не учит русский язык и не говорит на нем. Зато знает английский.

Почему этого еще не произошло и Армения все еще связана с Москвой -
это отдельная и не простая тема…

Армения войдет в орбиту цивилизованных стран Запада.
И будет иметь хорошие отношения с Украиной.
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22.12.2022 17:54 Ответить
Коля, гони их нах...
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22.12.2022 20:04 Ответить
 
 