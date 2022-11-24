Пашинян отказался подписывать документы ОДКБ, касающиеся оказания помощи Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи своей стране

Выступая на проходившем в Ереване саммите, Пашинян призвал организацию дать политическую оценку действий Азербайджана против Армении, которые он считает агрессией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил Пашинян.





Власти Армении утверждают, что в результате вооруженных столкновений в сентябре на границе Армении и Азербайджана азербайджанские военные заняли часть армянской суверенной территории. В Баку это отрицают, указывая на то, что границы между странами не демаркированы.

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Путин заявил, что надеется на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Его спикер Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита, сказал, что о выходе Армении из ОДКБ речь не идет.

В то же время участники саммита согласовали 15 из 17 подготовленных документов.

Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, в ночь на 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном началась интенсивная перестрелка. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах.

Еще в прошлом году при подобном обострении Армения обратилась в ОДКБ, но "союзники" во главе с РФ ответили, что граница не демаркирована и не делимитирована. На фоне конфликта в Армении заявили о возможности прекращения членства.

В то же время ЕС отправил спецпредставителя в Армению и Азербайджан на переговоры. 15 сентября Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном.

В октябре главы МИД Азербайджана и Армении при посредничестве США обсудили мирное соглашение.