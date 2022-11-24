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Пашинян отказался подписывать документы ОДКБ, касающиеся оказания помощи Армении

одкб,єреван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи своей стране

Выступая на проходившем в Ереване саммите, Пашинян призвал организацию дать политическую оценку действий Азербайджана против Армении, которые он считает агрессией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил Пашинян.

Власти Армении утверждают, что в результате вооруженных столкновений в сентябре на границе Армении и Азербайджана азербайджанские военные заняли часть армянской суверенной территории. В Баку это отрицают, указывая на то, что границы между странами не демаркированы.

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Путин заявил, что надеется на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Его спикер Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита, сказал, что о выходе Армении из ОДКБ речь не идет.

В то же время участники саммита согласовали 15 из 17 подготовленных документов.

Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, в ночь на 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном началась интенсивная перестрелка. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах.

Еще в прошлом году при подобном обострении Армения обратилась в ОДКБ, но "союзники" во главе с РФ ответили, что граница не демаркирована и не делимитирована. На фоне конфликта в Армении заявили о возможности прекращения членства.

В то же время ЕС отправил спецпредставителя в Армению и Азербайджан на переговоры. 15 сентября Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном.

В октябре главы МИД Азербайджана и Армении при посредничестве США обсудили мирное соглашение.

Автор: 

Армения (829) ОДКБ (131) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+31
Георгий Тука

@tuka_george

·

https://twitter.com/tuka_george/status/1595481625453903892 3 ч

Розрахунок Кремля на те, що позбавлення цивільного населення електрики, води, тепла… може призвести до виникнення якогось внутрішнього тиску на владу України, з метою досягнення миру за будь-яку ціну, свідчить про повне нерозуміння росіянами українського психотипу.
Йух вам!!!
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23.11.2022 23:51 Ответить
+21
Кацапня іди *****, скоро полетить в сторону рашки, там і подивимося
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24.11.2022 00:19 Ответить
+17
Однажди лебедь, рак и щука, коротше збіговисько дикунів
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23.11.2022 23:48 Ответить
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Пчелы стали что то подозревать..
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23.11.2022 23:47 Ответить
Давайте я Вам попробую объяснить.
После первой войны Армения контролировала Карабах и немалую территорию вокруг него. Армении предлагали освободить эти территории, оставив за собой Карабах.
Почти 30 лет уговаривали. Но армяне гордый народ, на уговоры не поддались, параллельно армией не занимались.
Русские базы уже собирались выкинуть из древней гордой страны.
И самое главное, ОНИ НЕ ПРИЗНАЛИ КАРАБАХ!
В последнюю войну там воевало ополчение Карабаха и добровольцы. Так какого хрена Армения имеет претензии к ОДКБ, когда она сама не имела даже права подать запрос к организации, т.к. на её территорию никто не нападал?
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24.11.2022 09:34 Ответить
Однажди лебедь, рак и щука, коротше збіговисько дикунів
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23.11.2022 23:48 Ответить
Однажды лебедь раком щуку....
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23.11.2022 23:50 Ответить
Знову ман'ячимо,😜
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23.11.2022 23:54 Ответить
А шо ще старому дiду робити?
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23.11.2022 23:58 Ответить
Та да, прикидайтесь більше💪
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24.11.2022 00:07 Ответить
Вже аж двiчi дiд. Онуцi 8 рокiв, онуку аж 3.
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24.11.2022 01:01 Ответить
Вітаю. Але ж зараз це не показник старості
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24.11.2022 01:23 Ответить
Дякую Панi.
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24.11.2022 01:25 Ответить
Інші кацапські союзнички дивляться на цю комедію і починають розуміти, що якщо кацапи не можуть захистити свого найвірнішого (після бульбофюрера) жополиза, то який сенс взагалі з ним водитись.
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23.11.2022 23:51 Ответить
Георгий Тука

@tuka_george

·

https://twitter.com/tuka_george/status/1595481625453903892 3 ч

Розрахунок Кремля на те, що позбавлення цивільного населення електрики, води, тепла… може призвести до виникнення якогось внутрішнього тиску на владу України, з метою досягнення миру за будь-яку ціну, свідчить про повне нерозуміння росіянами українського психотипу.
Йух вам!!!
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23.11.2022 23:51 Ответить
Дурниці. Це спосіб зовнішнього тиску на українську владу, яка може піти на підписання якихось домовленостей. А українці нічого не будуть заперечувати, так як будуть втомлені від блек-аутів.
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24.11.2022 00:02 Ответить
Це якщо пощастить. А якщо не пощастить - то велика частина українців буде лежати тихенько та синенько.
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24.11.2022 00:16 Ответить
Кацапня іди *****, скоро полетить в сторону рашки, там і подивимося
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24.11.2022 00:19 Ответить
сам туди іди. я теж у багатоповерхівці живу і грошей на хатинку у селі, пару тон вугілля та запасів до весни у мене немає, і мені так само настане пзда. тільки у мене вистачає здорового глузду це розуміти і говорити, на відміну від більшості дегенератів, які рашистів уже шапками закидали.
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24.11.2022 00:45 Ответить
Змерз? То чмобілізуйся ,гнида кацапська-там тебе зігріють. А якщо ти гнида українська-то НІХТО заради тебе на капітуляцію не піде,і якщо ти околієш-Україна тільки виграє.
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24.11.2022 01:01 Ответить
А ти зникни просто зараз
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24.11.2022 01:24 Ответить
Да, кацапа, вам 3,14зд@!
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24.11.2022 01:25 Ответить
Ти зникнеш раніше,ніж ти думаєш,падло прокацапське,разом з усіма мерзенними гнидами-зрадниками,а завдяки таким «дегенератам»,як я,Україна переможе твоїх хазяїв-і існуватиме,допоки Сонце світить!
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24.11.2022 01:28 Ответить
Кацапам, сосать! І не лапу)))
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24.11.2022 01:26 Ответить
горлышко от использованной бутылки. ))
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25.11.2022 00:18 Ответить
пішов фуйлу у дупу
мацкальский прихвостень
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24.11.2022 04:46 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.11.2022 09:30 Ответить
Сруцкий "мир", ****...
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23.11.2022 23:53 Ответить
схоже ОДКБ всьо,усі союзи які створює россія приречені на розпад
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24.11.2022 00:06 Ответить
не відповідає духу і букві одкб? чого ж не відповідає? одкб був створений як і совок, щоб захищати кремль від всіх бід і негараздів. москва як бариня подушками, обкладала завжди свою сраку "союзними республікамі", щоб вітерець в дупу не дув розумієте? так ще й срала зверху.
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24.11.2022 00:11 Ответить
стільки народу, і ніхто його не грохне?
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24.11.2022 00:26 Ответить
Вся та потолоч,яка тут скулить про те,як їй погано у квартирах без світла і вугілля.....хай відвідає братські могили у Бучі,Ізюмі тощо,мешканцям цих численних могил набагато гірше! А найкраще-збирайте манатки і пиз***те на свою Рашку або Білорашку,там світло є! Ваш кумир ,якого ви вибрали,потурбувався про те щоб воно там було
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24.11.2022 09:11 Ответить
Зачем подписывать филькину грамоту.
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24.11.2022 09:56 Ответить
Плешивый Филька опять сопли сглотнул!
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24.11.2022 13:17 Ответить
Как это прокомментирует Марго Боброедян и ее хренобой бойфренд Косойян?
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24.11.2022 13:16 Ответить
КЛОУНАДА И ДОГОВОРНЯК.Захватив, с помощью России неруской, часть земель ИндоПэриджана(ДжанПэрикенд)=Одэрбэйджана(части Лачина,Кельбаджар,Карабаха) хайские арабы теперь хотят влезть под крыло США и Франции(наши внуки -Баштилии Кавказской).Мы помним как перед развалом СССР Кремль отнял Карабах у Одэрбэджана,а сейчас, перед развалом России,тоже самое, но документально.Армия России и Иревана ( окупированное Одэрбэйджанское Иреванское ханство) ВОН ИЗ СВЯТЫХ ЗЕМЕЛЬ!
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24.11.2022 17:57 Ответить
 
 