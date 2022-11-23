Пашинян відмовився підписувати документи ОДКБ, які стосуються надання допомоги Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати проєкти декларації Ради колективної безпеки ОДКБ та документа про спільні заходи щодо надання допомоги своїй країні.

Виступаючи на саміті, який проходив в Єревані, Пашинян закликав організацію дати політичну оцінку дій Азербайджану проти Вірменії, які він вважає агресією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

"Відсутність з боку ОДКБ чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезгаданого рішення може означати не лише відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань, а й інтерпретуватися Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії. А це суперечить не лише букві, а й духу та змісту основних документів ОДКБ", - заявив Пашинян.

Влада Вірменії стверджує, що внаслідок збройних сутичок у вересні на кордоні Вірменії та Азербайджану азербайджанські військові зайняли частину вірменської суверенної території. У Баку це заперечують, вказуючи на те, що кордони між країнами не демарковані.

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Путін заявив, що сподівається на укладення мирного договору між Азербайджаном і Вірменією. Його речник Дмитро Пєсков, коментуючи підсумки саміту, сказав, що про вихід Вірменії з ОДКБ не йдеться.

Водночас учасники саміту погодили 15 з 17 підготованих документів.

Членами ОДКБ є Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня 2022 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалася інтенсивна перестрілка. Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах.

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Ще минулого року за подібного загострення Вірменія звернулася до ОДКБ, але "союзники" на чолі з РФ відповіли, що кордон не демаркований і не делімітований. На тлі цьогорічного конфлікту у Вірменії заявили про можливість припинення членства.

Водночас ЄС відправив спецпредставника у Вірменію та Азербайджан на переговори. 15 вересня Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном.

У жовтні глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду.