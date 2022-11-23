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Новини
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Пашинян відмовився підписувати документи ОДКБ, які стосуються надання допомоги Вірменії

одкб,єреван

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати проєкти декларації Ради колективної безпеки ОДКБ та документа про спільні заходи щодо надання допомоги своїй країні.

Виступаючи на саміті, який проходив в Єревані, Пашинян закликав організацію дати політичну оцінку дій Азербайджану проти Вірменії, які він вважає агресією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

"Відсутність з боку ОДКБ чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезгаданого рішення може означати не лише відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань, а й інтерпретуватися Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії. А це суперечить не лише букві, а й духу та змісту основних документів ОДКБ", - заявив Пашинян.

Влада Вірменії стверджує, що внаслідок збройних сутичок у вересні на кордоні Вірменії та Азербайджану азербайджанські військові зайняли частину вірменської суверенної території. У Баку це заперечують, вказуючи на те, що кордони між країнами не демарковані.

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Путін заявив, що сподівається на укладення мирного договору між Азербайджаном і Вірменією. Його речник Дмитро Пєсков, коментуючи підсумки саміту, сказав, що про вихід Вірменії з ОДКБ не йдеться.

Водночас учасники саміту погодили 15 з 17 підготованих документів.

Членами ОДКБ є Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня 2022 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалася інтенсивна перестрілка. Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах.

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Ще минулого року за подібного загострення Вірменія звернулася до ОДКБ, але "союзники" на чолі з РФ відповіли, що кордон не демаркований і не делімітований. На тлі цьогорічного конфлікту у Вірменії заявили про можливість припинення членства.

Водночас ЄС відправив спецпредставника у Вірменію та Азербайджан на переговори. 15 вересня Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном.

У жовтні глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду.

Автор: 

Вірменія (738) ОДКБ (102) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+31
Георгий Тука

@tuka_george

·

https://twitter.com/tuka_george/status/1595481625453903892 3 ч

Розрахунок Кремля на те, що позбавлення цивільного населення електрики, води, тепла… може призвести до виникнення якогось внутрішнього тиску на владу України, з метою досягнення миру за будь-яку ціну, свідчить про повне нерозуміння росіянами українського психотипу.
Йух вам!!!
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23.11.2022 23:51 Відповісти
+21
Кацапня іди *****, скоро полетить в сторону рашки, там і подивимося
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24.11.2022 00:19 Відповісти
+17
Однажди лебедь, рак и щука, коротше збіговисько дикунів
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23.11.2022 23:48 Відповісти
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Пчелы стали что то подозревать..
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23.11.2022 23:47 Відповісти
Давайте я Вам попробую объяснить.
После первой войны Армения контролировала Карабах и немалую территорию вокруг него. Армении предлагали освободить эти территории, оставив за собой Карабах.
Почти 30 лет уговаривали. Но армяне гордый народ, на уговоры не поддались, параллельно армией не занимались.
Русские базы уже собирались выкинуть из древней гордой страны.
И самое главное, ОНИ НЕ ПРИЗНАЛИ КАРАБАХ!
В последнюю войну там воевало ополчение Карабаха и добровольцы. Так какого хрена Армения имеет претензии к ОДКБ, когда она сама не имела даже права подать запрос к организации, т.к. на её территорию никто не нападал?
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24.11.2022 09:34 Відповісти
Однажди лебедь, рак и щука, коротше збіговисько дикунів
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23.11.2022 23:48 Відповісти
Однажды лебедь раком щуку....
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23.11.2022 23:50 Відповісти
Знову ман'ячимо,😜
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23.11.2022 23:54 Відповісти
А шо ще старому дiду робити?
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23.11.2022 23:58 Відповісти
Та да, прикидайтесь більше💪
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24.11.2022 00:07 Відповісти
Вже аж двiчi дiд. Онуцi 8 рокiв, онуку аж 3.
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24.11.2022 01:01 Відповісти
Вітаю. Але ж зараз це не показник старості
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24.11.2022 01:23 Відповісти
Дякую Панi.
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24.11.2022 01:25 Відповісти
Інші кацапські союзнички дивляться на цю комедію і починають розуміти, що якщо кацапи не можуть захистити свого найвірнішого (після бульбофюрера) жополиза, то який сенс взагалі з ним водитись.
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23.11.2022 23:51 Відповісти
Георгий Тука

@tuka_george

·

https://twitter.com/tuka_george/status/1595481625453903892 3 ч

Розрахунок Кремля на те, що позбавлення цивільного населення електрики, води, тепла… може призвести до виникнення якогось внутрішнього тиску на владу України, з метою досягнення миру за будь-яку ціну, свідчить про повне нерозуміння росіянами українського психотипу.
Йух вам!!!
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23.11.2022 23:51 Відповісти
Дурниці. Це спосіб зовнішнього тиску на українську владу, яка може піти на підписання якихось домовленостей. А українці нічого не будуть заперечувати, так як будуть втомлені від блек-аутів.
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24.11.2022 00:02 Відповісти
Це якщо пощастить. А якщо не пощастить - то велика частина українців буде лежати тихенько та синенько.
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24.11.2022 00:16 Відповісти
Кацапня іди *****, скоро полетить в сторону рашки, там і подивимося
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24.11.2022 00:19 Відповісти
сам туди іди. я теж у багатоповерхівці живу і грошей на хатинку у селі, пару тон вугілля та запасів до весни у мене немає, і мені так само настане пзда. тільки у мене вистачає здорового глузду це розуміти і говорити, на відміну від більшості дегенератів, які рашистів уже шапками закидали.
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24.11.2022 00:45 Відповісти
Змерз? То чмобілізуйся ,гнида кацапська-там тебе зігріють. А якщо ти гнида українська-то НІХТО заради тебе на капітуляцію не піде,і якщо ти околієш-Україна тільки виграє.
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24.11.2022 01:01 Відповісти
А ти зникни просто зараз
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24.11.2022 01:24 Відповісти
Да, кацапа, вам 3,14зд@!
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24.11.2022 01:25 Відповісти
Ти зникнеш раніше,ніж ти думаєш,падло прокацапське,разом з усіма мерзенними гнидами-зрадниками,а завдяки таким «дегенератам»,як я,Україна переможе твоїх хазяїв-і існуватиме,допоки Сонце світить!
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24.11.2022 01:28 Відповісти
Кацапам, сосать! І не лапу)))
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24.11.2022 01:26 Відповісти
горлышко от использованной бутылки. ))
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25.11.2022 00:18 Відповісти
пішов фуйлу у дупу
мацкальский прихвостень
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24.11.2022 04:46 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.11.2022 09:30 Відповісти
Сруцкий "мир", ****...
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23.11.2022 23:53 Відповісти
схоже ОДКБ всьо,усі союзи які створює россія приречені на розпад
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24.11.2022 00:06 Відповісти
не відповідає духу і букві одкб? чого ж не відповідає? одкб був створений як і совок, щоб захищати кремль від всіх бід і негараздів. москва як бариня подушками, обкладала завжди свою сраку "союзними республікамі", щоб вітерець в дупу не дув розумієте? так ще й срала зверху.
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24.11.2022 00:11 Відповісти
стільки народу, і ніхто його не грохне?
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24.11.2022 00:26 Відповісти
Вся та потолоч,яка тут скулить про те,як їй погано у квартирах без світла і вугілля.....хай відвідає братські могили у Бучі,Ізюмі тощо,мешканцям цих численних могил набагато гірше! А найкраще-збирайте манатки і пиз***те на свою Рашку або Білорашку,там світло є! Ваш кумир ,якого ви вибрали,потурбувався про те щоб воно там було
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24.11.2022 09:11 Відповісти
Зачем подписывать филькину грамоту.
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24.11.2022 09:56 Відповісти
Плешивый Филька опять сопли сглотнул!
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24.11.2022 13:17 Відповісти
Как это прокомментирует Марго Боброедян и ее хренобой бойфренд Косойян?
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24.11.2022 13:16 Відповісти
КЛОУНАДА И ДОГОВОРНЯК.Захватив, с помощью России неруской, часть земель ИндоПэриджана(ДжанПэрикенд)=Одэрбэйджана(части Лачина,Кельбаджар,Карабаха) хайские арабы теперь хотят влезть под крыло США и Франции(наши внуки -Баштилии Кавказской).Мы помним как перед развалом СССР Кремль отнял Карабах у Одэрбэджана,а сейчас, перед развалом России,тоже самое, но документально.Армия России и Иревана ( окупированное Одэрбэйджанское Иреванское ханство) ВОН ИЗ СВЯТЫХ ЗЕМЕЛЬ!
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24.11.2022 17:57 Відповісти
 
 