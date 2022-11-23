Пашинян відмовився підписувати документи ОДКБ, які стосуються надання допомоги Вірменії
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати проєкти декларації Ради колективної безпеки ОДКБ та документа про спільні заходи щодо надання допомоги своїй країні.
Виступаючи на саміті, який проходив в Єревані, Пашинян закликав організацію дати політичну оцінку дій Азербайджану проти Вірменії, які він вважає агресією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.
"Відсутність з боку ОДКБ чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезгаданого рішення може означати не лише відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань, а й інтерпретуватися Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії. А це суперечить не лише букві, а й духу та змісту основних документів ОДКБ", - заявив Пашинян.
Влада Вірменії стверджує, що внаслідок збройних сутичок у вересні на кордоні Вірменії та Азербайджану азербайджанські військові зайняли частину вірменської суверенної території. У Баку це заперечують, вказуючи на те, що кордони між країнами не демарковані.
Путін заявив, що сподівається на укладення мирного договору між Азербайджаном і Вірменією. Його речник Дмитро Пєсков, коментуючи підсумки саміту, сказав, що про вихід Вірменії з ОДКБ не йдеться.
Водночас учасники саміту погодили 15 з 17 підготованих документів.
Членами ОДКБ є Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня 2022 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалася інтенсивна перестрілка. Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах.
Ще минулого року за подібного загострення Вірменія звернулася до ОДКБ, але "союзники" на чолі з РФ відповіли, що кордон не демаркований і не делімітований. На тлі цьогорічного конфлікту у Вірменії заявили про можливість припинення членства.
Водночас ЄС відправив спецпредставника у Вірменію та Азербайджан на переговори. 15 вересня Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном.
У жовтні глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду.
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После первой войны Армения контролировала Карабах и немалую территорию вокруг него. Армении предлагали освободить эти территории, оставив за собой Карабах.
Почти 30 лет уговаривали. Но армяне гордый народ, на уговоры не поддались, параллельно армией не занимались.
Русские базы уже собирались выкинуть из древней гордой страны.
И самое главное, ОНИ НЕ ПРИЗНАЛИ КАРАБАХ!
В последнюю войну там воевало ополчение Карабаха и добровольцы. Так какого хрена Армения имеет претензии к ОДКБ, когда она сама не имела даже права подать запрос к организации, т.к. на её территорию никто не нападал?
@tuka_george
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https://twitter.com/tuka_george/status/1595481625453903892 3 ч
Розрахунок Кремля на те, що позбавлення цивільного населення електрики, води, тепла… може призвести до виникнення якогось внутрішнього тиску на владу України, з метою досягнення миру за будь-яку ціну, свідчить про повне нерозуміння росіянами українського психотипу.
Йух вам!!!
мацкальский прихвостень
хренобойбойфренд Косойян?