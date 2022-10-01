Вірменія може вийти з ОДКБ, - прем’єр Пашинян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вірменія може припинити членство в Організації Договору з колективної безпеки на тлі загострення конфлікту з Азербайджаном.
Про це він сказав вірменським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нещодавно, в результаті контактів із низкою колег з ОДКБ, я зауважив, що в ОДКБ теж фіксують, що певні суспільні настрої у Вірменії дуже швидко розвиваються. У ході розмови навіть було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював протилежне, моя реакція була такою, що є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії", - сказав Пашинян.
Він наголосив, що це "не просто гра слів, це дуже серйозний зміст".
За його словами, раніше під час обговорення в ОДКБ питань безпеки він отримував чіткі запевнення, що кордон Вірменії є червоною лінією для ОДКБ.
"Коли минулого року відбулися події на ділянках Сотка та Хознавара, ми, природно, звернулися до ОДКБ і отримали дуже дивну відповідь, що кордон не демаркований і не делімітований. Звідси постало питання: у такому разі де проходить ця червона лінія?" - наголосив вірменський прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
В смысле? А раньше ее не отпускали?
Армянское радио отвечает, - победа не за горами. Правда вокруг Армении к сожалению горы.
Ось і біжать криси з тонучої лохані.
Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху, для вірменського народу…
Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
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Пока армянские "шаурмятники" и "шашлычники", на рынках России, хвастались друг перед другом, как они "трахают русский женчина", Россия, прикидываясь "союзником" и "другом", "нагнула раком" и "трахнула" всю Армению...
геополітично вірменія може спробувати пошукати противника туреччини і попросити у них допомоги але ніхто не хоче починати зарубу з турками і тому перспективи для вірмен погані.
горе переможеним.
Хоча здається я не правильно розумію суті ОДКБ.
Я вважаю що це такій клуб, учасники якого лише те й роблять, що воюють між собою.
Може я помиляюсь?...