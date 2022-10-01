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Вірменія може вийти з ОДКБ, - прем’єр Пашинян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пашинян

Вірменія може припинити членство в Організації Договору з колективної безпеки на тлі загострення конфлікту з Азербайджаном.

Про це він сказав вірменським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нещодавно, в результаті контактів із низкою колег з ОДКБ, я зауважив, що в ОДКБ теж фіксують, що певні суспільні настрої у Вірменії дуже швидко розвиваються. У ході розмови навіть було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював протилежне, моя реакція була такою, що є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії", - сказав Пашинян.

Він наголосив, що це "не просто гра слів, це дуже серйозний зміст".

За його словами, раніше під час обговорення в ОДКБ питань безпеки він отримував чіткі запевнення, що кордон Вірменії є червоною лінією для ОДКБ.

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"Коли минулого року відбулися події на ділянках Сотка та Хознавара, ми, природно, звернулися до ОДКБ і отримали дуже дивну відповідь, що кордон не демаркований і не делімітований. Звідси постало питання: у такому разі де проходить ця червона лінія?" - наголосив вірменський прем'єр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Дуй к Алиеву, закрывайте вопросы и займитесь делом, а не ******.
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01.10.2022 10:17
+25
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01.10.2022 10:21
+13
Что Паршивян, нанюхался у ***** сраки? Теперь весь мир с удовольствием будет наблюдать как армяния сузится и переедет до подмосковного рынка
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01.10.2022 10:20
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Дуй к Алиеву, закрывайте вопросы и займитесь делом, а не ******.
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01.10.2022 10:17 Відповісти
Караул! Армяния может выйти!
В смысле? А раньше ее не отпускали?
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01.10.2022 10:17 Відповісти
та невже??????????????????? нічого в тебе не вийде а от ввійти в тебе касабского може багато каламбур
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01.10.2022 12:04 Відповісти
Что у арямянии как и у рашке границы нигде не заванчиваются?
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01.10.2022 10:17 Відповісти
Там їм вмирати за інтереси ***** не хочеться.
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01.10.2022 10:18 Відповісти
Что Паршивян, нанюхался у ***** сраки? Теперь весь мир с удовольствием будет наблюдать как армяния сузится и переедет до подмосковного рынка
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01.10.2022 10:20 Відповісти
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01.10.2022 10:21 Відповісти
и Финляндии и Японии)))
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01.10.2022 10:22 Відповісти
хто останній виходить з РашенІмперії-платить ЗА ВСІМА рахунками.
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01.10.2022 10:26 Відповісти
Ні-ні-ні... ********* має зберегтися до відновлення кордонів України. Інакше як рахувати розміри репарацій з новоутворених держав? Кількість мобілізованих? Тривалість участі в військових злочинах мобіків? Кількість вбитих та інвалідів? Економічна участь? У москви ж ***** свого нема крім награбованого в музеях та фондах - всі ресурси в колоніях, а власна москворила "інтелектуальна еліта" не здатна навіть ******** телефон зробити...
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01.10.2022 10:31 Відповісти
Вірменія не виходить з ОДКБ лише тому,що ще ніхто інший не приймає під себе цю підстилку...
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01.10.2022 10:25 Відповісти
У Вірменії понад 30 років війна і постійні мобілізації. На 6 (шість) жінок 1 (один) чоловік. Втрата годувальника означає надзвичайну бідність всієї родини і сирітство дітей. Жінка з чужими дітьми тому "одному" і на фіг не потрібна. І це вже довічна вдова... Все що є в Вірменії давно забрано кацапами за борги. А борги виникли за поставки зброї для "захисту анексованого Карабаху", який вірмени вважають "Арцахом" - шматком Великої Вірменії, яку було знищено ще в 16 столітті... Кацапи їм переписали історію, але подарували Турції фактично всю територію "Великої Вірменії" і навіть гору Арарат... Найбільша військова база кацапів знаходиться в Вірменії і саме з цієї бази здійснювали окупацію Грузії. То ж грузини памятають і вважають вірмен негідним зрадниками. ... Війну з Азербайджаном за Нагірний Карабах почала радянська 365 (здається) армія за командою з москви. Сьогодні вірмени оточені ворогами з усіх сторін, але самий страшний ворог це кацапи на їх військовій базі. І якщо вірмени цього не усвідомлять то втратять не тільки державність але й право проживання на тій землі яку свого часу їм надала російська імперія завоювавши її у Азербайджану. Кацапи не хотіли туди переселятися то ж довелось імперії шукати бездомних і гнаних християн-вірмен по всьому Сходу - від Персії до Ірану і пропонувати їм захист і "іллюзію державності"...
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01.10.2022 10:51 Відповісти
Армянское радио спрашивают, - когда армяне победят азербайджанцев?
Армянское радио отвечает, - победа не за горами. Правда вокруг Армении к сожалению горы.
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01.10.2022 11:16 Відповісти
Так тепер московія може запросити військової підтримки у свого ОДКБ для захисту своїх "нових" територій. А помирати за маразм ботоксного дибільчика бажаючих немає навіть в білоруській губернії московщини.
Ось і біжать криси з тонучої лохані.
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01.10.2022 10:25 Відповісти
В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни ібоягузи»… Вірменія і Росія…

Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху, для вірменського народу…

Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…

*
Пока армянские "шаурмятники" и "шашлычники", на рынках России, хвастались друг перед другом, как они "трахают русский женчина", Россия, прикидываясь "союзником" и "другом", "нагнула раком" и "трахнула" всю Армению...
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01.10.2022 10:25 Відповісти
Мордор починає тріщати по швах ))
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01.10.2022 10:26 Відповісти
може нарешті стане нормальною державою
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01.10.2022 10:29 Відповісти
Черговий кинутий московитами тєрпіла.
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01.10.2022 10:37 Відповісти
Самое интересное что кремлевские пропагандоны Симонян и другие арямяшки ни слова о том что на их исторической родине какие то проблемы. Насрать им на армянию и всех армян. Они заняты уничтожением Украины
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01.10.2022 10:43 Відповісти
Кислобздійня здулась і більше не авторітєт для постсовків?
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01.10.2022 10:48 Відповісти
Вормения може выйти може ни,некоторые страны обьявили войну Германии 7мая 1945г. это из той оперы..
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01.10.2022 10:49 Відповісти
Ох, мы ещё насмотримся на внезапно появившихся союзничков, которые потом будут лебезить, что "всегда были за Украину и против пуйла, мамой клянусь!"
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01.10.2022 11:01 Відповісти
Сцыкотно шо "спец операция" и вас зацепит?так нада было раньше кукухой думать, а не в воздухе переобуватся
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01.10.2022 10:50 Відповісти
Ну що, армяшки, допомогли вам ваші кацапи?
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01.10.2022 10:52 Відповісти
Через перевпжно хибні кроки колись велика фюВірменія стиснулася до того клаптика, якою є тепер. Вступ в ОДКБ був таким же кроком. І у майбутньому вірнени залишаться просто діаспорою у світі і національню меншістю у крпхнах, які її розділять (найперші в черзі на розділ - кацапи). І мені вірмен не жаль. Їхня історія ще з часів Римськох імперії показує їх в основному, як хитро зроблених колаборантів. Теперішній приклад - маргарита симоньян з кеосаняном. Я знав лише одного справжнього Вврменина - Армена Джигарханяна. Жаль, що таких вірмен була меншість.
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01.10.2022 10:53 Відповісти
І літаки,які віддали кацапам, заберіть... *** носаті!
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01.10.2022 10:57 Відповісти
Так там забирать нічого! Вони у полях Донбасу догоряють!
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01.10.2022 11:12 Відповісти
Может выйти. А может и не выйти. Армяне превратились в рабов диких московитов. Забыли про своих великих предков и древнюю историю, выродились и лазают на карачках с поднятым хвостом. Тьфу ***, мерзость.
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01.10.2022 10:58 Відповісти
Поки Вірменія збиратиметься "виходить з ОДКБ" - саме ОДКБ "вийшло з Вірменії"... Бо саме так можна розцінювать відмову його членів підтримать своїми збройними силами Вірменію, на яку "напав" Азербайджан!
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01.10.2022 11:10 Відповісти
мертвому припарки до сраки.

геополітично вірменія може спробувати пошукати противника туреччини і попросити у них допомоги але ніхто не хоче починати зарубу з турками і тому перспективи для вірмен погані.

горе переможеним.
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01.10.2022 11:10 Відповісти
А кто им мешает пригласить миллионы соотечественников, например, из Франции? Неплохо они там засели, могли б и повоевать за родную землю. На московии полно всяких кеосаянов с параджановыми, тоже неплохой резерв. Да и к нам они в девяностых неплохо рванули, обжились, пользуются всеми благами украинского гражданства и дружно голосуют за пророссийские партии, за редким исключением, как герой Майдана Нигоян. Да и в Донецке первое убийство украинского патриота на митинге было совершено армянским бандитом, который смылся во Францию.
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01.10.2022 11:23 Відповісти
Вірменія і Азербайджан через поразку росіян в Україні мають історичний шанс вирватися з впливу москви і нарешті стати незалежними... Для цього треба провести чітки кордони на стан 1991 року... Правда Азейбарджан вже попав під вплив політики Туреччини, а Вірменія стане форпостом для політики США... трохи почекайте...
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01.10.2022 12:28 Відповісти
Ще одне досягнення *****.
Хоча здається я не правильно розумію суті ОДКБ.
Я вважаю що це такій клуб, учасники якого лише те й роблять, що воюють між собою.
Може я помиляюсь?...
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01.10.2022 13:14 Відповісти
Нафіга ви туди входили?
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01.10.2022 15:44 Відповісти
 
 