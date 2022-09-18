У Єревані мітингують за вихід з ОДКБ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Вірменії, у центрі Єревана, біля Площі Франції, відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Новости Армения.
Організатори мітингу - Національний демократичний полюс та Європейська партія. Вони закликають також приєднатися безпартійних.
Вони закликають до виходу з ОДКБ та початку перемовин з іншими союзниками, щоб створити нову систему безпеки.
Секретар Ради безпеки Респубілки Вірменія Армен Григорян 16 вересня заявив в інтерв'ю "Азатутюн", що Вірменія, звертаючись до ОДКБ, розраховувала на надання військової та військово-політичної допомоги для захисту її суверенітету та виведення азербайджанських військ з її суверенної території, але вона досі не виконана.
"Наші очікування не справдилися", - зауваживГригорян.
Будь ласка, зачекайте...
Просто як почали люлей отримувати - почали хвостом крутити.
Арменія - це перша у світі країна, де християнство було виголошено офіційною релігією( у перші роки IV сторіччя). Мохамед тоді навіть ще не народився)))
Вон сегодня Пелоси прилетела поддержать их.
Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху", для вірменського народу…
Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
Забавно. А как вы вообще оцениваете работу ОДКБ?
"Организация про коллективную безопасность, где двое её членов воюют между собой, еще одного члена организации ****** Азербайджан, а военный гарант всего этого кабака напал на соседа и с трудом отбивается в Украине."
"Ідуть вони лісом" - ті вірмени.... Створили конфлікт, розв"язали війну, вигнали людей з батьківщини, позбавили майна, убили тисячі невинних людей, а зараз "прикинулися ображеними по життю"? Бо їм не надали допомоги у захисті краденого?
У 18 столітті саме російські багнети захищали вірмен, коли вони заселяли азербайджанські землі в Карабаху, витісняючи господарів
У 90-ті роки, ХХ століття саме російські війська виганяли азербайджанців у угоду вірменам з західних районів Азербайджану