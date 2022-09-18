УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13834 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
11 309 52
Вірменія (658) ОДКБ (94)

У Єревані мітингують за вихід з ОДКБ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вірменія

У Вірменії, у центрі Єревана, біля Площі Франції, відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Новости Армения.

Організатори мітингу - Національний демократичний полюс та Європейська партія. Вони закликають також приєднатися  безпартійних.

Вони  закликають до виходу з ОДКБ та початку перемовин з іншими союзниками, щоб створити нову систему безпеки.

Секретар Ради безпеки Респубілки Вірменія Армен Григорян 16 вересня заявив в інтерв'ю "Азатутюн", що Вірменія, звертаючись до ОДКБ, розраховувала на надання військової та військово-політичної допомоги для захисту її суверенітету та виведення азербайджанських військ з її суверенної території, але вона досі не виконана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пелосі прибула до Вірменії

"Наші очікування не справдилися", - зауваживГригорян.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Навіщо нам таке щастя? Армяни - стратегічні партнери рашки, подивитися як вони голосують в ООН по Україні.
Просто як почали люлей отримувати - почали хвостом крутити.
показати весь коментар
18.09.2022 16:23
+23
А у Вірменії є союзники? Хто?.. Віддайте Карабах-Арцах і не вимахуйтеся. Його вам в зуби впихнула Росія для того, щоби вас пос*рати.
показати весь коментар
18.09.2022 16:19
+20
а шо ж таке? допомогли вам ваші касаби?
показати весь коментар
18.09.2022 16:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можем принять в УКРАИНУ.. на правах автономии и искренней ненависти к раССеи.
показати весь коментар
18.09.2022 16:14 Відповісти
Навіщо нам таке щастя? Армяни - стратегічні партнери рашки, подивитися як вони голосують в ООН по Україні.
Просто як почали люлей отримувати - почали хвостом крутити.
показати весь коментар
18.09.2022 16:23 Відповісти
русофобы всех стран объединяйтесь!
показати весь коментар
18.09.2022 16:25 Відповісти
Кацапня буде знищена.
показати весь коментар
18.09.2022 16:27 Відповісти
Т.е. "Здравомыслящие люди всех стран, объединяйтесь!"?
показати весь коментар
18.09.2022 16:33 Відповісти
100 %!
показати весь коментар
18.09.2022 16:31 Відповісти
Колян, може краще ти до них
показати весь коментар
18.09.2022 16:42 Відповісти
Ты чем-то прав. Армения ненадежный товарищ. Сегодня хочет в обьятия Америки но завтра изменяет и снова в россию..Армяне одно время бывали мусульманами и через некоторые время подумав однажды стали...христианами. Привычка национальная -умудриться сидеть на двух стульях...
показати весь коментар
18.09.2022 17:45 Відповісти
Коли армяни були мусульманами? Здається, Ви щось плутаєте.
Арменія - це перша у світі країна, де християнство було виголошено офіційною релігією( у перші роки IV сторіччя). Мохамед тоді навіть ще не народився)))
показати весь коментар
18.09.2022 18:41 Відповісти
Невже в НАТО захотiли?
показати весь коментар
18.09.2022 16:18 Відповісти
Они христианство раньше Киевской Руси приняли. А значит, как минимум, существуют намного дольше рашки.
показати весь коментар
18.09.2022 16:36 Відповісти
Ну добре, нехай ідуть попереду...
показати весь коментар
18.09.2022 16:45 Відповісти
Вони перси, але персія це зараз іран, окупований муслімами. Незавідна участь у вірмен, нема до кого притулитися.
показати весь коментар
18.09.2022 17:39 Відповісти
А у Вірменії є союзники? Хто?.. Віддайте Карабах-Арцах і не вимахуйтеся. Його вам в зуби впихнула Росія для того, щоби вас пос*рати.
показати весь коментар
18.09.2022 16:19 Відповісти
Ну вообще-то у них США союзники.
Вон сегодня Пелоси прилетела поддержать их.
показати весь коментар
18.09.2022 17:14 Відповісти
Павуки в банці.
показати весь коментар
18.09.2022 16:20 Відповісти
а шо ж таке? допомогли вам ваші касаби?
показати весь коментар
18.09.2022 16:23 Відповісти
горе переможеним.
показати весь коментар
18.09.2022 16:23 Відповісти
А шо такоє? Путін з Шойгу виявили стурбованність, а воювати замість армян не бажають. Пропоную виловити на московських базарах всіх армян, призначити генералами Петросяна і Сімонян, та відправити відновлювати велику Урарту.
показати весь коментар
18.09.2022 16:24 Відповісти
В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни і боягузи»… Вірменія і Росія…

Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху", для вірменського народу…

Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
показати весь коментар
19.09.2022 04:21 Відповісти
обьясните им, шо буква "Б" в абревиатуре обозначает "базаров" (не как фимилиё лишнего человега, они о такой и не слышали с рошдения) )) в айн момент будут протестовать против выхода! )) менталитет аднако!
показати весь коментар
18.09.2022 16:25 Відповісти
Армяни до США жмуця.
показати весь коментар
18.09.2022 16:26 Відповісти
ари щось зрозуміли)
показати весь коментар
18.09.2022 16:34 Відповісти
Ха! Флаг им в руки (подкацапники и провакоторы русни)!
показати весь коментар
18.09.2022 16:36 Відповісти
Ага. Опомнились вдруг. Только вступить в говно намного легче чем от него потом избавиться
показати весь коментар
18.09.2022 16:37 Відповісти
это оппозиция собрала митинг
показати весь коментар
18.09.2022 16:37 Відповісти
До вірменів колись дійде, що ОДКБ - це для колективного лупцювання повстань, а не для захисту.
показати весь коментар
18.09.2022 16:40 Відповісти
"расея всегда тебя кинет, сынок".....
показати весь коментар
18.09.2022 16:44 Відповісти
З кацапського форуму)

Забавно. А как вы вообще оцениваете работу ОДКБ?

"Организация про коллективную безопасность, где двое её членов воюют между собой, еще одного члена организации ****** Азербайджан, а военный гарант всего этого кабака напал на соседа и с трудом отбивается в Украине."
показати весь коментар
18.09.2022 16:45 Відповісти
Не вірте армянам. Вони вас кинуть, обдурять, пограбують, за першої можливості. То ті самі кацапи, тільки хитріші.
показати весь коментар
18.09.2022 16:47 Відповісти
Їх Симонянша чорнорота усіх армян на покоління опозорила
показати весь коментар
18.09.2022 16:49 Відповісти
Нехай до оон звернуться за озабочєнностью.
показати весь коментар
18.09.2022 16:55 Відповісти
І на якій же це "суверенній території Вірменії" знаходяться азербайджанські війська? На тій, яку Вірменія за допомогою російських військ захопила у Азербайджану у 90-ті? Чи це мова про Карабах, який був автономним округом у складі Азербайджану?
"Ідуть вони лісом" - ті вірмени.... Створили конфлікт, розв"язали війну, вигнали людей з батьківщини, позбавили майна, убили тисячі невинних людей, а зараз "прикинулися ображеними по життю"? Бо їм не надали допомоги у захисті краденого?
показати весь коментар
18.09.2022 16:58 Відповісти
США этот карабах, между Арменией и Айзербаджаном, глубоко безразличен.
показати весь коментар
18.09.2022 17:20 Відповісти
А к чему тогда визиты высоких гостей?
показати весь коментар
20.09.2022 18:12 Відповісти
А що там симонян -матушка росія прийми арменію ...
показати весь коментар
18.09.2022 17:03 Відповісти
раха как выяснилось колосс на глиняных ногах. с Грузией на ножах, с Айзербаджаном раха молчит поскольку там Турция, Казахстан стал продавать нефть в Китай поскольку опять с рахой проблемы. одни паскудные народцы вокруг *****.
показати весь коментар
18.09.2022 17:19 Відповісти
Казахстан и Армения, первые кто выйдет. Эти, носом чуют чем пахнет в итоге. Тут они впереди планеты всей. Поэтому и очень древние народы. Чуялка сформирована тысячелетиями.
показати весь коментар
18.09.2022 17:18 Відповісти
Яке армянам "вихід з одкб" якщо кацапська база сидіть в Гюрмі? З кацапобазами в нормальні союзи не приймають
показати весь коментар
18.09.2022 17:22 Відповісти
*Гюмрі, сорі
показати весь коментар
18.09.2022 17:24 Відповісти
Ого, а вірмени здається не зовсім ще мертві.
показати весь коментар
18.09.2022 17:36 Відповісти
Вірмени для азербайджанців такі самі окупанти, як для нас росіяни. Не потрібно зупинятися Ахзербайджану, коли кацапи задіяні на війні проти України, а визволяти свої території і нікого не слухати.
показати весь коментар
18.09.2022 19:28 Відповісти
Шо синку, не допомогли тобі твої касаби?
показати весь коментар
18.09.2022 20:03 Відповісти
У армян политический менталитет как у грузин или украинцев. Им не нужно "сильное государство", им нужна демократия (как бы фальшиво она не выглядела) и забота и защита богатых покровителей. За рашку они держались только от страха перед Азербайджаном и Турцией.
показати весь коментар
18.09.2022 20:45 Відповісти
Що ти "фантазуєш"? Вірмени "натовпом" - ті самі кацапи Тільки хитріші Теж бажають "добре жить " за рахунок сусіда Тільки в основній масі своїй воювать за "красиве життя" вони бажають переважно чужими руками і за чужий рахунок
У 18 столітті саме російські багнети захищали вірмен, коли вони заселяли азербайджанські землі в Карабаху, витісняючи господарів
У 90-ті роки, ХХ століття саме російські війська виганяли азербайджанців у угоду вірменам з західних районів Азербайджану
показати весь коментар
19.09.2022 04:34 Відповісти
А шо таке...Путін вам не підходить?!...
показати весь коментар
18.09.2022 20:49 Відповісти
 
 