Пелосі прибула до Вірменії
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Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до столиці Вірменії - Єревану.
Про це передає Цензор,НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Візит триватиме до 19 вересня. За цей час Пелосі зустрінеться з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, спікером Національних Зборів країни Аленом Симоняном та іншими високопосадовцями", - йдеться у повідомленні.
Пелосі стала найвищим представником США, який відвідав Вірменію після оголошення незалежності.
"Візит делегації Конгресу до Вірменії є потужним символом твердої прихильності США до мирної, процвітаючої та демократичної Вірменії, а також стабільного та безпечного Кавказу", – заявила Пелосі перед візитом.
Візит спікерки Палати представників Конгресу США відбувається на тлі чергового загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.
Будь ласка, зачекайте...
Боець- бабця‼️‼️
Азербайджан то турецьке,
Вірменія - американське,
а рашці?
а рашці - дулю! 😂
Не ******* вірмени рашку, але від повної безнадьоги служать їй.
Якщо зараз США запустять лапищи в Південний Кавказ через Вірменія, то рашці кирдик
Всьо!
Рашку обклали по периметру "дорогі друзі" 😂
От того то і ти так і залишився "страшним сержантом", а я дослужився до підполковника!
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А мої сержантські лички брудними руками не мацай, вони чесніші за зірочки деяких під полковниками....
На твої "лички" мені чесно кажучи - НАСРАТЬ" Мені вони абсолютно були не цікавими - поки ти не став ними трясти як "переможним прапором", пробуючи тлумачить "Загальновійськові Статути", абсолютно в них не тямлячи! НЕ твій це рівень! Іди, охороняй свинарник, у "сержантском карауле"!
ви в америці? вам сусідка вірменка сказала? - до чого стверджування?
повторюю - ви вірмен? ви живете в Америці?
тоді, may be, зрозумію стверджування....
ви вірмен?
ви живете в Америці?
а ну доповіси нам за всі діаспори в Америці і в Канаді теж...
ти ж в курсі....
ти ж знаток за всіх діаспор? - от і доклади мені за всіх діаспор!
"В США є вірменське лобі.Вірменів більше по світі,ніж в самій країні."
от і питаю звідкі інфа? - a відповіді ноль...
Армянское лобби в США
Чисельність вірмен у світі
знайдеш? доповісиш....
до тих не турбуй...
це мало ?
різні сперечання..
я б спитав предітора - той і по берегам і по діаспоспорам не вилазячі з кроваті...
совість згубили рідних забули....
може і не на мій...
там гілка довга і в безладі...
экс-президент Штатов Дональд Трамп вчера провел своё ралли в Огайо. Что самое интересное сказал?
Заявил, мол, Демократическая партия США распространяет фейки о России: "Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают".
Трамп предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает, поскольку его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов. «Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами», - сказал Трамп.
Трамп заявил, граждане ФРГ рискуют «остаться без страны» из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций, введенных против Москвы. (Вчера Путин сказал немцам - просто нажмите кнопку и запустите СП-2).
Как видите, Трамп повторяет все нарративы рос. пропаганды.
То же самое касается и его заявлений о якобы "лжи" демократов о России.
Рассказывать правду американцам об ужасах войны - это не то, что нужно Трампу и его московским кураторам.