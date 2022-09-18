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Новини За кордоном
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Вірменія (658) Пелосі Ненсі (65)

Пелосі прибула до Вірменії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пелосі,ненсі

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до столиці Вірменії - Єревану.

Про це передає Цензор,НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Візит триватиме до 19 вересня. За цей час Пелосі зустрінеться з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, спікером Національних Зборів країни Аленом Симоняном та іншими високопосадовцями", - йдеться у повідомленні.

Пелосі стала найвищим представником США, який відвідав Вірменію після оголошення незалежності.

"Візит делегації Конгресу до Вірменії є потужним символом твердої прихильності США до мирної, процвітаючої та демократичної Вірменії, а також стабільного та безпечного Кавказу", – заявила Пелосі перед візитом.

Візит спікерки Палати представників Конгресу США відбувається на тлі чергового загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові працювати з Єреваном та Баку для сприяння мирному процесу, - Блінкен

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Невже перетягне вірмен на сторону добра? Сумніваюсь.
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18.09.2022 01:14
+9
бубі 43 - а довбойоб довбойобом....
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18.09.2022 01:21
+8
Ні, все по чесному -
Азербайджан то турецьке,
Вірменія - американське,
а рашці?
а рашці - дулю! 😂
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18.09.2022 02:53
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рік народження 1940
Боець- бабця‼️‼️
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18.09.2022 01:12 Відповісти
Противага Туреччині? Ой ей, дуже цікаво стає
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18.09.2022 01:13 Відповісти
Ні, все по чесному -
Азербайджан то турецьке,
Вірменія - американське,
а рашці?
а рашці - дулю! 😂
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18.09.2022 02:53 Відповісти
Оце добре Ви розсудили!
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18.09.2022 07:34 Відповісти
Невже перетягне вірмен на сторону добра? Сумніваюсь.
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18.09.2022 01:14 Відповісти
Рашка в особі Леніна вже продала більшу частину Вірмені Туреччині, Ата-Тюрку.

Не ******* вірмени рашку, але від повної безнадьоги служать їй.
Якщо зараз США запустять лапищи в Південний Кавказ через Вірменія, то рашці кирдик
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18.09.2022 03:11 Відповісти
останній ШОС показав, що середньоазіатським підбрюшшям рашки вже рулить Китай, на Південному Кавказі володарює Ердоган, а західна "зона впливу" рашки - Україна та Молдова стали союзниками Заходу

Всьо!
Рашку обклали по периметру "дорогі друзі" 😂
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18.09.2022 03:16 Відповісти
Ти "з дуба впав"?! "Історичні землі Айастан" ("Великої Вірменії") - це територія навкруги озер Ван та Урмія, а також гори Арарат Вони перебували в складі Східної Римської імперії задовго до завоювання Константинополя турками ******* територія Вірменії - це "північна колонізована вірменами територія, яка Візантію мало цікавила Після завоювання турками Візантії "історичні вірменські" землі перейшли під владу Османської імперії (тобто Туреччини) І перебувають в її складі до цих пір І до чого тут Ленін?
От того то і ти так і залишився "страшним сержантом", а я дослужився до підполковника!
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18.09.2022 07:46 Відповісти
Вчи матчасть!

Сэврський договір

Вільсоновська Вірменія

Перша Вірменська республіка

Турецько вірменська війна

Скільки зброї та золота одержав Ата Тюрк від радянської рашки

Інтервенція рашки в Вірменія у 1920 р.

Вірмени - мазохисти в любові до рашки

А мої сержантські лички брудними руками не мацай, вони чесніші за зірочки деяких під полковниками....
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18.09.2022 09:30 Відповісти
Подтверждаю.
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18.09.2022 09:42 Відповісти
"Дуст"! Я дивлюся - тобі "віжки під хвіст попали"? Ти мене "красивими назвами" (написаними на папері) не лякай Хто там що-б після закінчення І світової війни "не малював на карті" - це абсолютно не було реальною країною Твоя "Вірменська республіка" 20-х років - щось схоже на "ДНР" з "ЛНР"-ром Однак у останніх якась подоба "легітимності" є - місцеві органи влади А на території "Турецької Вірменії" тоді лише банди вірменів, курдів та турків шастали і різали одні одних А "держава" вірменська існувала в Парижі - у мріях французських вірменів
На твої "лички" мені чесно кажучи - НАСРАТЬ" Мені вони абсолютно були не цікавими - поки ти не став ними трясти як "переможним прапором", пробуючи тлумачить "Загальновійськові Статути", абсолютно в них не тямлячи! НЕ твій це рівень! Іди, охороняй свинарник, у "сержантском карауле"!
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18.09.2022 09:47 Відповісти
В США є вірменське лобі.Вірменів більше по світі,ніж в самій країні.
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18.09.2022 01:19 Відповісти
ви вірмен?
ви в америці? вам сусідка вірменка сказала? - до чого стверджування?
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18.09.2022 01:23 Відповісти
То що в США немає багатих кланів вірменського походження? А такі люди так чи інакше на політику впливають.
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18.09.2022 01:32 Відповісти
ви не відповіли ні одне моє запитання, а вже ставите свої.
повторюю - ви вірмен? ви живете в Америці?
тоді, may be, зрозумію стверджування....
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18.09.2022 01:37 Відповісти
А що потрібно бути вірменом,щоб про лобі знати?Все є написано,розказано і показано.Це питання по дитячому звучить.
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18.09.2022 01:40 Відповісти
Ще Збігнев Бжезінський казав,що вірменське лобі в США,є одним з найбільш ефективних з усіх етнічних лобі.
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18.09.2022 01:42 Відповісти
ну самокірдик так самокірдик...
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18.09.2022 01:46 Відповісти
ви Збігнев Бжезінський? - ще раз і останній.
ви вірмен?
ви живете в Америці?
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18.09.2022 01:44 Відповісти
Знову питання дитяче.
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18.09.2022 01:46 Відповісти
По такій логіці,я взагалі не маю нічого вчити,читати,дивитися і тд.Бо ж мене там не було і я не того,чи іншого етносу.
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18.09.2022 01:50 Відповісти
не стверджувай в чому поняття не маеш..
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18.09.2022 01:54 Відповісти
А як знаєш,що я маю,чи не маю?
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18.09.2022 01:55 Відповісти
не грай словами - я тебе бачу наскрізь ...
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18.09.2022 02:00 Відповісти
Звісно.
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18.09.2022 02:02 Відповісти
набрид, зелений комуняка - спілкування закінчено.
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18.09.2022 02:04 Відповісти
Зелений?
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18.09.2022 02:08 Відповісти
шо, курносий, носа звісив?
а ну доповіси нам за всі діаспори в Америці і в Канаді теж...
ти ж в курсі....
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18.09.2022 02:31 Відповісти
Так я в курсі.А якщо тобі потрібна інформація за всі діаспори,то шукай сам.
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18.09.2022 02:40 Відповісти
та шукаю ж - от тебе знайшов...
ти ж знаток за всіх діаспор? - от і доклади мені за всіх діаспор!
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18.09.2022 02:44 Відповісти
Я не зобов'язаний це робити.
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18.09.2022 02:48 Відповісти
ти і ***** постити не забовязаний, але постиш...
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18.09.2022 02:51 Відповісти
Я якщо сам хочу,то можу що завгодно писати,цитувати і тд.Звісно,тільки те,що не порушує закони.
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18.09.2022 03:04 Відповісти
та пости ***** далі - заважає хто?
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18.09.2022 03:13 Відповісти
ти стерся з мого допису як недолуґий...
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18.09.2022 03:15 Відповісти
не забув з чого почалося?
"В США є вірменське лобі.Вірменів більше по світі,ніж в самій країні."
от і питаю звідкі інфа? - a відповіді ноль...
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18.09.2022 02:49 Відповісти
тепер за україньске лоббі в США пошукай, а тако ж за грузиньське - ти ж все знаеш?
знайдеш? доповісиш....
до тих не турбуй...
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18.09.2022 03:10 Відповісти
Буде подібна тема, за інші країни, тоді і напишу.
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18.09.2022 03:16 Відповісти
баран
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18.09.2022 03:26 Відповісти
Самокритика, це добре.
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18.09.2022 03:29 Відповісти
думай об шом хочеш - не пинді об чем поняття не маєш.
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18.09.2022 04:37 Відповісти
Ти щось забагато на себе береш.І постійно лишнє патякаєш.
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18.09.2022 11:10 Відповісти
Це загальновідомі речі
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18.09.2022 01:42 Відповісти
А то Ви не знаєте історію. Соромно якось нагадувати
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18.09.2022 02:10 Відповісти
в Los Angeles живе 350 тис. вірмен
це мало ?
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18.09.2022 03:45 Відповісти
хз чим живе люба діаспора в лос анжелесе - різні берега,
різні сперечання..
я б спитав предітора - той і по берегам і по діаспоспорам не вилазячі з кроваті...
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18.09.2022 04:34 Відповісти
ми в квітні 19го зробили незглуздий з'їзд на поржать..
совість згубили рідних забули....
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18.09.2022 04:53 Відповісти
бубі 43 - а довбойоб довбойобом....
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18.09.2022 01:21 Відповісти
Як би ж то бо...як Ви там написали, а то ж покидьок ''конкретний''
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18.09.2022 02:12 Відповісти
от як би не те, а оце і не так, а отак - то було б саме оте...
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18.09.2022 02:23 Відповісти
все одно не вгадаю на який саме мій коментар від віповіли, а
може і не на мій...
там гілка довга і в безладі...
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18.09.2022 02:35 Відповісти
Просто, кого турки замочили і танцювали скікото там днів, і кого евреї вирізали, ну, і теж танцювали. Ось і вся історія
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18.09.2022 02:40 Відповісти
Будут выкуривать влияние парашки. Армяне, выпихивате кацапов со своей территории и добро пожаловать в цивилизацию.
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18.09.2022 01:40 Відповісти
Я представляю как у козломордых от этого пуканы горят))) А еще недавно они выкатывали ультиматумы НАТО)))
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18.09.2022 01:42 Відповісти
Не понятно , но интересно. Я тоже сколонен думать про армянское лобби . И Ерусалим ,к стати, поделен на четыре части, и одна из них армянская, факт вещь упрямая 😣
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18.09.2022 04:25 Відповісти
при тому в них і Арарат свій окремий, і човен Моісея до нього пристав після Потопу....
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18.09.2022 08:35 Відповісти
не бритися, в зелену майку вдягнутися і хрипати - дайте? - це ми....
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18.09.2022 05:13 Відповісти
Вірмени "рулять" по світу. Як і євреї...
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18.09.2022 09:45 Відповісти
будь ласка, підкажіть впливових вірмен на світовому рівні. Про євреїв і мене таких питань немає
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18.09.2022 12:51 Відповісти
Пані Пелосі буде намагатися витягнути за носи вірмен з-під впливу рф. Бажаємо швидкого успіху їй!
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18.09.2022 10:38 Відповісти
Олег Пономарь: "Трамп повторяет все нарративы роспропаганды"

экс-президент Штатов Дональд Трамп вчера провел своё ралли в Огайо. Что самое интересное сказал?
Заявил, мол, Демократическая партия США распространяет фейки о России: "Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают".
Трамп предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает, поскольку его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов. «Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами», - сказал Трамп.
Трамп заявил, граждане ФРГ рискуют «остаться без страны» из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций, введенных против Москвы. (Вчера Путин сказал немцам - просто нажмите кнопку и запустите СП-2).
Как видите, Трамп повторяет все нарративы рос. пропаганды.
То же самое касается и его заявлений о якобы "лжи" демократов о России.
Рассказывать правду американцам об ужасах войны - это не то, что нужно Трампу и его московским кураторам.
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18.09.2022 16:31 Відповісти
 
 