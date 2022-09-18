В Ереване митингуют за выход из ОДКБ

В Армении, в центре Еревана, возле Площади Франции, проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Армения.

Организаторы митинга – Национальный демократический полюс и Европейская партия. Они призывают также присоединиться беспартийных.

Они призывают к выходу из ОДКБ и началу переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 16 сентября заявил в интервью "Азатутюн", что Армения, обращаясь к ОДКБ, рассчитывала на предоставление военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывода азербайджанских войск с ее суверенной территории, но она до сих пор не предоставлена.

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"Наши ожидания не оправдались", - сказал Григорян.