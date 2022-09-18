В Ереване митингуют за выход из ОДКБ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Армении, в центре Еревана, возле Площади Франции, проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Армения.
Организаторы митинга – Национальный демократический полюс и Европейская партия. Они призывают также присоединиться беспартийных.
Они призывают к выходу из ОДКБ и началу переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.
Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 16 сентября заявил в интервью "Азатутюн", что Армения, обращаясь к ОДКБ, рассчитывала на предоставление военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывода азербайджанских войск с ее суверенной территории, но она до сих пор не предоставлена.
"Наши ожидания не оправдались", - сказал Григорян.
Пожалуйста, подождите...
Просто як почали люлей отримувати - почали хвостом крутити.
Арменія - це перша у світі країна, де християнство було виголошено офіційною релігією( у перші роки IV сторіччя). Мохамед тоді навіть ще не народився)))
Вон сегодня Пелоси прилетела поддержать их.
Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху", для вірменського народу…
Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
Забавно. А как вы вообще оцениваете работу ОДКБ?
"Организация про коллективную безопасность, где двое её членов воюют между собой, еще одного члена организации ****** Азербайджан, а военный гарант всего этого кабака напал на соседа и с трудом отбивается в Украине."
"Ідуть вони лісом" - ті вірмени.... Створили конфлікт, розв"язали війну, вигнали людей з батьківщини, позбавили майна, убили тисячі невинних людей, а зараз "прикинулися ображеними по життю"? Бо їм не надали допомоги у захисті краденого?
У 18 столітті саме російські багнети захищали вірмен, коли вони заселяли азербайджанські землі в Карабаху, витісняючи господарів
У 90-ті роки, ХХ століття саме російські війська виганяли азербайджанців у угоду вірменам з західних районів Азербайджану