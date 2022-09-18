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Новости За рубежом
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Армения (798) ОДКБ (124)

В Ереване митингуют за выход из ОДКБ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вірменія

В Армении, в центре Еревана, возле Площади Франции, проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Армения.

Организаторы митинга – Национальный демократический полюс и Европейская партия. Они призывают также присоединиться беспартийных.

Они призывают к выходу из ОДКБ и началу переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 16 сентября заявил в интервью "Азатутюн", что Армения, обращаясь к ОДКБ, рассчитывала на предоставление военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывода азербайджанских войск с ее суверенной территории, но она до сих пор не предоставлена.

Читайте также: На сайте ОДКБ внезапно исчезла новость об отправке контингента РФ и Белоруссии для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта

 "Наши ожидания не оправдались", - сказал Григорян.
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Топ комментарии
+43
Навіщо нам таке щастя? Армяни - стратегічні партнери рашки, подивитися як вони голосують в ООН по Україні.
Просто як почали люлей отримувати - почали хвостом крутити.
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18.09.2022 16:23
+23
А у Вірменії є союзники? Хто?.. Віддайте Карабах-Арцах і не вимахуйтеся. Його вам в зуби впихнула Росія для того, щоби вас пос*рати.
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18.09.2022 16:19
+20
а шо ж таке? допомогли вам ваші касаби?
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18.09.2022 16:23
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Можем принять в УКРАИНУ.. на правах автономии и искренней ненависти к раССеи.
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18.09.2022 16:14 Ответить
Навіщо нам таке щастя? Армяни - стратегічні партнери рашки, подивитися як вони голосують в ООН по Україні.
Просто як почали люлей отримувати - почали хвостом крутити.
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18.09.2022 16:23 Ответить
русофобы всех стран объединяйтесь!
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18.09.2022 16:25 Ответить
Кацапня буде знищена.
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18.09.2022 16:27 Ответить
Т.е. "Здравомыслящие люди всех стран, объединяйтесь!"?
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18.09.2022 16:33 Ответить
100 %!
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18.09.2022 16:31 Ответить
Колян, може краще ти до них
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18.09.2022 16:42 Ответить
Ты чем-то прав. Армения ненадежный товарищ. Сегодня хочет в обьятия Америки но завтра изменяет и снова в россию..Армяне одно время бывали мусульманами и через некоторые время подумав однажды стали...христианами. Привычка национальная -умудриться сидеть на двух стульях...
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18.09.2022 17:45 Ответить
Коли армяни були мусульманами? Здається, Ви щось плутаєте.
Арменія - це перша у світі країна, де християнство було виголошено офіційною релігією( у перші роки IV сторіччя). Мохамед тоді навіть ще не народився)))
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18.09.2022 18:41 Ответить
Невже в НАТО захотiли?
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18.09.2022 16:18 Ответить
Они христианство раньше Киевской Руси приняли. А значит, как минимум, существуют намного дольше рашки.
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18.09.2022 16:36 Ответить
Ну добре, нехай ідуть попереду...
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18.09.2022 16:45 Ответить
Вони перси, але персія це зараз іран, окупований муслімами. Незавідна участь у вірмен, нема до кого притулитися.
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18.09.2022 17:39 Ответить
А у Вірменії є союзники? Хто?.. Віддайте Карабах-Арцах і не вимахуйтеся. Його вам в зуби впихнула Росія для того, щоби вас пос*рати.
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18.09.2022 16:19 Ответить
Ну вообще-то у них США союзники.
Вон сегодня Пелоси прилетела поддержать их.
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18.09.2022 17:14 Ответить
Павуки в банці.
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18.09.2022 16:20 Ответить
а шо ж таке? допомогли вам ваші касаби?
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18.09.2022 16:23 Ответить
горе переможеним.
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18.09.2022 16:23 Ответить
А шо такоє? Путін з Шойгу виявили стурбованність, а воювати замість армян не бажають. Пропоную виловити на московських базарах всіх армян, призначити генералами Петросяна і Сімонян, та відправити відновлювати велику Урарту.
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18.09.2022 16:24 Ответить
В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни і боягузи»… Вірменія і Росія…

Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху", для вірменського народу…

Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
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19.09.2022 04:21 Ответить
обьясните им, шо буква "Б" в абревиатуре обозначает "базаров" (не как фимилиё лишнего человега, они о такой и не слышали с рошдения) )) в айн момент будут протестовать против выхода! )) менталитет аднако!
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18.09.2022 16:25 Ответить
Армяни до США жмуця.
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18.09.2022 16:26 Ответить
ари щось зрозуміли)
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18.09.2022 16:34 Ответить
Ха! Флаг им в руки (подкацапники и провакоторы русни)!
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18.09.2022 16:36 Ответить
Ага. Опомнились вдруг. Только вступить в говно намного легче чем от него потом избавиться
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18.09.2022 16:37 Ответить
это оппозиция собрала митинг
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18.09.2022 16:37 Ответить
До вірменів колись дійде, що ОДКБ - це для колективного лупцювання повстань, а не для захисту.
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18.09.2022 16:40 Ответить
"расея всегда тебя кинет, сынок".....
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18.09.2022 16:44 Ответить
З кацапського форуму)

Забавно. А как вы вообще оцениваете работу ОДКБ?

"Организация про коллективную безопасность, где двое её членов воюют между собой, еще одного члена организации ****** Азербайджан, а военный гарант всего этого кабака напал на соседа и с трудом отбивается в Украине."
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18.09.2022 16:45 Ответить
Не вірте армянам. Вони вас кинуть, обдурять, пограбують, за першої можливості. То ті самі кацапи, тільки хитріші.
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18.09.2022 16:47 Ответить
Їх Симонянша чорнорота усіх армян на покоління опозорила
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18.09.2022 16:49 Ответить
Нехай до оон звернуться за озабочєнностью.
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18.09.2022 16:55 Ответить
І на якій же це "суверенній території Вірменії" знаходяться азербайджанські війська? На тій, яку Вірменія за допомогою російських військ захопила у Азербайджану у 90-ті? Чи це мова про Карабах, який був автономним округом у складі Азербайджану?
"Ідуть вони лісом" - ті вірмени.... Створили конфлікт, розв"язали війну, вигнали людей з батьківщини, позбавили майна, убили тисячі невинних людей, а зараз "прикинулися ображеними по життю"? Бо їм не надали допомоги у захисті краденого?
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18.09.2022 16:58 Ответить
США этот карабах, между Арменией и Айзербаджаном, глубоко безразличен.
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18.09.2022 17:20 Ответить
А к чему тогда визиты высоких гостей?
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20.09.2022 18:12 Ответить
А що там симонян -матушка росія прийми арменію ...
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18.09.2022 17:03 Ответить
раха как выяснилось колосс на глиняных ногах. с Грузией на ножах, с Айзербаджаном раха молчит поскольку там Турция, Казахстан стал продавать нефть в Китай поскольку опять с рахой проблемы. одни паскудные народцы вокруг *****.
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18.09.2022 17:19 Ответить
Казахстан и Армения, первые кто выйдет. Эти, носом чуют чем пахнет в итоге. Тут они впереди планеты всей. Поэтому и очень древние народы. Чуялка сформирована тысячелетиями.
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18.09.2022 17:18 Ответить
Яке армянам "вихід з одкб" якщо кацапська база сидіть в Гюрмі? З кацапобазами в нормальні союзи не приймають
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18.09.2022 17:22 Ответить
*Гюмрі, сорі
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18.09.2022 17:24 Ответить
Ого, а вірмени здається не зовсім ще мертві.
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18.09.2022 17:36 Ответить
Вірмени для азербайджанців такі самі окупанти, як для нас росіяни. Не потрібно зупинятися Ахзербайджану, коли кацапи задіяні на війні проти України, а визволяти свої території і нікого не слухати.
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18.09.2022 19:28 Ответить
Шо синку, не допомогли тобі твої касаби?
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18.09.2022 20:03 Ответить
У армян политический менталитет как у грузин или украинцев. Им не нужно "сильное государство", им нужна демократия (как бы фальшиво она не выглядела) и забота и защита богатых покровителей. За рашку они держались только от страха перед Азербайджаном и Турцией.
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18.09.2022 20:45 Ответить
Що ти "фантазуєш"? Вірмени "натовпом" - ті самі кацапи Тільки хитріші Теж бажають "добре жить " за рахунок сусіда Тільки в основній масі своїй воювать за "красиве життя" вони бажають переважно чужими руками і за чужий рахунок
У 18 столітті саме російські багнети захищали вірмен, коли вони заселяли азербайджанські землі в Карабаху, витісняючи господарів
У 90-ті роки, ХХ століття саме російські війська виганяли азербайджанців у угоду вірменам з західних районів Азербайджану
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19.09.2022 04:34 Ответить
А шо таке...Путін вам не підходить?!...
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18.09.2022 20:49 Ответить
 
 