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Азербайджан (607) Вірменія (658)

Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

армения

На кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави вже обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

В азербайджанському оборонному відомстві зазначили, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Вказується, що вірменські ДРГ у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках.

"У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій", - вказали у Міноборони Азербайджану.

Там також зазначили, що є втрати з обох сторін.

Дії збройних сил Вірменії у Баку назвали провокаціями, які несуть військову загрозу щодо суверенітету країни.

"Вживаються необхідні заходи для придушення вогневих точок збройних сил Вірменії та недопущення розширення масштабів військового конфлікту", - додали в азербайджанському міністерстві оборони.

Своєю чергою у Міноборони Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Горіс, Сотк та Джермук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану

Автор: Наталя Джума
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дети в песочнице.. хотят повоевать по настоящему велком на Херсонское или Донецкое направление
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13.09.2022 07:02 Відповісти
А вірмени піднапряглись так непогано, розуміють шо рашка мало чим може допомогти зараз))
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13.09.2022 07:03 Відповісти
В Приднестровье, На Донбассе, Карабахе - везде видна Рожа Кремля и воняет москалями...
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13.09.2022 07:06 Відповісти
НЕОБХОДИМО БИТЬ ПО МОСКВЕ И ГАЗО И НЕФТЕ ПРОВОДАМ !!!
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13.09.2022 07:10 Відповісти
достаточно вырубить мобильную связь и все начнется веселье на рашке
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13.09.2022 07:24 Відповісти
Вірмени обрали не ту сторону. Рашка - це завжди програшний варіант і шлях у минуле.
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13.09.2022 07:23 Відповісти
у них выбора то и не было маленькая бедная страна религия и окружение -
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13.09.2022 07:25 Відповісти
Правительство Армении обратимлось не только к РФ, но также в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и к Совбезу ООН из-за боевых столкновений с Азербайджаном на границе.

Об этом ТАСС сообщили в Кабинете министров Республики.

«Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны», - сказали в пресс-службе правительства Армении.

Никол Пашинян ночью уже позвонил напрямую путину.
Однако, позвонил не всегда означает, что дозвонился.
Чем ему в сложившейся обстановке поможет путин, кроме слов горячей поддержки.
Или, перефразируя забавного, правда уже довольно потрепанного Медвежонка, - "Помощи нет, но вы держитесь.
Здоровья вам и благополучия".
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13.09.2022 07:32 Відповісти
Армения - агрессор и этим все сказано. Веры им нет и они достойны наказания, которое ещё не понесли за оккупацию. А путлер пусть лижут где хотят, это уже никого не впечатляет.
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13.09.2022 08:50 Відповісти
 
 