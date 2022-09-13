Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах
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На кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави вже обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.
В азербайджанському оборонному відомстві зазначили, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.
Вказується, що вірменські ДРГ у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках.
"У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій", - вказали у Міноборони Азербайджану.
Там також зазначили, що є втрати з обох сторін.
Дії збройних сил Вірменії у Баку назвали провокаціями, які несуть військову загрозу щодо суверенітету країни.
"Вживаються необхідні заходи для придушення вогневих точок збройних сил Вірменії та недопущення розширення масштабів військового конфлікту", - додали в азербайджанському міністерстві оборони.
Своєю чергою у Міноборони Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Горіс, Сотк та Джермук.
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Об этом ТАСС сообщили в Кабинете министров Республики.
«Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны», - сказали в пресс-службе правительства Армении.
Никол Пашинян ночью уже позвонил напрямую путину.
Однако, позвонил не всегда означает, что дозвонился.
Чем ему в сложившейся обстановке поможет путин, кроме слов горячей поддержки.
Или, перефразируя забавного, правда уже довольно потрепанного Медвежонка, - "Помощи нет, но вы держитесь.
Здоровья вам и благополучия".