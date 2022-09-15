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Новини Війна
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Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном

вірменія

Вірменія і Азербайджан досягли домовленості про перемир’я.

Про це повідомив у ніч проти четверга, 15 вересня, секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Однак, за його словами, будь-якого документа або угоди, яка готується до підписання з Баку, не існує.

"Завдяки залученості міжнародної спільноти, вдалося досягти домовленості про перемир'я з 20.00 (19.00 за Києвом) 14 вересня. Сподіваємося, що Азербайджан буде дотримуватися цієї домовленості", - сказав Григорян.

Підтвердження цієї інформації з боку Азербайджану поки не надходило. Прессекретар Міністерства оборони Вірменії Арам Торосян написав у Facebook, що з 20.00 за місцевим часом в усіх напрямках вогонь практично припинився, значних інцидентів не зафіксовано.

Також читайте: На сайті ОДКБ раптово зникла новина про відправку контингенту РФ та Білорусі для врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738) перемир’я (892)


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Топ коментарі
+15
Хачі оголосили перемир'я, але Азербайджан про це нічого не знає.
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15.09.2022 07:04
+14
- Владимир Владимирович! А что это вы постоянно как-то странно ходите и на троне сидите - боком? Вам же неудобно!
- Да понимаете - хотел "хахлам" поудобнее на шею усесться и ноги свесить, да на "тризуб" напоролся Так в жопу впился, что выдернуть не могу!
Анекдот "довів до істерики" кацапів на "Однокласниках" ще в 2014 році!
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15.09.2022 07:35
+12
Тим часом....

https://t.me/tZEinform/20781 Два члени путінського ОДКБ Киргизстан і Таджикистан почали бойові дії один проти одного.
https://t.me/tZEinform/20781 Нехай щастить !
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15.09.2022 07:10
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Вот, что люли животворящие творят!
Огребли хачи люлей и сразу сговорчивее стали.
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15.09.2022 06:49 Відповісти
Хачі оголосили перемир'я, але Азербайджан про це нічого не знає.
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15.09.2022 07:04 Відповісти
Туреччина тим паче
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15.09.2022 07:06 Відповісти
Армяне пока не скинут со своей спины руззкий сапог мира не увидят.
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15.09.2022 07:06 Відповісти
Тим часом....

https://t.me/tZEinform/20781 Два члени путінського ОДКБ Киргизстан і Таджикистан почали бойові дії один проти одного.
https://t.me/tZEinform/20781 Нехай щастить !
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15.09.2022 07:10 Відповісти
Усралась Вірменія, зрозуміла, що свої проблеми треба вирішувати самим, і ніякий ОДКБ вам не допоможе, тим більше старий пердун путін. У нього он скалкою в жопі Україна стирчить.
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15.09.2022 07:23 Відповісти
- Владимир Владимирович! А что это вы постоянно как-то странно ходите и на троне сидите - боком? Вам же неудобно!
- Да понимаете - хотел "хахлам" поудобнее на шею усесться и ноги свесить, да на "тризуб" напоролся Так в жопу впился, что выдернуть не могу!
Анекдот "довів до істерики" кацапів на "Однокласниках" ще в 2014 році!
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15.09.2022 07:35 Відповісти
Це смішно, дякую.
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15.09.2022 07:40 Відповісти
Это всё объясняет
А то рак, тунгузские шаманы, общая дряхлость плешака.
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15.09.2022 08:13 Відповісти
Всі ці події (Арм, Азер, Киргиз, Тадж) , демонструють повну ху... ю під назвою одкб . Під цей шумок -- вискочать з параші казахи , а далі все піде по накатаній. Остануться бульбаші як гімно на цідилці.
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15.09.2022 07:25 Відповісти
Даа. Бульборашка сейчас в полной дупе. Но чего у таракана Лукашенка не отнять, так это хитрости. Он всю жизнь петляе, мо, думае, и на этот раз отпетляю
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15.09.2022 09:39 Відповісти
Карабах вернули Азербайджану , чі це буде в наступній серії ?
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15.09.2022 07:46 Відповісти
- Я женюсь!
- И долго тебе пришлось невесту уговаривать?
- А она об этом пока не знает!
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15.09.2022 07:50 Відповісти
Вышвырнуть армяшек со всех территорий Азербайджана и на 20-30 км вглубь самой Армении, создав вдоль границы "санитарную зону", в которой всё вооружённое будет сразу уничтожаться.
Это я не столько для Азербайджанцев пишу (они и так знают, что делать), сколько для Украинцев в отношении границ с Парашей и Бульборейхом.
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15.09.2022 08:09 Відповісти
А зачем?
Азербайджан освобождает от оккупантов и их пособников земли своих предков.
Мнение битых каZZапских холуев ничего не стоит.
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15.09.2022 08:09 Відповісти
Що вдруге? Перемир'я дубль 2.
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15.09.2022 08:14 Відповісти
Ні! Там все "многоходовочнєє"! Путіну терміново потрібне щось "позитивно-пабеданоснае" В Україні не виходить - одні "жести доброї волі" От він Пашиняна і "настропалив", щоб той знову розпочав "бодягу" з Азербайджаном Почали вірмени конфлікт Азербайджанці відповіли Пашинян (підтримуваний Путіним) звернувся до ОДКБ: "Нас - члена ОДКБ, "абижают"! " А члени ОДКБ у відповідь: "А это - ваши проблемы! Решайте их сами!" Саме тому з сайту ОДКБ "різко щезла" заява про відправлення в Карабах військ БРСР та РФ - Путін зрозумів що його чергова спроба втягти у військові конфлікти ынших членів ОДКБ потерпіла фіаско
Заява Вірменії про "перемир"я" (у перекладі на мову дворових *********) звучить так : "Мы прекращаем "быковать", потому что за нас соседская банда "вписываться" отказывается!"
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15.09.2022 08:42 Відповісти
Шо опять? Ставлю шо воно буде 2 тижня
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15.09.2022 08:24 Відповісти
ЕРЕВАН, 14 сентября. Новости-Армения. Напряженная ситуация в настоящее время сложилась у здания парламента Армении, где проходит спонтанный митинг.
Протестующие пытались прорваться в здание, выломав ворота, но попытка оказалась неуспешной. Они скандируют: «Никол - предатель».
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15.09.2022 08:36 Відповісти
01:26

15 Сентября 2022
Оппозиционные депутаты вошли в здание НС. Они будут ждать членов фракции Пашиняна для объявления импичмента премьеру
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15.09.2022 08:56 Відповісти
Чё мы так не можем?
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15.09.2022 09:42 Відповісти
Макс барскіх вже дає концерт на підтримку вірмен, мабуть буде
наступним послом України в Азербайджані від Зелених...
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15.09.2022 09:20 Відповісти
Хотя армяне и христиане, я в данном случае поддерживаю мусульманский Азербайджан, так как армяне с помощью рашки отобрали их законную территорию. И вообще Армения слишком уж пророссийская и были сведения, что они предоставили рашистам самолеты для войны против Украины.
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15.09.2022 09:54 Відповісти
 
 