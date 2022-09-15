Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном
Вірменія і Азербайджан досягли домовленості про перемир’я.
Про це повідомив у ніч проти четверга, 15 вересня, секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Однак, за його словами, будь-якого документа або угоди, яка готується до підписання з Баку, не існує.
"Завдяки залученості міжнародної спільноти, вдалося досягти домовленості про перемир'я з 20.00 (19.00 за Києвом) 14 вересня. Сподіваємося, що Азербайджан буде дотримуватися цієї домовленості", - сказав Григорян.
Підтвердження цієї інформації з боку Азербайджану поки не надходило. Прессекретар Міністерства оборони Вірменії Арам Торосян написав у Facebook, що з 20.00 за місцевим часом в усіх напрямках вогонь практично припинився, значних інцидентів не зафіксовано.
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А то рак, тунгузские шаманы, общая дряхлость плешака.
- И долго тебе пришлось невесту уговаривать?
- А она об этом пока не знает!
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