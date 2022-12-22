Новогодних празднований в Киеве не будет, комендантский час не отменят, - Киевсовет

На Новый год в столице не отменят комендантский час и не планируют никаких больших празднований.

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил заместитель киевского городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, гирлянду на елке на Софийской площади будут точно включать на Новый год и на Рождество, а также будут пытаться и по вечерам, "чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника".

"Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да. Не будет подсвечиваться елка и во время воздушной тревоги", – заявил Бондаренко.

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