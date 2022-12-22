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Новогодних празднований в Киеве не будет, комендантский час не отменят, - Киевсовет

ялинка,київ

На Новый год в столице не отменят комендантский час и не планируют никаких больших празднований.

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил заместитель киевского городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, гирлянду на елке на Софийской площади будут точно включать на Новый год и на Рождество, а также будут пытаться и по вечерам, "чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника".

"Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да. Не будет подсвечиваться елка и во время воздушной тревоги", – заявил Бондаренко.

Читайте также: В Киеве зажгли "Елку несокрушимости" на Софийской площади

Автор: 

Киев (25475) Новый год (934) елка (181)


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Топ комментарии
+6
Уставшіє от войни нєгодують а як же нажертися і співать кацапське лайно якісь утиски узькопіздючних)
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22.12.2022 11:07
+4
надіюсь, це буде найгірше, що може статися
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22.12.2022 11:08
+3
А як щодо запалити ЙОлку але в Мокшабаді...
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22.12.2022 12:00
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Уставшіє от войни нєгодують а як же нажертися і співать кацапське лайно якісь утиски узькопіздючних)
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22.12.2022 11:07 Ответить
Шо, і салюти пуляти нізя?
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22.12.2022 11:07 Ответить
надіюсь, це буде найгірше, що може статися
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22.12.2022 11:08 Ответить
Я взагалі вважаю, що треба о 23.00 вимкнути у місті електрику до 6.00 аби проявити солідарність з тими хто зараз на фронті. А святкувати будемо після Перемоги .
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22.12.2022 11:41 Ответить
Ахахах, щоб її в 23 відключити, її спочатку непагано було б включити)))) хочаб на пару годин на день, ага? Чи ви з печерських пагорбів пишете?
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22.12.2022 11:52 Ответить
Лівий берег, світло є як мінімум з 4 ранку і до нині.
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22.12.2022 12:25 Ответить
чорд, а в мене на лівому включають на 3-4 години на день і тільки вночі. не хвастайтеся своєму щастю, бо ще зглазять)
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22.12.2022 13:34 Ответить
По перше не всюди, по друге, а до цього 3 дні як?
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22.12.2022 14:08 Ответить
Слава богу, до київради дойшло.
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22.12.2022 11:51 Ответить
А як щодо запалити ЙОлку але в Мокшабаді...
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22.12.2022 12:00 Ответить
бедные Украинцы..... чтоб эта русня вся передохла!
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22.12.2022 22:24 Ответить
 
 