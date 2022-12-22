После войны ветераны и их родные составят 10% населения Украины, - Минветеранов

После войны 10% населения Украины будут составлять ветераны, члены их семей и семей павших воинов.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До 1 января 2022 года в Украине насчитывалось около 500 тысяч участников боевых действий. Прогнозируемое количество ветеранов, членов их семей и семей павших воинов после победы - около 3 млн (10% от общего количества населения Украины). Все это - категории, которыми занимается Министерство по делам ветеранов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве отмечают, что перечень государственных гарантий для ветеранов будут обновлять каждые пять лет, а сами льготы и сервисы будут современными и будут способствовать ветеранскому развитию.

"Готов к запуску первого дня Победы Единый государственный реестр ветеранов войны, синтезировавший 17 отдельных реестров государственных структур", - говорится в сообщении.

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Также разработаны электронные удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участника войны, члена семьи погибшего и пострадавшего участника Революции достоинства.

Кроме того, по новому упрощенному механизму психологической помощи с Минветеранов непосредственно законтрактовано 38 заведений, имеющих мультидисциплинарные команды.