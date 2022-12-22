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Новости Война
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После войны ветераны и их родные составят 10% населения Украины, - Минветеранов

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После войны 10% населения Украины будут составлять ветераны, члены их семей и семей павших воинов.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До 1 января 2022 года в Украине насчитывалось около 500 тысяч участников боевых действий. Прогнозируемое количество ветеранов, членов их семей и семей павших воинов после победы - около 3 млн (10% от общего количества населения Украины). Все это - категории, которыми занимается Министерство по делам ветеранов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве отмечают, что перечень государственных гарантий для ветеранов будут обновлять каждые пять лет, а сами льготы и сервисы будут современными и будут способствовать ветеранскому развитию.

"Готов к запуску первого дня Победы Единый государственный реестр ветеранов войны, синтезировавший 17 отдельных реестров государственных структур", - говорится в сообщении.

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Также разработаны электронные удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участника войны, члена семьи погибшего и пострадавшего участника Революции достоинства.

Кроме того, по новому упрощенному механизму психологической помощи с Минветеранов непосредственно законтрактовано 38 заведений, имеющих мультидисциплинарные команды.

Автор: 

ветераны (1106) Министерство по делам ветеранов (232)


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Топ комментарии
+15
Ще ніхто не знає коли закінчиться війна і скільки людей пройде її в якості військових, а ці вже малюють цифри ...
Некомпетентність зашкалює.
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22.12.2022 11:24
+7
Рашистський окупаційний режим посадити вже трохи проблематично, а от мафіозно-єрмаківський можливо.
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22.12.2022 11:40
+6
Це означає, що ніяких пільг і бонусів не буде.
Бо жоден бюджет не витримає такого навантаження
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22.12.2022 11:26
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Ще ніхто не знає коли закінчиться війна і скільки людей пройде її в якості військових, а ці вже малюють цифри ...
Некомпетентність зашкалює.
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22.12.2022 11:24 Ответить
Вони думають як знову посадити на шію українців окупаційний россійських режим
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22.12.2022 11:28 Ответить
Рашистський окупаційний режим посадити вже трохи проблематично, а от мафіозно-єрмаківський можливо.
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22.12.2022 11:40 Ответить
Це означає, що ніяких пільг і бонусів не буде.
Бо жоден бюджет не витримає такого навантаження
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22.12.2022 11:26 Ответить
10 млн пенсіонерів якось витримував
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22.12.2022 12:18 Ответить
Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, передає з посиланням на https://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна . Джерело:

а кацапський Інтерфакс-Україна вже думае як знову у владу пропхати любителей руцкого миру ?
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22.12.2022 11:27 Ответить
нехай ці люди створюють Партію Ветеранів а ми всі за неї проголосуємо, кращої партіі у нас не буде, а також всі ветерани мають отримати землю та частку державної власності, мати достойну пенсію та зарплату щоб бути опорою державі та новими козаками, олігархів та віджаті державні статки вони також трошки вирівняють, відсотків на 50%
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22.12.2022 11:36 Ответить
Поміж військових також різні настрої. Пропаганда діє і на них. Немало з них готові жити під єрмаками-зеленськими, а не замінити їх.
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22.12.2022 11:41 Ответить
Угу, за партию "новыхлитс" уже в 19-м нарид проголосовал - до сих пор выхаркиваем с кровью тот выбор
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22.12.2022 17:34 Ответить
здоровые мужики, кто не воевал, им надо бы запретить голосовать.

голосовать вообще надо по УБД и их семьям. только так, и никак иначе. трусы идут лесом.
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22.12.2022 23:26 Ответить
Без таких людей держави би не було, вони і є держава, якщо ми цього не зробимо то будь яка перемога не буде остаточною, бо війна іде також всередині держави
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22.12.2022 11:37 Ответить
В Україні тільки 30 мільйонів чоловік?
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22.12.2022 11:40 Ответить
Ветеранів буде набагато більше! "Диванні війська" не підрахували. Я у лавах з 2014
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22.12.2022 11:53 Ответить
После 1945 года в дохлом Сссре было 20 миллионов детей сирот....
Это паБЕДА над Гитлером...сто пудов...
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22.12.2022 12:07 Ответить
Ті хто пройшов війну в Косово, Сербії ,дітьми чи дорослими, мають великі проблеми. Не статистика, а турбота про увесь народ, бо війна пройшлась по кожному.
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22.12.2022 12:07 Ответить
в основній кількості це будуть можновладці всих рангів та члени їх родин, коханки, інші корабельні сосни та діти з онуками.
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22.12.2022 12:49 Ответить
Полностью согласен! Слава Украине!!!
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22.12.2022 14:31 Ответить
Думаю, що кількість пільговиків слід всіляко обмежувати. Ті, що воювали, зрозуміло, але до чого тут їх родичі? Так як колись було міліони «дітей війни», а там може б ще і «онуки війни з'явились би.
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22.12.2022 15:13 Ответить
невоевавшим вообще лет на 10 запретить голосовать. пусть герои сами выберут достойных, а трусы смирятся с их выбором.
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22.12.2022 23:29 Ответить
 
 