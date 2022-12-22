Макрон призвал Европу уменьшить зависимость от США в вопросах безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу уменьшить свою зависимость от США и развить собственные оборонные возможности, одновременно играя более активную роль в НАТО.
Об этом он сказал в разговоре с журналистами после возвращения в Париж с саммита в Иордании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Макрон отметил, что не считает свой призыв к развитию европейской обороны альтернативой НАТО.
По его словам, более сильная Европа позволит континенту стать более автономным в рамках альянса, действуя "внутри НАТО, вместе с НАТО, но также не завися от НАТО".
"Альянс - это не то, от чего я должен зависеть. Это то, что я должен выбрать, то, с чем я работаю. Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию", - сказал президент Франции.
"Европа должна получить больше автономии в вопросах технологий и оборонного потенциала, в том числе от США", - добавил Макрон.
Президент Франции в прошлом не раз призывал усилить сотрудничество в оборонной промышленности Евросоюза.
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якщо не помиляюсь , Йорданія знаходиться у сфері влиянія московітов ?
Зміцнюй , ніхто ж тобі не перешкоджає 😠
В 2019 році-https://www.svoboda.org/a/30268862.html Как отмечает лондонский журналист и политический аналитик Бен Джуда, Макрон за шесть месяцев: высказался за возвращение России в Совет Европы поддержал возвращение России в "Большую семерку/восьмерку" принял Путина заявил послам о необходимости нормализации отношений с Россией сказал, что он против тайного поощрения антироссийских настроений заблокировал расширение ЕС сказал, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга"
Нічого нового.
Франція на шляху до ісламу!
Не смешите. Франция, имея самую оснащенную техникой армию, сдалась гитлеру за 40 дней. Некоторые маленькие страны больше сопротивлялись.
Фпірьод!
П.С. Надеюсь мой пост не приведет к дипломатическому скандалу и широкой дискуссии на темы сортов кишечных шлаков во французской кухне...