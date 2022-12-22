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Макрон призвал Европу уменьшить зависимость от США в вопросах безопасности

макрон,емманюель

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу уменьшить свою зависимость от США и развить собственные оборонные возможности, одновременно играя более активную роль в НАТО.

Об этом он сказал в разговоре с журналистами после возвращения в Париж с саммита в Иордании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Макрон отметил, что не считает свой призыв к развитию европейской обороны альтернативой НАТО.

По его словам, более сильная Европа позволит континенту стать более автономным в рамках альянса, действуя "внутри НАТО, вместе с НАТО, но также не завися от НАТО".

"Альянс - это не то, от чего я должен зависеть. Это то, что я должен выбрать, то, с чем я работаю. Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию", - сказал президент Франции.

"Европа должна получить больше автономии в вопросах технологий и оборонного потенциала, в том числе от США", - добавил Макрон.

Президент Франции в прошлом не раз призывал усилить сотрудничество в оборонной промышленности Евросоюза.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО сейчас маловероятно, РФ будет рассматривать это как конфронтацию, - Макрон

Автор: 

США (26409) Евросоюз (17061) Макрон Эмманюэль (1297)


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Топ комментарии
+27
Йди вже ***** сосни і підлижи. Завжди жабоїди були сцикунами … переможці другої світової
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22.12.2022 12:41
+16
Мікрон , при чому тут США ?
Зміцнюй , ніхто ж тобі не перешкоджає 😠
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22.12.2022 12:47
+12
Это те которые сдали немцам Париж без боя ,чтоб архитектура не пострадала..
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22.12.2022 12:47
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Йди вже ***** сосни і підлижи. Завжди жабоїди були сцикунами … переможці другої світової
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22.12.2022 12:41 Ответить
Шось жабоїда прорвало сьогодні, ввечері закричить про "нєдопустімость внєшнєго управлєнія англосаксамі"
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22.12.2022 12:59 Ответить
Макарон !
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22.12.2022 14:28 Ответить
Ось справжній макарон, а той - жабоїд.

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22.12.2022 16:24 Ответить
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у розмові з журналістами після повернення до Парижа з саміту в Йорданії, його цитує https://www.wsj.com/ Wall Street Journal.

якщо не помиляюсь , Йорданія знаходиться у сфері влиянія московітов ?
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22.12.2022 12:42 Ответить
Ого. А сильне військо для цього ти маєш? Ось вже заяви лунають що у вас зброя вичерпується.. а ви даже не воюєте.
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22.12.2022 12:42 Ответить
Не дуже мені подобаеця цей макарон, але по суті все вірно сказав
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22.12.2022 12:43 Ответить
Хай трандить, аби зброю давав.
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22.12.2022 12:46 Ответить
Як лайно в ополонці !
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22.12.2022 12:47 Ответить
Микрон !
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22.12.2022 14:29 Ответить
Подзвони ***** макарон та заспокойся.
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22.12.2022 12:47 Ответить
Это те которые сдали немцам Париж без боя ,чтоб архитектура не пострадала..
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22.12.2022 12:47 Ответить
На жаль Франція закінчилась Наполеоном І,все що потім,гниїння приблизно по українській методі
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22.12.2022 12:47 Ответить
Мікрон , при чому тут США ?
Зміцнюй , ніхто ж тобі не перешкоджає 😠
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22.12.2022 12:47 Ответить
Маню, усі й так у курсі вашого відношення до перебування у НАТО, оскільки знають як ви намагалися всидітися на двох стільцях ще за часів совка, цілуючись у десна з ЦК КПРС.
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22.12.2022 12:48 Ответить
Було таке, але саме французські спецслужби викрили і показали, зокрема американцям, грандіозну систему промислового шпіонажу, яку створили совєти після II св. війни по всьому заходу. Тому союзники потрібні різні.
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22.12.2022 13:32 Ответить
Європа на розслабоні і схожа на лайно
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22.12.2022 12:54 Ответить
мікрон хотів зробити порівняння зі своєю армією при нападі ху@ла - ФНР би перемогла ху@лостан без допомоги США
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22.12.2022 12:58 Ответить
макрон,ти сцикун,похожий на путлєра! що Франція зробила,коли прийшли німці? Здалася без бою! Тому що безхребетна була тоді,і зараз така сама.
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22.12.2022 13:01 Ответить
Макрон знову за старе взявся.В 2019 році в інтерв'ю The Economist він вже мріяв створити тісний союз з рашкою,поливав брудом НАТО.Потім його "попустило",а зараз знову "альтернативи" шукає.Добре,що хоч про співпрацю з пуйлом в безпековому секторі не ляпнув.Пуйловський фанат недороблений,а не президент Франції.
В 2019 році-https://www.svoboda.org/a/30268862.html Как отмечает лондонский журналист и политический аналитик Бен Джуда, Макрон за шесть месяцев: высказался за возвращение России в Совет Европы поддержал возвращение России в "Большую семерку/восьмерку" принял Путина заявил послам о необходимости нормализации отношений с Россией сказал, что он против тайного поощрения антироссийских настроений заблокировал расширение ЕС сказал, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга"
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22.12.2022 13:02 Ответить
Світ змінюєть, люди зміняються слідом. В 2019 року більшість виборців проголосували за "просто перестать стрелять" та "сойтись посередине", не кажучі про автора цих висловувань.
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22.12.2022 14:03 Ответить
Да, такой петушок во главе такой же "петушиной" страны пытается что-то из себя воображать. Франция, вы никто и звать вас никак. Если бы не США, вы бы давно лежали с раздвинутыми ногами под кацапским ****** и постанывали от унижения и наслаждения!
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22.12.2022 13:02 Ответить
напевно вночі був секс по-телефону....
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22.12.2022 13:02 Ответить
Точно, дозанесли. Це привід для французької держбезпеки пошукати фінансових слідів
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22.12.2022 13:12 Ответить
Сцикливий жабоїд...
Нічого нового.
Франція на шляху до ісламу!
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22.12.2022 13:15 Ответить
у другу світову влада франції злила країну за пять тижнів-в них реальні проблеми з владою практично всю історію
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22.12.2022 13:22 Ответить
"Дебіл,пля..." Це була цитата,якщо що...
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22.12.2022 13:23 Ответить
Логічно, якщо планувати на десятиліття, то найбільшою загрозою після рашні може стати Китай, якщо піде і далі шляхом авторитаризму і якщо зміни клімату неможливо буде компенсувати захопленням території рашні.
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22.12.2022 13:27 Ответить
самолёт шестого с половиной поколения уже построили?
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22.12.2022 13:37 Ответить
Francuski buc kolaborant Putina
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22.12.2022 13:46 Ответить
А что Франция обеспечит безопасность Европы?
Не смешите. Франция, имея самую оснащенную техникой армию, сдалась гитлеру за 40 дней. Некоторые маленькие страны больше сопротивлялись.
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22.12.2022 13:49 Ответить
А у нас только большое крадівниство, та асфальт.
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22.12.2022 13:57 Ответить
він якійсь недолугий....
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22.12.2022 14:27 Ответить
Макарон опять про старое, ну не может такое государство управлять Европой. Как в том обявлении: продается винтовка, не разу не стреляла,раз уранили.
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22.12.2022 14:34 Ответить
Тут потрібно вибирати - чи жаб зрать більше чи безпека.
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22.12.2022 14:43 Ответить
Воно, макрон, захотіло показати що воно щось варте, але на справді деб воно разом з Францією було, як би не США!!!
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22.12.2022 14:49 Ответить
Совсем апупел. А ну к ноге!
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22.12.2022 14:52 Ответить
Кожен бачить себе стратегом, спостерігаючи на бій зі сторони. а як же ваші заяви що в європейських арміях закінчуєтья озброєння для надання допомоги Україні? якби Путін напав спешу на Європу, через Білорусію, він би зміг вийти до Ламаншу через тиждень. ви ж би не дали йому знищувати ваші міста і села до фундаменту і стояти на смерть обороняючи кожний клаптик вашої території. спершу НАТО зібралось би на нараду і якби не було згоди кожного члена, то кожна країна сама вирішувала, здаттсь чи боронитись.
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22.12.2022 14:56 Ответить
Только немецких овец вернули в загон и тут этот баран.
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22.12.2022 14:59 Ответить
А тебе хтось за руки держить?
Фпірьод!
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22.12.2022 15:23 Ответить
Диво та й годі! Макрон у трампісти записався.
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22.12.2022 15:44 Ответить
Так, бо війна з кацапами показала, шо Европа, з своїми технологіями, виявилася не спроможна протистояти кількості випущених снарядів кацапів - вся війскова техніка, особливо у німців, у хреновому становищи. Україна за любки взяла б усі ваші війскові закрома та й вгатила не одну сотню тисяч кацапів. Ну, а ви будуйте нову і, може ми вам її дамо можливість перевірити на кацапах.
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22.12.2022 16:03 Ответить
The https://www.express.co.uk/latest/germany German military's modern artillery arsenal is nearly unusable, with a significant portion of the army's most powerful weapons in disrepair. Leaked official reports have revealed that, despite possessing some of the most advanced weapons in the world, nearly two-thirds of the army's high-powered arms and machinery require urgent fixing. Only half of the army's working units are battlefield ready, with the remainder undergoing maintenance works in military workshops.
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22.12.2022 16:28 Ответить
Макрон, не парся. Україна після Перемоги створить союз з амерами, бритами, прибалтами та поляками і захистять твою нікчемну дупу в разі чого.
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22.12.2022 16:32 Ответить
Консерва **********!
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22.12.2022 16:50 Ответить
Что то у него сегодня какое то обострение старой болезни.
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22.12.2022 17:21 Ответить
Не более 2 лет назад американцы просили увеличить военно-промышленные расходы для участников блока НАТО.А немцы и французы носом крутили,а оно вот как вышло,не помогли им их финансово-энергетические договорняки.Макрон плетет какие -то словесные кружева,но понять простую истину не хочет ,что без США ,Париж падет за 3 дня. Как жизнь показывает имеющих амбиции наполеона хватает.
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22.12.2022 17:28 Ответить
Под Де Голля косит парниша, но и лавры Мари Ле Пен потенции лишают - вот и дергается как говно в проруби перед выборами...
П.С. Надеюсь мой пост не приведет к дипломатическому скандалу и широкой дискуссии на темы сортов кишечных шлаков во французской кухне...
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22.12.2022 17:36 Ответить
Ну, шоб занять большую роль в НАТО французам нужно в следующем году не две, а целых три гаубицы произвести и нанять и обучить пейзан из них стрелять...
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22.12.2022 17:45 Ответить
Пошла внутренняя грызня....и видимо Макрон знает о чем и кому говорит....
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22.12.2022 18:37 Ответить
жабоеды всегда были говном.практически без боя сдали францию немцам,сейчас под шумок пытаются слить Украину!ссыкливые ********!
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22.12.2022 22:19 Ответить
к чему этот высер был сейчас?? кто-то понял? он батон на сша крошит? смысл?
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23.12.2022 00:12 Ответить
 
 