Мы будем стремиться закончить эту войну чем быстрее, тем лучше, - Путин

Президент РФ Владимир Путин уверяет, что Россия якобы стремится поскорее закончить войну в Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот – закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал президент страны-агрессора.

Путин также подчеркнул, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям.

Стоит отметить, что Путин открыто назвал свою войну против Украины войной, а не "спецоперацией", как он это делал ранее.

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