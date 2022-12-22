Мы будем стремиться закончить эту войну чем быстрее, тем лучше, - Путин
Президент РФ Владимир Путин уверяет, что Россия якобы стремится поскорее закончить войну в Украине.
Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот – закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал президент страны-агрессора.
Путин также подчеркнул, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям.
Стоит отметить, что Путин открыто назвал свою войну против Украины войной, а не "спецоперацией", как он это делал ранее.
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+46 Невідомий #515877
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Потрібно буде кацапам чергову мобілізацію провести і привести до ладу багато радянської техніки з місць зберігання: танки, сау, артилерію, літаки.
На один-два не вийде.
Який спершу доводив, що звірства їх армії це фейк, а тепер каже, що так і треба, ще й мало.
«Это достаточно старая система, она не работает так, как, скажем, наша С-300, - сказал Путин. - Но тем не менее те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие - ну и ладно. <…> Противоядие всегда найдется».
Боюсь, що протидію вони не знайдуть, це вже агонія, в т.ч. у словах.
Сподіваюсь, навіть мільйони тамошнього бидля після такого прозрівати розпочнуть.
А бандерівці страшніші за чеченців.
Так що "окончатєльного рєшенія украінского вопроса" не буде, буде навпаки.
Без повної денацифікації за прикладом післявоєнної Німеччини не обійтись.
Зварять тебе мов жабу: повільно збільшуючи температуру.
Я