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Новости Война
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Мы будем стремиться закончить эту войну чем быстрее, тем лучше, - Путин

путін

Президент РФ Владимир Путин уверяет, что Россия якобы стремится поскорее закончить войну в Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот – закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал президент страны-агрессора.

Путин также подчеркнул, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям.

Стоит отметить, что Путин открыто назвал свою войну против Украины войной, а не "спецоперацией", как он это делал ранее.

Смотрите: Путин о поставке американской ПВО: "Мы пощелкаем и Patriot" (обновлено)

путин владимир (31214)


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Топ комментарии
+46
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22.12.2022 20:16
+35
Плять кацапы! За поменяйте его уже в мавзолее с Илличом, и ходите на него еще лет семьдесят дрочите.
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22.12.2022 20:17
+30
Посадить за то, что спецоперацию войной назвал!
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22.12.2022 20:19
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22.12.2022 20:16 Ответить
Путлер капут1
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22.12.2022 22:29 Ответить
Борис Немцов сказал : «он Е#НУТЫЙ «💯***** Запретило произносить слово война - спецоперация ! КАЦАПСКИЙ ******** ВЫРОДОК 🤮 крыса , чтоб поскорее издохло в страшных муках
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23.12.2022 00:19 Ответить
Плять кацапы! За поменяйте его уже в мавзолее с Илличом, и ходите на него еще лет семьдесят дрочите.
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22.12.2022 20:17 Ответить
"Мы будем стремиться закончить эту войну чем быстрее, тем лучше.." Так убирайтесь с украинской территории, это можно сделать в течение 24 часов - и всё, в чём вопрос?
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22.12.2022 20:49 Ответить
Проблема в трусливой лавке как ***** Акелла промахнулся то там все или слепы или глухих или дебильны..чтобы порвать в клочья Акеллу
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22.12.2022 21:06 Ответить
А вопрос в том,что будет мешать Мордору обстреливать Украину со своей территории?
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22.12.2022 21:11 Ответить
Мордору будет мешать обстреливать Украину со своей территории современное высокоточное оружие, которое предоставит Украине после первых обстрелов США и НАТО..
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22.12.2022 22:54 Ответить
Не забывайте,у Мордора есть атомное оружие,и тактическое тоже!и дед сошёл с ума.у нас реально нет ничего!
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23.12.2022 02:16 Ответить
Так у НАТО и США под полным контролем все российские баллистические ракеты с ядерным оружием и её довольно жестко предупредили что в случае его применения ответ будет очень жестким, и Великобритания первой заявила что она нанесет ответ первой и тоже ядерным оружием. Заметили что о применении ЯО Россия больше не заикается? Тем более что для нажатия "красной кнопки" необходимо участие по цепочке 8 - 10 человек, а среди них наверняка есть здравомыслящие люди, которые эту "кнопку" не нажмут, на Россию ведь никто не нападал..
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23.12.2022 11:36 Ответить
вы сомневаетесь, что так не будет что ли? у меня нет ни тени сомнения, что они так и сделают
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22.12.2022 23:27 Ответить
На шо це він **** намікає -- шоб з усієі дурі поперти на Украіну .
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22.12.2022 20:18 Ответить
Звичайно, інакше нафіга збільшувати армію....то все понти для азіатів
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22.12.2022 20:21 Ответить
шойга озвучила-- півтора мільйона призовуть чмобіків
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22.12.2022 20:21 Ответить
Дурі вже не так багато, щоб перти.
Потрібно буде кацапам чергову мобілізацію провести і привести до ладу багато радянської техніки з місць зберігання: танки, сау, артилерію, літаки.
На один-два не вийде.
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22.12.2022 20:21 Ответить
*натякає
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22.12.2022 21:03 Ответить
Показує на мігах .
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22.12.2022 21:15 Ответить
Думаю вы правы,попрет сумасшедший дед!
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22.12.2022 22:11 Ответить
И направил в Украину ещё несколько десятков ракет.
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22.12.2022 20:18 Ответить
Ну так він же не миром хоче закінчити, а своєю перемогою, так що чого б це він перестав стріляти?
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22.12.2022 20:38 Ответить
Посадить за то, что спецоперацию войной назвал!
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22.12.2022 20:19 Ответить
Велікая атєчєствєнная спецапєрація.
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22.12.2022 20:25 Ответить
...скорочено - ВАС. Виходь, що вони васавци...
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22.12.2022 20:35 Ответить
И отпетушить прямо в СИЗО, не дожидаясь этапа в колонию)))
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22.12.2022 22:00 Ответить
Савсєм бальной стал старий дєдшка...
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22.12.2022 20:19 Ответить
Тогда подыхай скорее.
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22.12.2022 20:19 Ответить
Поки маховик не впаде і не задушить русню, війна буде продовжуватись
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22.12.2022 20:20 Ответить
Кремлёвский )(******))). Сами кацапы уже ********* ловить его на лжи и делать фактчекинги... Что не слово, то ********, как пëрднет....
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22.12.2022 20:20 Ответить
Нічим не відрізняється від свого гнилого народу.
Який спершу доводив, що звірства їх армії це фейк, а тепер каже, що так і треба, ще й мало.
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22.12.2022 20:23 Ответить
а вот он еще что прокаркал Россия, по словам Путина, будет иметь в виду поставки Киеву систем ПВО Patriot, призванных обеспечить защиту от обстрелов инфраструктуры, в результате которых миллионы украинцев остались без света и тепла.

«Это достаточно старая система, она не работает так, как, скажем, наша С-300, - сказал Путин. - Но тем не менее те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие - ну и ладно. <…> Противоядие всегда найдется».
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22.12.2022 20:22 Ответить
а чого ж це ***** про свою вундервафлЮ не згадав, про с-400? шо, викривлення землі заважає їй працювати?

Боюсь, що протидію вони не знайдуть, це вже агонія, в т.ч. у словах.
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22.12.2022 20:25 Ответить
Так, з супер с300 проти якоїсь PATRIOT це він сьогодні сільно задвінул!
Сподіваюсь, навіть мільйони тамошнього бидля після такого прозрівати розпочнуть.
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23.12.2022 02:58 Ответить
кремлівська банда називає війна ,а для того бидла що на раші проживає то хлопкі ,то спєцапєрація.
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22.12.2022 20:23 Ответить
Методички не плутай, а то за фейк посадять!
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22.12.2022 20:21 Ответить
Жалюгідні кацапи, які сцяться, коли в мацкві чеченця побачать.
А бандерівці страшніші за чеченців.

Так що "окончатєльного рєшенія украінского вопроса" не буде, буде навпаки.
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22.12.2022 20:22 Ответить
отже ***** все ж таки назвало війну війною. Скоро буде і "поразка" вимовляти і "капітуляція"...
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22.12.2022 20:22 Ответить
А-ха. Так таки война?
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22.12.2022 20:23 Ответить
ну так ******** ***** с Украины,
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22.12.2022 20:26 Ответить
Переклад з "путінської": "Ми будемо розкручувати маховик війни на максимум, жертви нас не зупинять, ми вас задавимо". Його треба читати навпаки
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22.12.2022 20:27 Ответить
все что говорит ***** о быстром окончании войны против Украины нужно воспринимать с точностью наоборот
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22.12.2022 20:27 Ответить
***** - це колективний кацап - жалюгідний, ні на що не здатний, закомплексований, ущербний і злобний народєц.
Без повної денацифікації за прикладом післявоєнної Німеччини не обійтись.
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22.12.2022 20:27 Ответить
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22.12.2022 20:28 Ответить
Перетрухав *****

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22.12.2022 20:30 Ответить
"Баул" - "нескрепно" Краще "кубела" Колись у Білорусі та європейській частині росії так іменували своєрідну "валізу" Брали стовбур осики чи тополі з вигнившою серцевиною Випилювали колодки довжиною 60-80 см Видовбували серцевину і вирівнювали стінки Потім в торці вбивали дерев"яні диски Зверху стягували обручами Збоку прорізали "віконце" і робили відкидну кришку Зберігали різні речі Також робили "кубели" з обережно знятої зі стовбура берести
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22.12.2022 20:41 Ответить
уже в нього війна, а не спецоперація?
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22.12.2022 20:30 Ответить
Вже пізно «прагнути» виродку!
Зварять тебе мов жабу: повільно збільшуючи температуру.
Я
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22.12.2022 20:31 Ответить
Брехло ублюдочное! Сдохни скорее! Слава Украине и ее Героям!!!
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22.12.2022 20:35 Ответить
Буде цікаво, якщо його у СЕРПні І МОЛОТом...
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22.12.2022 20:39 Ответить
Здохнихуйло!
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22.12.2022 20:35 Ответить
і ми пргнемо... як найшвидше...
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22.12.2022 20:36 Ответить
Дерево шкода. Ну хіба що в брянській народній республіці, то тоді так.
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22.12.2022 20:39 Ответить
Ледь не заплакала! Трясця його матері, "миротворець".
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22.12.2022 20:37 Ответить
100000 уже устремились =)
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22.12.2022 20:37 Ответить
Попробуй повіситись,а ми побачимо чи бистріше від цього війна скінчиться чи ні.
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22.12.2022 20:39 Ответить
Валіть до дідька з України і не буде війни і маховика!
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22.12.2022 20:43 Ответить
Про що прагне терорист і вбивця, нам до одного місця, а ми прагено знищити терориста на нашій, Богом даній землі. А в своїй хаті знищити все, що раніше зв'язувало з цією потворою.
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22.12.2022 20:46 Ответить
Саме так.Дайте ху.кові зарядженого пістолета)
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22.12.2022 20:46 Ответить
Війну? ***** спєцобосрацію назвав війною??? 12 років за дискредитацію влади!!!
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22.12.2022 20:51 Ответить
Значить буде затягувати війну на роки.
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22.12.2022 20:53 Ответить
як шо воно вірить в те шо говорить -то рашці пзда !
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22.12.2022 20:53 Ответить
Хорошо что есть где прочитать о смелых мыслях бункерного деда
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22.12.2022 20:59 Ответить
.
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22.12.2022 21:08 Ответить
Подпишут капитуляцию или путлер и ко руки на себя наложат?
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22.12.2022 21:10 Ответить
Как раз это писал. Наверное убьётся об стену.
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22.12.2022 21:47 Ответить
Здохни, падло жопоморде! Чим швидше, тим краще.
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22.12.2022 21:31 Ответить
пнх *************** ********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.12.2022 21:33 Ответить
Гражданин *****, а можно помедленнее - психиатры не успевают записывать...
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22.12.2022 21:35 Ответить
Війну недопалок назвав війною - просвітління, хай і тимчасове, чи вже агонія?
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22.12.2022 21:39 Ответить
2000 рік нагадує ..рифи виводить війська з Ічкерії а натомість починає проводити спецоперацію і збільшує кількість війскового угрупування
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22.12.2022 22:00 Ответить
война закончится освобождением всех Украинских территорий и развалом говнорашки!
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22.12.2022 22:04 Ответить
Это ему наставник Си пенделя дал, теперь приходится что то брехать.
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22.12.2022 22:21 Ответить
начало и ведение агрессивной войны - статья кацапского ук.
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23.12.2022 00:05 Ответить
 
 