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Новости Война
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Путин о поставке американской ПВО: "Мы пощелкаем и Patriot" (обновлено)

путін

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал поставку Украине ЗРК Patriot

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну хорошо. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Поэтому те, кто это делают, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все" , – сказал он, комментируя поставку Украине ЗРК Patriot.

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"Пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot, и там нужно будет что-то вместо Patriot поставить, нужно разрабатывать новые системы – это сложный и длительный процесс", – добавил он.

ПВО (2709) путин владимир (31214) россия (95365)


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Топ комментарии
+83
уже нет смысла обращать внимание на схлипы деменционного старичка.пластинку зажевало,а какоой грозный был 24 февраля,лузер года.
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22.12.2022 18:14
+49
Гаага незабаром

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22.12.2022 18:14
+48
Нет ху.ло это приближение твоего похорона.
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22.12.2022 18:15
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Ну а что ещё обосранное бункерное существо может сказать лишнехромосомному быдлу?
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22.12.2022 19:28 Ответить
"не ссы в компот - там повар ноги моет"(с)
проблема бабушки с половыми признаками дедушки решается бОлее ёмким чемоданом
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22.12.2022 19:28 Ответить
Затягування конфлікту виглядає так :
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22.12.2022 19:29 Ответить
"Пощелкаем и Patriot!.."-
Вскричал плешивый идиот...)))
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23.12.2022 15:24 Ответить
Щелкунчик и Крысиный Король в одном *бальнике
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22.12.2022 19:33 Ответить
Хаймарси вже "пощьолкалі", імбецили. Тепер кокококнашенков до 100500 хаймарсів буде плючовати 100500 патріотів.
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22.12.2022 19:34 Ответить
Та що там ракети. Колись ***** ляпнуло "будем мочить в сортире" а тепер боїться "ходити в сортир", носить з собою чемоданчик, а тут про ЗРК ляпає - полускаємо. Щелкунчик с Пид (т)ерской подворотні, подворотни города, которого НЕТ
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22.12.2022 19:40 Ответить
Хвастовство это всегда признак неуверенности и страха.
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22.12.2022 19:41 Ответить
"Мы пощелкаем и Patriot"
Ахахахааа. А що ще ви "пощьолкалі" окрім як своїм йє*%1ом?
щєлкунчікі недороблені.
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22.12.2022 19:42 Ответить


Картіна "***** щьолкаєт Петріоти". Холст, масло, соплі.
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22.12.2022 19:45 Ответить
хутін пуй вже пощелкал аж дві українські ракети Нептун крейсером масква.
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22.12.2022 19:47 Ответить
Мы пощелкаем и Patriot...
А лисички. Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
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22.12.2022 19:48 Ответить
Їб...м пощьолкай лускунчик!
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22.12.2022 19:49 Ответить
*****,швидше ти відсмокчеш
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22.12.2022 19:51 Ответить
щелкунчик ***************...............................................................пнх...............
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22.12.2022 19:57 Ответить
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22.12.2022 20:01 Ответить
Значит с Патриотами ничего в Украине не случится. У русских есть очень сильное суеверие, которое всегда работает, если не сплюнуть, то что ты сказал вслух никогда не сбудется.
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22.12.2022 20:02 Ответить
Ой дурак! Это же американские патриоты - они замочат тебя и в сортире!
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22.12.2022 20:08 Ответить
The bloody nutcracker!
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22.12.2022 20:19 Ответить
Вся парашенская военная техника это совецкое железо с современной импортной электроникой. Ка-50(52), Ми-28 40 лет в обед. Калибрам столько же. На парашенских танках стоят модернизированные движки от Т-34. И оно что там вякает про Пэтриот.
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22.12.2022 20:23 Ответить
Бодался теленок с дубом.
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22.12.2022 20:27 Ответить
Ага , пощелкаем , а еще отсосем и сплюнем.
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22.12.2022 20:30 Ответить
Щелкунчик бункерний
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22.12.2022 20:33 Ответить
Як «пощєлкалі» Хаймарси, так і Патріоти «пощєлкаєте» свині рашистські.
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22.12.2022 20:37 Ответить
Як кажуть #бала жаба гадюку…
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22.12.2022 20:43 Ответить
гуси гуси гаага
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22.12.2022 21:14 Ответить
Aга, Химарсы он , выродок, уже "пощелкал". Так будет и Патриотами - еще не один десяток "экипажей Бороды" отправится прямо в пекло.
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22.12.2022 21:17 Ответить
"Щєлкнешь" себе хером по лобі, бліда воша, ти вже Хаймерси збирався "щєлкать". А заодно, можешь у Залужного смоктанути, придурок старий.
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22.12.2022 21:41 Ответить
губами пощёлкаете
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22.12.2022 21:52 Ответить
Там все понтах. Даже удивительно что наивный Запад так долго боялся этих бомжей
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22.12.2022 21:54 Ответить
Собаки(шакали)тявкають караван іде
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22.12.2022 21:57 Ответить
АналоГавнет- все что они могут создать

«Творцы « компьютеров, мобильных телефонов и лады калины, без задней передачи…
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22.12.2022 21:58 Ответить
щелкунчик ****,зубы ***** сломаешь!
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22.12.2022 22:06 Ответить
***** не щелкай, *****.
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22.12.2022 23:04 Ответить
Авантюрист
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22.12.2022 23:04 Ответить
Пощелкают)))) Все що могли, вже прощолкали і це прощолкають)
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23.12.2022 18:13 Ответить
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