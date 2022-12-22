Путин о поставке американской ПВО: "Мы пощелкаем и Patriot" (обновлено)
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал поставку Украине ЗРК Patriot
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну хорошо. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Поэтому те, кто это делают, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все" , – сказал он, комментируя поставку Украине ЗРК Patriot.
"Пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot, и там нужно будет что-то вместо Patriot поставить, нужно разрабатывать новые системы – это сложный и длительный процесс", – добавил он.
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Вскричал плешивый идиот...)))
Ахахахааа. А що ще ви "пощьолкалі" окрім як своїм йє*%1ом?
щєлкунчікі недороблені.
Картіна "***** щьолкаєт Петріоти". Холст, масло, соплі.
А лисички. Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
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