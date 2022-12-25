Международные партнеры помогут энергосектору Украины на $1,5 млрд, - Шмыгаль

Украина имеет заявленную помощь для энергетической сферы от международных партнеров на сумму почти 1,5 млрд дол.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке, подводя итоги недели, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году в поддержку бюджета нам удалось мобилизовать уже более 30 млрд долларов от наших союзников. На следующий год страны G7 мобилизуют финансовую помощь Украине на уровне до 32 млрд долларов. Это 85% от дефицита бюджета, который у нас будет в 2023 году. Продолжим также сотрудничество с Всемирным банком, другими странами-партнерами и ожидаем новой крупной финансовой программы с МВФ.

За 11 месяцев этого года правительство выделило 245 млрд грн на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и техники. В следующем году бюджет на такие закупки увеличен до 300 млрд. грн.

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Около 13 тысяч студентов будут переведены из контрактной формы обучения на бюджет. Это дети погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, а также дети жителей особо опасных территорий.

Помощь энергосектора от партнеров набирает обороты. Есть заявленная поддержка на почти 1,5 млрд долларов. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Выстоим.

Продолжаем предоставлять гранты для создания новых бизнесов. На этой неделе выделили 400 млн грн в рамках программы "Работа". Также государство выделит малым и средним предпринимателям 150 млн. грн. на инвестиционные проекты в сфере энергосбережения и энергообеспечения. Напомним, что в рамках программы доступных кредитов "5-7-9" предприниматели могут приобрести по ставке от 0% генераторы для производства электроэнергии, солнечные панели, электронакопители, аккумуляторы, ветровые генераторы.

Работаем для победы! Верим и помогаем ВСУ!" – рассказал Шмыгаль.