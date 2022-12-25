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Міжнародні партнери допоможуть енергосектору України на $1,5 млрд, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Україна має заявленої допомоги для енергетичної сфери від міжнародних партнерів на суму майже 1,5 млрд дол.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року на підтримку бюджету нам вдалося мобілізувати вже більше 30 млрд доларів від наших союзників. На наступний рік країни G7 мобілізують фінансову допомогу Україні на рівні до 32 млрд доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який ми матимемо у 2023 році. Продовжимо також співпрацю зі Світовим банком, іншими країнами-партнерами й очікуємо на нову велику фінансову програму з МВФ.

За 11 місяців цього року Уряд виділив 245 млрд грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і техніки. Наступного року бюджет на такі закупівлі збільшено до 300 млрд грн.

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Майже 13 тисяч студентів будуть переведені з контрактної форми навчання на бюджет. Це діти загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також діти жителів особливо небезпечних територій.

Допомога енергосектору від партнерів набирає оберти. Маємо заявленої підтримки на майже 1,5 млрд доларів. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше 200 вантажів із енергетичним обладнанням. Вистоїмо.

Продовжуємо надавати гранти для створення українцями нових бізнесів. Цього тижня виділили 400 млн грн у межах програми єРобота. Також держава виділить малим і середнім підприємцям 150 млн грн на інвестиційні проєкти у сфері енергозбереження та енергозабезпечення. Нагадуємо, що в межах програми доступних кредитів "5-7-9" підприємці можуть придбати за ставкою від 0% генератори для виробництва електроенергії, сонячні панелі, електронакопичувачі, акумулятори, вітрові генератори.

Працюємо для перемоги! Віримо і допомагаємо ЗСУ!" - розповів Шмигаль.
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Трансформаторы завозите на замену разрушенным - а генераторов уже много завезли
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25.12.2022 17:01 Відповісти
Сьогодні вперше за два місяця не виключали світло цілу добу!!!Слава Електрикам!!!Слава Святому Різдву!!!
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25.12.2022 17:15 Відповісти
Есть у меня глубоко в душе мнение, что имеет место быть огромная нехватка топлива на ТЭЦ, которую маскируют битыми трансформаторами.

Может у кого есть другие идеи с чегоб вдруг у меня почти двое суток со светом проблем никаких вообще? Что глобально в Киеве изменилось с позавчера, когда свет был пару часов в сутки?
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25.12.2022 17:50 Відповісти
І не забудьте збільшити долю держави на ці 1,5 мільярдів доларів або ж понад 60 млрд гривень у структурі власності енергетичних підприємств. Адже вони всі приватизовані і роками не модернізувались.
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25.12.2022 17:19 Відповісти
Березовый сок
Є маленьке запитання. Президент призначив посла України у Болгарії. Мені скинули її профіль. Це дійсно новий посол чи випадковий збіг імені та призвища? Тому що мої джерела кажуть, що це посол. Але призначати послом людину, яка не працювала дипломатом, не має профільної освіти та будь-якого досвіду, а була сексологом-консультантом... Мені одному здається це дивним? Хоча, на фоні призначення послом у Словенію колишнього міністра оборони Тарана, який саботував закупівлю *********** та послом у Швейцарію колишню Генпрокуроршу Венедіктову, яку зняли з посади, це не дивує. Нахрена нам та дипломатія?
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25.12.2022 17:47 Відповісти
Припустимо не "сексолог-консультант", вищу освіту має, хоч і не профільну. І зашквар теж має.
Колишня чернівчанка стала послом України в Болгарії: що про неї відомо
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25.12.2022 18:26 Відповісти
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
... і облизався...
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25.12.2022 20:32 Відповісти
 
 