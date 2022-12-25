В новогоднюю ночь комендантский час не отменяется: нарушителей будут задерживать, - Нацполиция

В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется. Вышедшие на улицу нарушители рискуют оказаться в отделении полиции.

Об этом заявила представитель председателя Национальной полиции Марьяна Рева в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", - сказала Рева.

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По ее словам, правоохранители также будут реагировать на нарушение запрета на пиротехнику.

Пресс-секретарь главы Нацполиции призвала тех, кто привык громко праздновать Новый год, подумать о тех, кому взрывы петард и салютов могут напомнить взрывы снарядов.