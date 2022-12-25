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В новогоднюю ночь комендантский час не отменяется: нарушителей будут задерживать, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

для,ялинка,богачук,героїв

В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется. Вышедшие на улицу нарушители рискуют оказаться в отделении полиции.

Об этом заявила представитель председателя Национальной полиции Марьяна Рева в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", - сказала Рева.

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По ее словам, правоохранители также будут реагировать на нарушение запрета на пиротехнику.

Пресс-секретарь главы Нацполиции призвала тех, кто привык громко праздновать Новый год, подумать о тех, кому взрывы петард и салютов могут напомнить взрывы снарядов.
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Топ комментарии
+11
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25.12.2022 21:02
+9
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25.12.2022 20:58
+7
сидіти по домам дивится як проходить 95 квартал шоу телемарафон
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25.12.2022 21:01
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Оце так свято..
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25.12.2022 20:57 Ответить
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25.12.2022 20:58 Ответить
"Бабки гані, казьол...бабки"
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25.12.2022 21:05 Ответить
ага..счас...Я гарантую просто,що народ припреться до ялинки.і ніяка поліція не зупинить
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25.12.2022 20:59 Ответить
Местные терробороны будут призваны на помощь, как и при других больших праздниках где возможны провокации. А так, тот кто здравомыслящий, тот понимает что война и не будет ночью шлятся когда просят этого не делать. А те кто "да мне срать на вашу войну я бухаю" те надеюсь получат военными сапогами да по рогам.
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25.12.2022 21:41 Ответить
це новий анекдот: "здравомыслящий 73% нарід? "
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26.12.2022 11:27 Ответить
сидіти по домам дивится як проходить 95 квартал шоу телемарафон
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25.12.2022 21:01 Ответить
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25.12.2022 21:02 Ответить
🤣🤣🤣
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25.12.2022 21:03 Ответить
Тю. У меня под подъездом уже начали собираться. Если дождя нет то до 12, до часа могут сидеть.
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25.12.2022 21:53 Ответить
Ждем новогодний салют от Коли Тищенко.Митбол йух ложил на ваши запреты-он друг *********** и кум Дерьмака.
Нету у вас методов против попы как у ким Коли Каклеты.
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26.12.2022 13:15 Ответить
 
 