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Для Путина будет важно уничтожить ЗРК Patriot в Украине, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

patriot

Уничтожение в Украине американской системы ПВО Patriot для президента РФ Владимира Путина имело бы большее политическое значение, чем стратегическое - на поле боя.

Как говорится в материале Forbes, Путин может использовать поставленное Ираном оружие при любой попытке уничтожить украинский Patriot, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Покровитель Путина Тегеран приветствовал бы такую атаку на украинский Patriot, поскольку это показало бы, что его технология может нейтрализовать одну из самых передовых систем противовоздушной обороны, разработанных в США. Неудивительно, если иранские военные помогут России в планировании и осуществлении такой атаки", - говорится в сообщении.

Если ВСУ закрепят свой Patriot в Киеве, что вполне возможно, то РФ может запустить беспрецедентное количество "Шахедов" и ракет, направленных против ее радара, чтобы гарантировать уничтожение этой батареи. Тем самым Кремль даст понять, что его атаки не остановить, несмотря на усилия США и их союзников по усилению ПВО Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из ПВО Patriot не будут сбивать иранские дроны, - Воздушные силы

Как отметило издание, такая попытка может стать успешной по одной основной причине: с начала войны ВСУ показали себя очень искусными и сообразительными в маневрировании своих систем ПВО во избежание уничтожения. Но ЗРК Patriot не так-то легко передвигается и уклоняется от ударов. Хотя для работы одной батареи может потребоваться всего три человека, для ее перемещения и настройки всех компонентов нужно до 90 человек.

Однако, как отметило издание, Украина снова может проявить изобретательность и ее батарея Patriot вполне может выстоять, несмотря на серьезные угрозы.

При этом Вашингтон и не рассчитывал, что поставленная система Patriot изменит ход войны в Украине. "Поставка больше символизирует решимость США поддерживать Украину. Однако ее уничтожение также может оказаться символическим для Путина, который может сделать вывод, что проведение операции по ее уничтожению было бы достойным поводом исключительно в пропагандистских целях", - предполагает издание.
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Топ комментарии
+31
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25.12.2022 21:17
+25
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25.12.2022 21:21
+23
Най шукають....та як Хаймарси...ми що, ідіоти
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25.12.2022 21:06
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Най шукають....та як Хаймарси...ми що, ідіоти
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25.12.2022 21:06 Ответить
"Для Путина будет важно уничтожить ЗРК Patriot в Украине," а для ЗРК Patriot будет важно уничтожить Путина..
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25.12.2022 21:27 Ответить
В займарсів немає радіолокаторів, за якими можна їх визначити...
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25.12.2022 22:25 Ответить
та вже Хаймарси ..нанищили..той клоун конашенков разбомблював в "сводках гєнштаба"
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25.12.2022 21:07 Ответить
СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ

В Євпаторії було чутно декілька глухих вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі.
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25.12.2022 21:14 Ответить
Так будуть язиком щолкать как арєшкі-як уже язиком лапатні щєлкуни щьолкали Хімарси...
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25.12.2022 21:07 Ответить
У него есть конашенков, тот специалист в этом вопросе.
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25.12.2022 21:07 Ответить
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25.12.2022 21:15 Ответить
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25.12.2022 21:27 Ответить
Ге ж...
Пітун уже Хаймарсів набив повну кишеню.
Бог у поміч, бідолахо!
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25.12.2022 21:07 Ответить
Они уже HIMARSов уничтожили раз в 10 больше, чем их у нас есть...)
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25.12.2022 21:09 Ответить
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25.12.2022 21:17 Ответить
Помічник Міністра оборони з ідеологічної роботи у ЗС Білорусі - начальник головного управління ідеологічної роботи Міноборони Леонід Касинський в ефірі СТВ розповів про прискорений процес отримання ЗРК С-400 та ракетного комплексу «Іскандер».Вони можуть здійснювати вогневе ураження як наземних, і повітряних цілей на великих дальностях.
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25.12.2022 21:09 Ответить
«На даному етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів "Іскандер-М" подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. При цьому самі технології переобладнання літаків у носії ядерної зброї передавати не планується», - уточнила представниця МЗС РФ Марія Захарова
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25.12.2022 21:10 Ответить
пора бы сша серьезно поговорить с беларусью
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25.12.2022 21:45 Ответить
Петріот в 1991 році далеко не всі ракети від старого комплексу Скад збивали,якими Ірак стріляв.Збивати цілі дуже важко,навіть якщо це новіша модифікація системи.За ці гроші,що коштує батарея,би вийшло з 500 ATACMS.Цієї кількості ракет би вистачило на всі близькі аеродроми які знаходять на території москальщини і явно би ситуація у війні змінилася.Як може США зараз боятися ескалації,якщо колись розміщали Першінги і Грифони в Європі? Звісно,поставки Петріот набагато краще,ніж нічого
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25.12.2022 21:13 Ответить
Дурна стаття - дурні висновки. Б
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25.12.2022 21:14 Ответить
Значит к пертриотам в комплет должны быть ещё и дроноебы.
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25.12.2022 21:14 Ответить
заказ на мебельный цех поступил первые пошли в поля...
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25.12.2022 21:15 Ответить
Ця лівацька сволота "Форбс" знов починає підспівувати москальні, ну тре якось відзвітуватися за гроші, тому і несе сміття в етер. По правді отеє лівацьке, популістське видання, яке діє в інтересах террористів тре прилучити в майбутній трибунал як посібників рашизму, форми нацизму та засудити як явище, яке своєю діяльностю провокує та допомагає злочинам московітських зарізяк!
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25.12.2022 21:21 Ответить
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25.12.2022 21:21 Ответить
Оркестр порвался...
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25.12.2022 21:26 Ответить
Щоб захистити Петріоти, треба щоб більше було імітаторів радарів, щоб вони не змогли визначити їх місцезнаходження точно і завдати удар з кинжалу, це основне.
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25.12.2022 21:21 Ответить
є засоби уникнути кацапських атак на Патріот, це і протирадарні ракрети і кмітливість українців..
не вважайте україньских військових дурніших за себе,
вчитися ще будете в них за застосування ППО під час війни.
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25.12.2022 21:22 Ответить
Бредятина,кто будет оставлять радары без зенитного прикрытия и по любому ракетные установки и радары будут размещаться отдельно,да и учитывая что система натовской ПВО связана в общее то наблюдение за небом могут вести совсем другие радары.
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25.12.2022 21:23 Ответить
Якщо "патріоти" поставляти в комплекті з ракетами для "хаймарсів" з дальністю 560 км то це знизить бажання ***** вихарюватись?
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25.12.2022 21:24 Ответить
Из 20 Гимарсов поставленных в Украину крысы путлера уничтожили более 50.... хенерал Козлашенков сказал правду 🤣🤣🤣🤣🤣
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25.12.2022 21:25 Ответить
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25.12.2022 21:25 Ответить
Мне кажется они вообще не понимают диктаторов, ровняя их по себе. Для него главное победить, а не произвести впечатление на избирателя Поэтому плевать ему на картинки уничтожения западного оружия и вообще на картинки. Те кто в теме заметили, что инфа с той стороны уже резко ограничена.
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25.12.2022 21:25 Ответить
Від касапської рукожопості їх може стати тільки більше ..
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25.12.2022 21:27 Ответить
"Съест то он съест, да кто же ему даст" =))))
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25.12.2022 21:28 Ответить
нічого у куйла не вийде.США.куйла попередили,якщо не дай Бог "впаде одна волосинка з голови американського "патріота" ,тоді Україна отримає Precision Strike Missile з дальністю у 500 км
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25.12.2022 21:29 Ответить
Да языком они уже все посчелкали. Чего только один Конюхшенков стоит
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25.12.2022 21:31 Ответить
Если хотя бы один пэтриот будет уничтожен иранскими ракетами, то аятоллам останется жить не более часа.
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25.12.2022 21:49 Ответить
ЗРК Патріот ми просили для боротьби з балістичними ракетами (бо зі всім іншим ми більш-менш справляємось).
Тож, якщо ешелонувати оборону, то Патріот буде забезпечувати велике "коло" ПРО, а всі інші засоби будуть виконувати лише функцію ППО.
Думаю, що це цілком природньо і нормально.
І ППО трохи розвантажиться і не буде "шмаляти" по балістичних ракетах бо для них таке завдання майже непосильне, а займеться тим, що їй під силу (крилаті ракети і "мопеди").
Як то кажуть "...собака гавкає а караван іде".
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25.12.2022 22:02 Ответить
Пусть бы стояли на территории Польши,
но были настроены на защиту Украины.
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25.12.2022 22:06 Ответить
Й багато з Польщі перекриє? Почитайте радіус дії.
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26.12.2022 01:26 Ответить
Украинцы, вот тут бахвальства быть не должно. И не надо сравнивать Пэтриот, с Химарсами. Химарс по площади как большой грузовик, более того, подвижный, и его выследить и уничтожить действительно сложно. А Пэтриот - система стационарная, ее в 5 мин не свернешь.
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25.12.2022 22:08 Ответить
...я не зрівнював з Хаймарсами, якщо про мій комент або вцілому мова. Да не такий мобільний, як хаймарс, да - не 5 хвилин. Все так. додатково, спілкуючись з воякою- фахівцем в галузі ППО, для себе зрозумів, що там купа варіантів дурачить клієнтів...так що. Крім того, не думаю, що пентагон лохи і попередньо нічого не пропрацьовано...Знайдуться способи
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25.12.2022 22:47 Ответить
В Пентагоне конечно лохов нет, и коль дают Пэтриот, значит предусматриваются все варианты. Но от ошибок никто не застрахован.....
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25.12.2022 23:18 Ответить
Перепрошую, а в чому проблема пересунути Петріот? На фото вантажівка з ракетами і колесами. Чи там радари стаціонарні та непересувні?
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26.12.2022 01:34 Ответить
А бахвальства звичайно не треба, надлишкова бравада, вона така
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25.12.2022 22:48 Ответить
Чем отличается бахвальство от бравады, честно говоря не понял.
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25.12.2022 23:17 Ответить
Нічим...не принципово...все норм
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25.12.2022 23:27 Ответить
Учитывая стоимость системы необходимо личное ПВО, а ещё лучше на рельсы смонтировать, для мобильности, в туннель прятать ещё лучше.
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25.12.2022 23:07 Ответить
Я полностью согласен, оборонять Пэтриот от воздушных атак, должно специально выделенное для этого ПВО. Насчет туннеля тоже хорошая идея....но не уверен что реализуемая.
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25.12.2022 23:15 Ответить
Понятное дело что Патриоты не панацея от рашистских массовых ракетных ударов. Нам нужно бить в ответ по рашистским базам и аеродромам в том числе в мацкве кудой возят иранские дроны
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25.12.2022 22:29 Ответить
дайте редактору сельодки, форбес взагалі взагалі іншу структуру бізнесу зацепив, якщо не доглупає нехай через гугл перекладач
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25.12.2022 22:52 Ответить
Не переймайтеся. На паРаші вже готують ( готові) фільми зі "знищеними" в Україні "Петріот".
Тим більше, підготовка наших фахівців ППО займе місяці. За цей час подбають про надійний захист.
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25.12.2022 23:05 Ответить
Логично **********, вместо стрельбы по городам, стреляй ракетами прямо по Patriot, пускай сбивает.
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25.12.2022 23:10 Ответить
На один радар може бути до 8 пускових які можуть бути за кілометри від радару - запитання як знищення радару призведе до знищення комплексу в цілому ( це не Оса не Панцир не Кроталь в кінці кінців)? До речі цю статтю здається писали тіж "експерди" які стверджували що Х-101 коштує 13 лямів долярів (а це вартість цілого К-52).
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26.12.2022 00:12 Ответить
О передаче Патриота вообще надо было молчать
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26.12.2022 00:42 Ответить
В чи не можуть нам передати 200 порожніх корпусів? У першу чергу.
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26.12.2022 00:56 Ответить
Вони зараз потрібні над Бахмутом.... але звісно Боневтік свою дупу прикривати буде у першу чергу.... чи ні? Побачимо.
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26.12.2022 01:24 Ответить
в тому, що мосКАЛЛі "знищать" патріотів немає жодних сумнівів! Точно так само, як вони "знищили" хімарси, байрактари і вже "перемогли" в Україні, Сирії, Грузії.... і взагалі проти цілого НАТО!

мосКАЛЛі багато чого можуть на словах і на картинці в телевізорі!
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26.12.2022 03:54 Ответить
Та невже? І про що Форбс ще не писав?
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26.12.2022 04:12 Ответить
Форбс олени.
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26.12.2022 09:56 Ответить
 
 