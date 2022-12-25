Для Путина будет важно уничтожить ЗРК Patriot в Украине, - Forbes
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Уничтожение в Украине американской системы ПВО Patriot для президента РФ Владимира Путина имело бы большее политическое значение, чем стратегическое - на поле боя.
Как говорится в материале Forbes, Путин может использовать поставленное Ираном оружие при любой попытке уничтожить украинский Patriot, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Покровитель Путина Тегеран приветствовал бы такую атаку на украинский Patriot, поскольку это показало бы, что его технология может нейтрализовать одну из самых передовых систем противовоздушной обороны, разработанных в США. Неудивительно, если иранские военные помогут России в планировании и осуществлении такой атаки", - говорится в сообщении.
Если ВСУ закрепят свой Patriot в Киеве, что вполне возможно, то РФ может запустить беспрецедентное количество "Шахедов" и ракет, направленных против ее радара, чтобы гарантировать уничтожение этой батареи. Тем самым Кремль даст понять, что его атаки не остановить, несмотря на усилия США и их союзников по усилению ПВО Украины.
Как отметило издание, такая попытка может стать успешной по одной основной причине: с начала войны ВСУ показали себя очень искусными и сообразительными в маневрировании своих систем ПВО во избежание уничтожения. Но ЗРК Patriot не так-то легко передвигается и уклоняется от ударов. Хотя для работы одной батареи может потребоваться всего три человека, для ее перемещения и настройки всех компонентов нужно до 90 человек.
Однако, как отметило издание, Украина снова может проявить изобретательность и ее батарея Patriot вполне может выстоять, несмотря на серьезные угрозы.
При этом Вашингтон и не рассчитывал, что поставленная система Patriot изменит ход войны в Украине. "Поставка больше символизирует решимость США поддерживать Украину. Однако ее уничтожение также может оказаться символическим для Путина, который может сделать вывод, что проведение операции по ее уничтожению было бы достойным поводом исключительно в пропагандистских целях", - предполагает издание.
Пожалуйста, подождите...
В Євпаторії було чутно декілька глухих вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі.
Пітун уже Хаймарсів набив повну кишеню.
Бог у поміч, бідолахо!
не вважайте україньских військових дурніших за себе,
вчитися ще будете в них за застосування ППО під час війни.
Тож, якщо ешелонувати оборону, то Патріот буде забезпечувати велике "коло" ПРО, а всі інші засоби будуть виконувати лише функцію ППО.
Думаю, що це цілком природньо і нормально.
І ППО трохи розвантажиться і не буде "шмаляти" по балістичних ракетах бо для них таке завдання майже непосильне, а займеться тим, що їй під силу (крилаті ракети і "мопеди").
Як то кажуть "...собака гавкає а караван іде".
но были настроены на защиту Украины.
Тим більше, підготовка наших фахівців ППО займе місяці. За цей час подбають про надійний захист.
мосКАЛЛі багато чого можуть на словах і на картинці в телевізорі!