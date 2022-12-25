Для Путіна буде важливо знищити ЗРК Patriot в Україні, - Forbes

Знищення в Україні американської системи ППО Patriot для президента РФ Володимира Путіна мало б більше політичне значення, ніж стратегічне - на полі бою.

Як говориться в матеріалі Forbes, Путін може використовувати поставлену Іраном зброю при будь-якій спробі знищити український Patriot, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Покровитель Путіна Тегеран вітав би таку атаку на український Patriot, оскільки це показало б, що його технологія може нейтралізувати одну з найбільш передових систем протиповітряної оборони, розроблених в США. Не дивно, якщо іранські військові навіть допоможуть Росії у плануванні та здійсненні такої атаки", - йдеться у дописі.

Якщо ЗСУ закріплять свій Patriot в Києві, що досить ймовірно, то РФ може запустити безпрецедентну кількість "Шахедів" і ракет, спрямованих проти її радара, щоб гарантувати знищення цієї батареї. Тим самим Кремль дасть зрозуміти, що його атаки не зупинити, незважаючи на зусилля США та їхніх союзників щодо посилення ППО України.

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Як зазначило видання, така спроба може стати успішною зоднієї основної причини: з початку війни ЗСУ показали себе дуже майстерними і кмітливими в маневруванні своїх систем ППО, щоб уникнути знищення. Але ЗРК Patriot не так легко пересувається і ухиляється від ударів. Хоча для роботи однієї батареї може знадобитися лише три людини, для її переміщення та налаштування всіх компонентів треба до 90 осіб.

Однак, як зазначило видання, Україна знову може проявити винахідливість, і її батарея Patriot цілком може вистояти, незважаючи на серйозні загрози.

При цьому Вашингтон і не розраховував, що поставлена система Patriot змінить хід війни в Україні. "Поставка більше символізує рішучість США підтримувати Україну. Однак її знищення також може виявитися символічним для Путіна, який може дійти висновку, що проведення операції з її знищення було б гідним приводом виключно в пропагандистських цілях", - припускає видання.