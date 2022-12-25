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Для Путіна буде важливо знищити ЗРК Patriot в Україні, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

Знищення в Україні американської системи ППО Patriot для президента РФ Володимира Путіна мало б більше політичне значення, ніж стратегічне - на полі бою.

Як говориться в матеріалі Forbes, Путін може використовувати поставлену Іраном зброю при будь-якій спробі знищити український Patriot, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Покровитель Путіна Тегеран вітав би таку атаку на український Patriot, оскільки це показало б, що його технологія може нейтралізувати одну з найбільш передових систем протиповітряної оборони, розроблених в США. Не дивно, якщо іранські військові навіть допоможуть Росії у плануванні та здійсненні такої атаки", - йдеться у дописі.

Якщо ЗСУ закріплять свій Patriot в Києві, що досить ймовірно, то РФ може запустити безпрецедентну кількість "Шахедів" і ракет, спрямованих проти її радара, щоб гарантувати знищення цієї батареї. Тим самим Кремль дасть зрозуміти, що його атаки не зупинити, незважаючи на зусилля США та їхніх союзників щодо посилення ППО України.

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Як зазначило видання, така спроба може стати успішною зоднієї основної причини: з початку війни ЗСУ показали себе дуже майстерними і кмітливими в маневруванні своїх систем ППО, щоб уникнути знищення. Але ЗРК Patriot не так легко пересувається і ухиляється від ударів. Хоча для роботи однієї батареї може знадобитися лише три людини, для її переміщення та налаштування всіх компонентів треба до 90 осіб.

Однак, як зазначило видання, Україна знову може проявити винахідливість, і її батарея Patriot цілком може вистояти, незважаючи на серйозні загрози.

При цьому Вашингтон і не розраховував, що поставлена система Patriot змінить хід війни в Україні. "Поставка більше символізує рішучість США підтримувати Україну. Однак її знищення також може виявитися символічним для Путіна, який може дійти висновку, що проведення операції з її знищення було б гідним приводом виключно в пропагандистських цілях", - припускає видання.
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Топ коментарі
+31
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25.12.2022 21:17
+25
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25.12.2022 21:21
+23
Най шукають....та як Хаймарси...ми що, ідіоти
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25.12.2022 21:06
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Най шукають....та як Хаймарси...ми що, ідіоти
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25.12.2022 21:06 Відповісти
"Для Путина будет важно уничтожить ЗРК Patriot в Украине," а для ЗРК Patriot будет важно уничтожить Путина..
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25.12.2022 21:27 Відповісти
В займарсів немає радіолокаторів, за якими можна їх визначити...
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25.12.2022 22:25 Відповісти
та вже Хаймарси ..нанищили..той клоун конашенков разбомблював в "сводках гєнштаба"
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25.12.2022 21:07 Відповісти
СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ

В Євпаторії було чутно декілька глухих вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі.
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25.12.2022 21:14 Відповісти
Так будуть язиком щолкать как арєшкі-як уже язиком лапатні щєлкуни щьолкали Хімарси...
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25.12.2022 21:07 Відповісти
У него есть конашенков, тот специалист в этом вопросе.
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25.12.2022 21:07 Відповісти
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25.12.2022 21:15 Відповісти
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25.12.2022 21:27 Відповісти
Ге ж...
Пітун уже Хаймарсів набив повну кишеню.
Бог у поміч, бідолахо!
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25.12.2022 21:07 Відповісти
Они уже HIMARSов уничтожили раз в 10 больше, чем их у нас есть...)
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25.12.2022 21:09 Відповісти
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25.12.2022 21:17 Відповісти
Помічник Міністра оборони з ідеологічної роботи у ЗС Білорусі - начальник головного управління ідеологічної роботи Міноборони Леонід Касинський в ефірі СТВ розповів про прискорений процес отримання ЗРК С-400 та ракетного комплексу «Іскандер».Вони можуть здійснювати вогневе ураження як наземних, і повітряних цілей на великих дальностях.
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25.12.2022 21:09 Відповісти
«На даному етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів "Іскандер-М" подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. При цьому самі технології переобладнання літаків у носії ядерної зброї передавати не планується», - уточнила представниця МЗС РФ Марія Захарова
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25.12.2022 21:10 Відповісти
пора бы сша серьезно поговорить с беларусью
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25.12.2022 21:45 Відповісти
Петріот в 1991 році далеко не всі ракети від старого комплексу Скад збивали,якими Ірак стріляв.Збивати цілі дуже важко,навіть якщо це новіша модифікація системи.За ці гроші,що коштує батарея,би вийшло з 500 ATACMS.Цієї кількості ракет би вистачило на всі близькі аеродроми які знаходять на території москальщини і явно би ситуація у війні змінилася.Як може США зараз боятися ескалації,якщо колись розміщали Першінги і Грифони в Європі? Звісно,поставки Петріот набагато краще,ніж нічого
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25.12.2022 21:13 Відповісти
Дурна стаття - дурні висновки. Б
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25.12.2022 21:14 Відповісти
Значит к пертриотам в комплет должны быть ещё и дроноебы.
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25.12.2022 21:14 Відповісти
заказ на мебельный цех поступил первые пошли в поля...
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25.12.2022 21:15 Відповісти
Ця лівацька сволота "Форбс" знов починає підспівувати москальні, ну тре якось відзвітуватися за гроші, тому і несе сміття в етер. По правді отеє лівацьке, популістське видання, яке діє в інтересах террористів тре прилучити в майбутній трибунал як посібників рашизму, форми нацизму та засудити як явище, яке своєю діяльностю провокує та допомагає злочинам московітських зарізяк!
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25.12.2022 21:21 Відповісти
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25.12.2022 21:21 Відповісти
Оркестр порвался...
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25.12.2022 21:26 Відповісти
Щоб захистити Петріоти, треба щоб більше було імітаторів радарів, щоб вони не змогли визначити їх місцезнаходження точно і завдати удар з кинжалу, це основне.
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25.12.2022 21:21 Відповісти
є засоби уникнути кацапських атак на Патріот, це і протирадарні ракрети і кмітливість українців..
не вважайте україньских військових дурніших за себе,
вчитися ще будете в них за застосування ППО під час війни.
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25.12.2022 21:22 Відповісти
Бредятина,кто будет оставлять радары без зенитного прикрытия и по любому ракетные установки и радары будут размещаться отдельно,да и учитывая что система натовской ПВО связана в общее то наблюдение за небом могут вести совсем другие радары.
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25.12.2022 21:23 Відповісти
Якщо "патріоти" поставляти в комплекті з ракетами для "хаймарсів" з дальністю 560 км то це знизить бажання ***** вихарюватись?
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25.12.2022 21:24 Відповісти
Из 20 Гимарсов поставленных в Украину крысы путлера уничтожили более 50.... хенерал Козлашенков сказал правду 🤣🤣🤣🤣🤣
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25.12.2022 21:25 Відповісти
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25.12.2022 21:25 Відповісти
Мне кажется они вообще не понимают диктаторов, ровняя их по себе. Для него главное победить, а не произвести впечатление на избирателя Поэтому плевать ему на картинки уничтожения западного оружия и вообще на картинки. Те кто в теме заметили, что инфа с той стороны уже резко ограничена.
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25.12.2022 21:25 Відповісти
Від касапської рукожопості їх може стати тільки більше ..
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25.12.2022 21:27 Відповісти
"Съест то он съест, да кто же ему даст" =))))
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25.12.2022 21:28 Відповісти
нічого у куйла не вийде.США.куйла попередили,якщо не дай Бог "впаде одна волосинка з голови американського "патріота" ,тоді Україна отримає Precision Strike Missile з дальністю у 500 км
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25.12.2022 21:29 Відповісти
Да языком они уже все посчелкали. Чего только один Конюхшенков стоит
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25.12.2022 21:31 Відповісти
Если хотя бы один пэтриот будет уничтожен иранскими ракетами, то аятоллам останется жить не более часа.
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25.12.2022 21:49 Відповісти
ЗРК Патріот ми просили для боротьби з балістичними ракетами (бо зі всім іншим ми більш-менш справляємось).
Тож, якщо ешелонувати оборону, то Патріот буде забезпечувати велике "коло" ПРО, а всі інші засоби будуть виконувати лише функцію ППО.
Думаю, що це цілком природньо і нормально.
І ППО трохи розвантажиться і не буде "шмаляти" по балістичних ракетах бо для них таке завдання майже непосильне, а займеться тим, що їй під силу (крилаті ракети і "мопеди").
Як то кажуть "...собака гавкає а караван іде".
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25.12.2022 22:02 Відповісти
Пусть бы стояли на территории Польши,
но были настроены на защиту Украины.
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25.12.2022 22:06 Відповісти
Й багато з Польщі перекриє? Почитайте радіус дії.
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26.12.2022 01:26 Відповісти
Украинцы, вот тут бахвальства быть не должно. И не надо сравнивать Пэтриот, с Химарсами. Химарс по площади как большой грузовик, более того, подвижный, и его выследить и уничтожить действительно сложно. А Пэтриот - система стационарная, ее в 5 мин не свернешь.
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25.12.2022 22:08 Відповісти
...я не зрівнював з Хаймарсами, якщо про мій комент або вцілому мова. Да не такий мобільний, як хаймарс, да - не 5 хвилин. Все так. додатково, спілкуючись з воякою- фахівцем в галузі ППО, для себе зрозумів, що там купа варіантів дурачить клієнтів...так що. Крім того, не думаю, що пентагон лохи і попередньо нічого не пропрацьовано...Знайдуться способи
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25.12.2022 22:47 Відповісти
В Пентагоне конечно лохов нет, и коль дают Пэтриот, значит предусматриваются все варианты. Но от ошибок никто не застрахован.....
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25.12.2022 23:18 Відповісти
Перепрошую, а в чому проблема пересунути Петріот? На фото вантажівка з ракетами і колесами. Чи там радари стаціонарні та непересувні?
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26.12.2022 01:34 Відповісти
А бахвальства звичайно не треба, надлишкова бравада, вона така
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25.12.2022 22:48 Відповісти
Чем отличается бахвальство от бравады, честно говоря не понял.
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25.12.2022 23:17 Відповісти
Нічим...не принципово...все норм
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25.12.2022 23:27 Відповісти
Учитывая стоимость системы необходимо личное ПВО, а ещё лучше на рельсы смонтировать, для мобильности, в туннель прятать ещё лучше.
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25.12.2022 23:07 Відповісти
Я полностью согласен, оборонять Пэтриот от воздушных атак, должно специально выделенное для этого ПВО. Насчет туннеля тоже хорошая идея....но не уверен что реализуемая.
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25.12.2022 23:15 Відповісти
Понятное дело что Патриоты не панацея от рашистских массовых ракетных ударов. Нам нужно бить в ответ по рашистским базам и аеродромам в том числе в мацкве кудой возят иранские дроны
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25.12.2022 22:29 Відповісти
дайте редактору сельодки, форбес взагалі взагалі іншу структуру бізнесу зацепив, якщо не доглупає нехай через гугл перекладач
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25.12.2022 22:52 Відповісти
Не переймайтеся. На паРаші вже готують ( готові) фільми зі "знищеними" в Україні "Петріот".
Тим більше, підготовка наших фахівців ППО займе місяці. За цей час подбають про надійний захист.
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25.12.2022 23:05 Відповісти
Логично **********, вместо стрельбы по городам, стреляй ракетами прямо по Patriot, пускай сбивает.
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25.12.2022 23:10 Відповісти
На один радар може бути до 8 пускових які можуть бути за кілометри від радару - запитання як знищення радару призведе до знищення комплексу в цілому ( це не Оса не Панцир не Кроталь в кінці кінців)? До речі цю статтю здається писали тіж "експерди" які стверджували що Х-101 коштує 13 лямів долярів (а це вартість цілого К-52).
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26.12.2022 00:12 Відповісти
О передаче Патриота вообще надо было молчать
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26.12.2022 00:42 Відповісти
В чи не можуть нам передати 200 порожніх корпусів? У першу чергу.
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26.12.2022 00:56 Відповісти
Вони зараз потрібні над Бахмутом.... але звісно Боневтік свою дупу прикривати буде у першу чергу.... чи ні? Побачимо.
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26.12.2022 01:24 Відповісти
в тому, що мосКАЛЛі "знищать" патріотів немає жодних сумнівів! Точно так само, як вони "знищили" хімарси, байрактари і вже "перемогли" в Україні, Сирії, Грузії.... і взагалі проти цілого НАТО!

мосКАЛЛі багато чого можуть на словах і на картинці в телевізорі!
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26.12.2022 03:54 Відповісти
Та невже? І про що Форбс ще не писав?
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26.12.2022 04:12 Відповісти
Форбс олени.
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26.12.2022 09:56 Відповісти
 
 