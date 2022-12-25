Продленный комендантский час на оккупированном Запорожье направлен против движения сопротивления, - ОК "Юг"

Комендантский час с 28 декабря по 4 января в отдельных оккупированных районах Запорожской области нужен россиянам для подавления украинского движения сопротивления.

Об этом рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Гуменюк отметила, что в некоторых населенных пунктах оккупанты внедряют слишком продленный комендантский час от 7 до 10 суток. Местное население не будет иметь права выходить из домов. В частности, это может быть связано с тем, что они волнуются из-за мощи украинского движения сопротивления, которое не дает им покоя даже там, где не достает наша артиллерия и РСЗО.

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"У оккупантов сейчас много проблем именно из-за работы нашего движения сопротивления", – отметила спикер.

Она продолжила, что оккупанты перебазируют сюда полицейские отряды из России, временно оккупированного Крыма, поскольку им не хватает сил для регулирования порядка даже в своих подразделениях. Также они хотят выявлять людей с проукраинской позицией, которые готовы обеспечивать работу движения сопротивления.