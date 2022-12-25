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армия РФ (15337) война (46615) комендантский час (143) оккупация (9500) Запорожская область (2240) Гуменюк (473)

Продленный комендантский час на оккупированном Запорожье направлен против движения сопротивления, - ОК "Юг"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

Комендантский час с 28 декабря по 4 января в отдельных оккупированных районах Запорожской области нужен россиянам для подавления украинского движения сопротивления.

Об этом рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Гуменюк отметила, что в некоторых населенных пунктах оккупанты внедряют слишком продленный комендантский час от 7 до 10 суток. Местное население не будет иметь права выходить из домов. В частности, это может быть связано с тем, что они волнуются из-за мощи украинского движения сопротивления, которое не дает им покоя даже там, где не достает наша артиллерия и РСЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят неделю не выпускать из домов людей в Мелитополе, - Федоров

"У оккупантов сейчас много проблем именно из-за работы нашего движения сопротивления", – отметила спикер.

Она продолжила, что оккупанты перебазируют сюда полицейские отряды из России, временно оккупированного Крыма, поскольку им не хватает сил для регулирования порядка даже в своих подразделениях. Также они хотят выявлять людей с проукраинской позицией, которые готовы обеспечивать работу движения сопротивления.
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Топ комментарии
+2
Сьогодні на роботі прочитала анонс, як черга вишикувалася в Херсоні для здачі крові пораненим. Плакала від Гордості за наших людей, за Біль,за сльози , за кров. Бережіть себе, ви найкращі люди на Землі.
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25.12.2022 22:41
+2
"...на окупованому Запоріжжі...", чи всеж "...окремих окупованих районах Запорізької області..."?
Чи я щось не зрозумів?
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25.12.2022 23:31
+2
Понятно , какой день пААбеды 🇷🇺и шашлыки Зе имел в виду , когда призывал не готовиться к войне , не запасаться гречкой и не эвакуировать детей и пожилых , в то время вывозили с бакановым своих
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25.12.2022 23:39
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25.12.2022 22:22 Ответить
час настав у 2022 24 лютого(мы вам покажем)
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25.12.2022 22:23 Ответить
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25.12.2022 22:25 Ответить
Оманський зрадник.
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25.12.2022 22:30 Ответить
Понятно , какой день пААбеды 🇷🇺и шашлыки Зе имел в виду , когда призывал не готовиться к войне , не запасаться гречкой и не эвакуировать детей и пожилых , в то время вывозили с бакановым своих
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25.12.2022 23:39 Ответить
🖕 бункерному сыкуну !
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25.12.2022 22:36 Ответить
Поїздка до Оману.
А тепер згадаймо український вислів "ввести в оману".
До чого це я?
Забув!
)))
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25.12.2022 22:41 Ответить
Сьогодні на роботі прочитала анонс, як черга вишикувалася в Херсоні для здачі крові пораненим. Плакала від Гордості за наших людей, за Біль,за сльози , за кров. Бережіть себе, ви найкращі люди на Землі.
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25.12.2022 22:41 Ответить
Так, ці люди сьогодні показали себе високо - так, що викликає наші мимовільні сльози гордості за них. Але згадаймо при цьому і те, що у 2019 році цей проросійський херсонський народ дав на виборах гнітюче вбивчі для України високі проценти за зе, за зелених слуг, за ОПЗЖ, партію шарія тощо. Наслідки не забарились - не дійшли ні вони, ні ми навіть до шашликів. Згадаєш - сльози зразу десь діваються.
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25.12.2022 23:01 Ответить
"...на окупованому Запоріжжі...", чи всеж "...окремих окупованих районах Запорізької області..."?
Чи я щось не зрозумів?
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25.12.2022 23:31 Ответить
А журналисты в Украине оказались такими продажными беззубыми приспособленцами и импотентами , легли под ОП дерьмака-татарова все пели в унисон с властью ‼️И сейчас .так боятся « не на часі», хотя уже все оккупировано ГНИДОЙ КРЕМЛЯ Т
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25.12.2022 23:46 Ответить
 
 